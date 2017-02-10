《路透晚报》--2月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--利洁时将以166亿美元收购美赞臣

英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser)已同意以166亿美元收购美国婴儿配方食品生产商美赞臣，这是利洁时迄今最大一笔收购，并为该公司打开了新的市场领域。利洁时周五表示，将以每股90美元收购美赞臣，相较于上周传出洽商收购之前的收盘价，溢价幅度为30%。包括美赞臣的债务在内，该笔交易价值179亿美元。

--澳洲央行下调经济成长预估，但乐观看待长期前景

澳洲央行发表季度货币政策声明，对全球经济发表了乐观看法。继经济第三季意外萎缩后，澳洲央行下调了对经济成长的短期预估，但仍预计未来两年经济将好转，这表明进一步降息已不在讨论之列。澳洲央行将澳洲国内生产总值(GDP)增长短期预估调降一个百分点，预计今明两年经济增速将加快至3%左右。

--法国雷诺汽车2016全年营收及获利创新高，设定新中期目标

法国雷诺汽车全年营收及获利创纪录新高，并提出志向远大的新中期成长目标；该公司获利是受到车款全面更新提振。雷诺2016年营业利润大增38%至32.82亿欧元，营收成长13.1%至512亿欧元；这带动公司营业利润率从5.2%升至6.4%，提早一年达成目标。

--安赛乐米塔尔第四季核心获利高于预期，受益于削减成本

全球最大钢铁生产企业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)公布，第四季核心获利高于预期，受益于削减成本。第四季核心获利增长逾50%至16.6亿美元，高于路透调查18位分析师预计的15.9亿美元。安赛乐米塔尔预期2017年全球钢铁需求成长0.5-1.5%。

--高田预计全年净损640亿日圆，受安全气囊召回相关费用拖累

日本汽车安全气囊生产商高田称全年料录得亏损，因预计全球大规模产品召回相关费用将蚕食掉公司获利。高田预计，3月底结束的本财年净亏损640亿日圆(5.6274亿美元)，此前预期净利200亿日圆。这将是高田几年来第三度录得年度净损，去年已净损211亿日圆。

[市场摘要]

--日本股市：收涨2.5%至两周高点，受特朗普税改预期推动

日经指数周五收盘跳涨至两周高点，受美股涨势带动，之前美国总统特朗普表示将在未来几周公布重大税改计划。日经指数收盘涨2.5%至19,378.93点，为1月27日以来最高收位。该指数本周周线上涨2.4%，为12月初以来的最大周线涨幅。

--中国股市：沪综指连三日收升续创两个月新高，后市料继续震荡盘升

中国股市沪综指连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。沪综指收报3,196.70点，涨13.52点或0.42%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，本周该指数累计上涨1.8%。

--香港股市：恒指收在三个半月高位，受美股上涨及中国内地资金流入支撑

香港股市收在三个半月高位，特朗普的减税承诺带动美股上涨，并且中国内地资金流入，这都给港股带来支撑。恒生指数涨0.2%，收报23,574.98点。恒生国企指数涨0.5%至10,125.21点。

--汇市：美元/日圆因特朗普税改承诺涨至九日高点，关注美日峰会

美元兑日圆涨至一周半高点。美国总统特朗普称，将在未来几 周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。0823GMT，美元指数持稳在100.84，本周有望录得涨幅，但距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。欧元兑美元小跌至1.0640美元。欧元本周周线料下跌逾1%，受欧元区可能面临的政治风险拖累。美元兑日圆上涨约0.4%，至113.70日圆，稍早涨至九日高点113.800日圆。

--国际油市：油价微涨，受中国原油进口强劲及OPEC减产支撑

油价微涨，受强劲的中国原油进口以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产支撑，不过美国充沛的油品库存仍然打压市场。0807GMT，布兰特原油期货报每桶55.68美元，较上日收盘上涨0.05美元。美国原油期货上涨0.03美元，报每桶53.03美元。

--全球金市：金价下跌，受特朗普税改承诺及美国升息预期打击

金价下跌，因美元走强；此前美国总统特朗普承诺进行重大税制改革，同时经济数据提升了美国升息的预期。0826 GMT，现货金下跌0.6%至每盎司1,223.02美元。美国期金下跌超过1%至每盎司1,224美元。

--金属期市：伦铜上涨，在供应担忧提振下料录得周线涨幅

伦敦期铜上涨，料将录得周线涨幅，受供应担忧支撑，而且中国贸易数据强调了针对该金属需求更强劲的前景。0828 GMT，LME三个月期铜上涨1.19%，至每吨5,891.5美元，几乎扳回上日1.2%的跌幅。上海期铜扳回稍早约1%的跌幅，收涨0.2%，报每吨47,610元人民币(6,923美元)。(完)