《路透晚报》--2月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--力拓获利强劲，铁矿石业务热潮下大方派息

全球矿业巨擘力拓周三公布年度获利优于预期，因公司缩减成本，且铁矿石价格强力回升。力拓将焦点放在向股东返还现金，宣布将支付高于预期的每股1.70美元年度股利，并宣布5亿美元的股票回购，相当于将约七成基础获利返还给股东。

--日本央行称经济改善，但警告通胀预期上升需要时间

日本央行1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。

--卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早

卡塔尔能源部长萨达表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月期限后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。

--软银上季营业利润增长71%，因旗下美国Sprint亏损收窄

日本软银集团10-12月当季营业利润增长71%，因旗下美国业务Sprint Corp S.N亏损收窄，而且其国内电信业务表现强劲。软银持有Sprint多数股权。软银称，第三季获利2,957亿日圆(26.3亿美元)，高于上年同期1,728亿日圆的获利规模。这高于汤森路透Starmine SmartEstimate所调查三位分析师预估的2,463亿日圆。

--日本2016年经常帐盈余为历史第二高

日本2016年经常帐盈余创历史第二高纪录，而再过几天美日两国领导人将举行会晤，贸易顺差和汇率问题料将成为主要议题。日本2016年实现经常帐盈余20.6万亿日圆(1,836.3亿美元)，反映了贸易收支因油价下滑转为顺差、外国游客入境旅游增多使旅行项目顺差创纪录，海外投资也带来巨大外汇收入。

[市场摘要]

--日本股市：日圆涨势暂歇扶助日经指数小幅收高

日本股市日经指数周三小幅收高，从稍早的跌势中回升，因近期日圆兑美元的涨势停止，且乐观的上市公司业绩扶助支撑市场信心。日经指数收高0.5%报19,007.60点。

--中国股市：沪综指放量收升农业股领涨，资金回流带动大盘企稳

中国股市沪综指收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。沪综指收报3,166.98点，涨13.89点或0.44%，此前收盘高点为1月9日的3171.24点。

--香港股市：恒指收在三个半月高位，受益于内地地产股和券商类股的上涨

香港股市收在三个半月高位，抹去盘初稍早的跌幅，得益于内地地产和券商类股的涨势拉抬。恒生指数收升0.7%，报23,485.13点。恒生国企指数上涨1.1%至9,955.34点。

--汇市：欧元整理跌势，欧洲政治忧虑令市场承压

欧元下滑，欧洲一系列大选前的政治忧虑令欧元承压，遏制了欧元兑美元的上涨。法国将在4月23日及5月7日举行两轮总统选举，大选的不确定性，导致法国公债收益率高出德债的差距升至近四年高位。至0834GMT，欧元兑美元报1.0645，下跌0.34%。欧元兑日圆报119.50，跌幅在0.43%左右。

--欧元债市：法国和意大利10年期公债较可比德债利差触及数年新高

意大利和法国10年期公债较可比德债的收益率之差触及数年新高，因投资者持续担心欧洲政治风险。法国10年期公债较可比德债利差扩大至78.8个基点，为2012年11月以来最高。

--国际油市：油价下滑，受美国库存大增及中国需求迟滞拖累

国际油价下跌，延续上日跌势，美国油品库存大增，及中国需求下降，暗示尽管石油输出国组织(OPEC)带头减产，但全球油市仍供应过剩。0836GMT，布兰特原油期货报每桶54.74美元，较上日收盘下跌0.56%。美国原油期货报每桶51.66美元，跌幅为0.98%。

--全球金市：金价接近三个月高点，政治及经济不确定性引发避险需求

金价守在上日所及的三个月高点附近，美国和欧洲的政治和经济不确定性引发避险需求。0838GMT，现货金近持平报每盎司1,233.80美元。美国期金持稳于每盎司1,235.40美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨近2%，因两大矿商都表示将削减产出

伦敦期铜升向两个月高点，受供应忧虑支撑，因全球两大矿商都称，受罢工和开采许可延迟的影响，计划削减产出。0840GMT，LME三个月期铜上涨1.67%至每吨5,892.00美元。(完)