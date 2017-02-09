《路透晚报》--2月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中曾宏称日本经济面临下行风险，仍需货币政策支持

日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。中曾宏称，虽然经济在温和复苏，但由于美国经济政策的不确定性，以及国内物价增长低迷，日本经济前景的风险仍偏下档。还称，日本央行并未利用货币政策来操纵汇率。

--德国2016年全年贸易顺差创下纪录新高

数据显示德国2016年贸易顺差创下纪录新高，尽管12月出口较上月小幅减少。联邦统计局公布，2016年全年贸易顺差创下2,529亿欧元的的纪录新高，超过2015年所创下的前次高点顺差2,443亿欧元。12月贸易顺差收窄至184亿欧元，11月为218亿欧元。

--日本12月核心机械订单反弹，但保护主义构成风险

日本12月核心机械订单增幅胜过预期，一改前月下滑的局面，而且本季料将再度增长。这是资本支出将加快增长的良好迹象。内阁府发布数据显示，12月核心机械订单较前月增长6.7%，超过了路透调查预估中值3.1%。12月核心机械订单创下六个月以来的最快按月增幅。11月核心机械订单较前月减少5.1%。

--韩国口蹄疫警戒升至最高级，此前已经确诊出第二病毒株

韩国农林畜产食品部表示，在一农场确诊出第二个病毒株之后，韩国已将口蹄疫警报拉到最高级。自从周一确认首例口蹄疫疫情爆发后，总计已发生三起案例，另有一起疑似案例正在送验中。

--消息人士称东芝闪存业务售股案收到的报价最高达36亿美元

直接了解情况的消息人士告诉路透，日本东芝拟出售快闪记忆体(闪存)业务19.9%股份的计划，目前已收到一个达4,000亿日圆(36亿美元)的最高出价，另有其他竞购报价，最低的到2,000亿日圆。求购者包括SK海力士、美光M和贝恩资本等金融投资者。

--上市公司业绩：

* 日本第二大汽车生产商日产汽车公布的第三季营业利润不及预期，因高企的营销及销售成本以及汇率效应抵消了国内销售增长的影响。该公司10-12月当季营业利润1,635亿日圆(14.6亿美元)，低于上年同期的1,925.6亿日圆，也不及汤森路透I/B/E/S所调查九位分析师平均预估的1,700亿日圆。

* 德国商业银行第四季营收和获利持平，受低利率以及德国企业疲弱的贷款需求打压。该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。

* 法国兴业银行第四季净利骤减40.5%至3.9亿欧元(4.165亿美元)，但这一结果好于路透访问的分析师平均预估的3.54亿欧元。当季营收增长1.3%至61.3亿欧元，高于受访分析师平均预估的59.9亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，受日美首脑会晤前的日圆走高影响

日经指数周四下跌，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走高，给股市带来压力。日经指数收低0.5%，报18,907.67点。东证股价指数跌0.7%至1,513.55点。

--中国股市：沪综指放量收升至两个月新高，建筑建材板块领涨

沪综指放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。沪综指收报3,183.18点，涨16.20点或0.51%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交2,095亿元人民币，较前一交易日增逾二成，上日为1,707亿元。

--香港股市：恒指触及四个月高位，基础建设类股大涨

香港股市触及四个月高位，中国内地企业表现突出，因人民币进一步贬值的预期持续推动中国投资者进入香港股市。恒生指数日内曾涨至23,644.63点，为2016年10月11日以来最高水平。恒生指数收高0.2%，至23,525.14点，恒生国企指数上涨1.2%，至10,075.17点，为2015年11月以来最高。几乎所有板块皆收高，恒生工业指数涨幅居前。

--汇市：政局不确定性应当继续促使资金从欧元流入日圆

欧元/日圆尽管尝试回升，但仍可能进一步下跌。政局不确定性应当继续促使资金从欧元流入日圆。除了美国将公布初请失业金数据外，没有会影响交易的主要数据，欧元/美元下一步很有可能在1.06-1.07区间交投。

--国际油市：美汽油库存下降提振油价上涨，但原油供应充沛令市场承压

油价上涨，受益于美国汽油库存意外下滑，尽管原油供应充裕意味着油市仍承压。0905GMT，布兰特原油期货报每桶55.63美元，较上日收盘上涨0.94%。美国原油期货报每桶52.80美元，涨幅为0.88%。

--全球金市：金价在近三个月高位徘徊，政治不确定性提供支撑

金价持于近三个月高位，因欧洲大选带来的政治风险、以及对美国总统特朗普政策的担忧，推高了对黄金的避险需求。0906GMT，现货金近报每盎司1,241.15美元，跌0.04%。美国期金报每盎司1,243.1美元，上涨约0.29%。

--金属期市：伦铜跌下2月初以来高点，但仍受供应风险支撑

伦敦期铜跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。0842GMT，LME三个月期铜下跌0.54%至每吨5,863.00美元。(完)