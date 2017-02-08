《路透晚报》--2月8日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--力拓获利强劲，铁矿石业务热潮下大方派息
全球矿业巨擘力拓周三公布年度获利优于预期，因公司缩减成本，且铁矿石价格强力回升。力拓将焦点放在向股东返还现金，宣布将支付高于预期的每股1.70美元年度股利，并宣布5亿美元的股票回购，相当于将约七成基础获利返还给股东。
--日本央行称经济改善，但警告通胀预期上升需要时间
日本央行1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。
--卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早
卡塔尔能源部长萨达表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月期限后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
--软银上季营业利润增长71%，因旗下美国Sprint亏损收窄
日本软银集团10-12月当季营业利润增长71%，因旗下美国业务Sprint Corp S.N亏损收窄，而且其国内电信业务表现强劲。软银持有Sprint多数股权。软银称，第三季获利2,957亿日圆(26.3亿美元)，高于上年同期1,728亿日圆的获利规模。这高于汤森路透Starmine SmartEstimate所调查三位分析师预估的2,463亿日圆。
--日本2016年经常帐盈余为历史第二高
日本2016年经常帐盈余创历史第二高纪录，而再过几天美日两国领导人将举行会晤，贸易顺差和汇率问题料将成为主要议题。日本2016年实现经常帐盈余20.6万亿日圆(1,836.3亿美元)，反映了贸易收支因油价下滑转为顺差、外国游客入境旅游增多使旅行项目顺差创纪录，海外投资也带来巨大外汇收入。
[市场摘要]
--日本股市：日圆涨势暂歇扶助日经指数小幅收高
日本股市日经指数周三小幅收高，从稍早的跌势中回升，因近期日圆兑美元的涨势停止，且乐观的上市公司业绩扶助支撑市场信心。日经指数收高0.5%报19,007.60点。
--中国股市：沪综指放量收升农业股领涨，资金回流带动大盘企稳
中国股市沪综指收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。沪综指收报3,166.98点，涨13.89点或0.44%，此前收盘高点为1月9日的3171.24点。
--香港股市：恒指收在三个半月高位，受益于内地地产股和券商类股的上涨
香港股市收在三个半月高位，抹去盘初稍早的跌幅，得益于内地地产和券商类股的涨势拉抬。恒生指数收升0.7%，报23,485.13点。恒生国企指数上涨1.1%至9,955.34点。
--汇市：欧元整理跌势，欧洲政治忧虑令市场承压
欧元下滑，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。至0834GMT，欧元兑美元报1.0645，下跌0.34%。欧元兑日圆报119.50，跌幅在0.43%左右。
--欧元债市：法国和意大利10年期公债较可比德债利差触及数年新高
意大利和法国10年期公债较可比德债的收益率之差触及数年新高，因投资者持续担心欧洲政治风险。法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。
--国际油市：油价下滑，受美国库存大增及中国需求迟滞拖累
国际油价下跌，延续上日跌势，美国油品库存大增，及中国需求下降，暗示尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产，但全球油市仍供应过剩。0836GMT，布兰特原油期货报每桶54.74美元，较上日收盘下跌0.56%。美国原油期货报每桶51.66美元，跌幅为0.98%。
--全球金市：金价接近三个月高点，政治及经济不确定性引发避险需求
金价守在上日所及的三个月高点附近，美国和欧洲的政治和经济不确定性引发避险需求。0838GMT，现货金近持平报每盎司1,233.80美元。美国期金持稳于每盎司1,235.40美元。
--金属期市：伦敦期铜上涨近2%，因两大矿商都表示将削减产出
伦敦期铜升向两个月高点，受供应忧虑支撑，因全球两大矿商都称，受罢工和开采许可延迟的影响，计划削减产出。0840GMT，LME三个月期铜上涨1.67%至每吨5,892.00美元。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。