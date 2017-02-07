《路透晚报》--2月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行维持利率不变，对经济增长持乐观看法

澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。该行的乐观语调提振澳元上涨20个跳动点至0.7662美元，因市场降低了再次降息的可能性。引人注意的是，澳洲央行总裁洛威表示，继去年第三季意外萎缩之后，经济似乎已经反弹至“合理增长”水平。

--德国12月工业生产创下2009年1月以来最大月度降幅

数据显示，德国12月工业生产创下近八年来最大月度降幅，因制造业和建筑业产出下滑。经济部公布，12月工业生产较前月下降3.0%，这远逊于路透调查分析师预估的增长0.3%，并且是2009年1月以来的最大降幅。制造业和建筑业产出分别下跌3.4%和1.7%，是导致工业生产低迷的主因。

--美国法院周二将就是否恢复特朗普的入境禁令听取辩论

美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。特朗普曾表示，入境禁令旨在保护美国免于恐怖主义威胁。反对人士则称，这项为期90天的禁令是非法的。该案可能最终上诉至美国最高法院。

--欧洲央行执委科尔称欧元汇率与经济前景相适应--报载

欧洲央行执委科尔对一家报纸表示，虽然欧元兑美元几乎比高位时贬值了近30%，但有效反映了欧元区经济状况，并非刻意压低汇率的结果。美国总统特朗普高级贸易顾问上周宣称，德国严重低估欧元以取得相对美国的优势，通过汇率操纵而获得巨额贸易顺差。

--SK海力士已提交收购东芝存储芯片部分业务的初步报价

韩国芯片生产商SK海力士宣布，已在上周提交收购东芝存储芯片部分业务的无约束力报价，因其在寻求提高自身NANA闪存芯片的竞争力。SK海力士在一监管文件中称，尚未决定是否提交最终报价，也没有透露收购份额等细节。

而消息人士表示，东芝希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光等同业收购其闪存业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。

[市场摘要]

--日本股市：淡静交投中收于两周低位，丰田汽车跌2.4%

日经指数周二在淡静交投中跌至两周低点，受累于全球股市下挫及日圆走高，投资者纷纷规避风险。丰田汽车表现落后于大盘，跌2.4%，之前该公司公布的获利预估不如预期。日经指数跌0.4%，至18,910.78点，为1月24日来最低收位。东证股价指数跌0.3%至1,516.15点。仅有16.9亿股股票换手，为1月30日以来最低。

--中国股市：沪综指小幅收跌，上攻动能不足场内观望氛围仍浓厚

沪综指小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。沪综指收报3,153.09点，跌3.89点或0.12%；今日上海A股成交1,524亿元人民币，上日为1,499亿元。

--香港股市：收盘近持平，内地买需被全球市场疲弱抵消

香港股市收盘近持平，来自内地的买盘被全球市场的疲弱抵消。指标恒生指数跌0.1%，至23,331.57点；国企指数涨0.1%至9,846.06点。能源类股跌幅最大，收跌0.7%，因油价在周一下挫近2%后仍承压。但资源类股上涨0.6%，受助于大宗商品市场走坚。

--汇市：英镑兑美元跌至两周低位，美元全线回升

英镑兑美元跌至两周低位，美元在连续四周录得跌幅后，兑欧元及其他主要货币转强。伦敦汇市盘初，英镑兑美元一度下跌0.9%，至1.2347美元。英镑兑欧元持稳报0.8624英镑。

--债市：法国10年期公债与可比德债息差升至2012年以来最大

法国10年期公债与可比德债收益率之差周二扩大至78个基点，为2012年11月以来最阔，受法国总统大选疑虑影响。早盘交易时段，法国10年期公债收益率跌1个基点至1.13%，周一上涨4个基点。德国10年期公债收益率跌2个基点至0.35%，为近两周低位。

--国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动

油价持稳，未延续上日跌势，市场在多空讯号中挣扎，这导致今年以来多数时间油价陷于区间波动。0848GMT，布兰特原油期货报每桶55.72美元，持平于上日收盘水平。美国原油期货报每桶53.03美元，也几乎持平于上日收盘水平。

--全球金市：金价在三个月高位略低处徘徊，受避险需求上升支撑

金价低于上日触及的近三个月高位，全球政治不确定性上升导致避险需求增加，支撑金价。0850GMT，现货金每盎司报1,230.60美元，下跌约0.4%。上日金价触及11月11日以来最高水平1,235.73美元。

--金属期市：伦铜小跌，美联储官员关于加息的言论提振美元

伦铜小跌，因一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表态支持3月升息之后美元略涨，不过供给担忧给铜价带来支撑。0852GMT，LME三个月期铜下跌0.69%至每吨5,805.50美元。(完)