《路透晚报》--2月9日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--中曾宏称日本经济面临下行风险，仍需货币政策支持
日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。中曾宏称，虽然经济在温和复苏，但由于美国经济政策的不确定性，以及国内物价增长低迷，日本经济前景的风险仍偏下档。还称，日本央行并未利用货币政策来操纵汇率。
--德国2016年全年贸易顺差创下纪录新高
数据显示德国2016年贸易顺差创下纪录新高，尽管12月出口较上月小幅减少。联邦统计局公布，2016年全年贸易顺差创下2,529亿欧元的的纪录新高，超过2015年所创下的前次高点顺差2,443亿欧元。12月贸易顺差收窄至184亿欧元，11月为218亿欧元。
--日本12月核心机械订单反弹，但保护主义构成风险
日本12月核心机械订单增幅胜过预期，一改前月下滑的局面，而且本季料将再度增长。这是资本支出将加快增长的良好迹象。内阁府发布数据显示，12月核心机械订单较前月增长6.7%，超过了路透调查预估中值3.1%。12月核心机械订单创下六个月以来的最快按月增幅。11月核心机械订单较前月减少5.1%。
--韩国口蹄疫警戒升至最高级，此前已经确诊出第二病毒株
韩国农林畜产食品部表示，在一农场确诊出第二个病毒株之后，韩国已将口蹄疫警报拉到最高级。自从周一确认首例口蹄疫疫情爆发后，总计已发生三起案例，另有一起疑似案例正在送验中。
--消息人士称东芝闪存业务售股案收到的报价最高达36亿美元
直接了解情况的消息人士告诉路透，日本东芝拟出售快闪记忆体(闪存)业务19.9%股份的计划，目前已收到一个达4,000亿日圆(36亿美元)的最高出价，另有其他竞购报价，最低的到2,000亿日圆。求购者包括SK海力士、美光M和贝恩资本等金融投资者。
--上市公司业绩：
* 日本第二大汽车生产商日产汽车公布的第三季营业利润不及预期，因高企的营销及销售成本以及汇率效应抵消了国内销售增长的影响。该公司10-12月当季营业利润1,635亿日圆(14.6亿美元)，低于上年同期的1,925.6亿日圆，也不及汤森路透I/B/E/S所调查九位分析师平均预估的1,700亿日圆。
* 德国商业银行第四季营收和获利持平，受低利率以及德国企业疲弱的贷款需求打压。该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。
* 法国兴业银行第四季净利骤减40.5%至3.9亿欧元(4.165亿美元)，但这一结果好于路透访问的分析师平均预估的3.54亿欧元。当季营收增长1.3%至61.3亿欧元，高于受访分析师平均预估的59.9亿欧元。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收低，受日美首脑会晤前的日圆走高影响
日经指数周四下跌，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走高，给股市带来压力。日经指数收低0.5%，报18,907.67点。东证股价指数跌0.7%至1,513.55点。
--中国股市：沪综指放量收升至两个月新高，建筑建材板块领涨
沪综指放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。沪综指收报3,183.18点，涨16.20点或0.51%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交2,095亿元人民币，较前一交易日增逾二成，上日为1,707亿元。
--香港股市：恒指触及四个月高位，基础建设类股大涨
香港股市触及四个月高位，中国内地企业表现突出，因人民币进一步贬值的预期持续推动中国投资者进入香港股市。恒生指数日内曾涨至23,644.63点，为2016年10月11日以来最高水平。恒生指数收高0.2%，至23,525.14点，恒生国企指数上涨1.2%，至10,075.17点，为2015年11月以来最高。几乎所有板块皆收高，恒生工业指数涨幅居前。
--汇市：政局不确定性应当继续促使资金从欧元流入日圆
欧元/日圆尽管尝试回升，但仍可能进一步下跌。政局不确定性应当继续促使资金从欧元流入日圆。除了美国将公布初请失业金数据外，没有会影响交易的主要数据，欧元/美元下一步很有可能在1.06-1.07区间交投。
--国际油市：美汽油库存下降提振油价上涨，但原油供应充沛令市场承压
油价上涨，受益于美国汽油库存意外下滑，尽管原油供应充裕意味着油市仍承压。0905GMT，布兰特原油期货报每桶55.63美元，较上日收盘上涨0.94%。美国原油期货报每桶52.80美元，涨幅为0.88%。
--全球金市：金价在近三个月高位徘徊，政治不确定性提供支撑
金价持于近三个月高位，因欧洲大选带来的政治风险、以及对美国总统特朗普政策的担忧，推高了对黄金的避险需求。0906GMT，现货金近报每盎司1,241.15美元，跌0.04%。美国期金报每盎司1,243.1美元，上涨约0.29%。
--金属期市：伦铜跌下2月初以来高点，但仍受供应风险支撑
伦敦期铜跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。0842GMT，LME三个月期铜下跌0.54%至每吨5,863.00美元。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。