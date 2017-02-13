《路透晚报》--2月13日

1月3日资料图，上海一家券商营业部内一名股民在查看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第四季经济受到贸易提振，但面临特朗普政策风险

日本内阁府数据显示，2016年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.0%，基本符合此前市场预估的增长1.1%。日本经济第四季连续第四个季度扩张，受益于强劲的贸易表现。但民间消费疲弱，且美国的保护主义抬头，预示距离可持续的经济复苏可能还有些遥远。外部需求对GDP增长率贡献了0.2个百分点，中国和美国对汽车的需求以及亚洲对电子配件的需求增加，推动日本出口增长。占到GDP大约60%的民间消费未呈现增长，与分析师预估的持平大致相符。

--法国财长萨潘称欧洲央行绝不会操纵欧元汇率

法国财长萨潘在德国商报(Handelsblatt)刊出的采访中称，欧洲央行(ECB)绝不会以操纵欧元汇率的方式来达成贸易或竞争性政策目标。此番表态驳斥了美国一位重要官员此前的言论，该官员称德国利用“被大幅低估”的欧元来为自身谋利。“欧元是整个欧元区的货币。从国际层面来讲，要紧的是整个欧元区的盈余，而不是德国的，”萨潘称，并表示欧洲的投资仍需恢复到全球金融危机之前的水平，并表示德国在投资水平方面可能更有“雄心”，这是为了德国的和欧洲共同的利益。

--美国过去四周活跃钻机创2012年来最快增速

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)称，过去四周美国活跃钻机数(rig count)平均每周增加17个，创2012年2月来最快增速，因石油输出国组织(OPEC)达成限产协议后油价上涨，美国钻探商趁机增加开采。在过去的37周里，美国钻探商有33周增加活跃钻机数量，总计增加275个，创2014年中期油价崩跌以来的最大增幅。

--独家：贝恩资本寻求为首只亚洲信贷基金募资10亿美元

知情人士对路透表示，贝恩资本(Bain Capital)计划推出首只亚洲信贷基金，寻求募资10亿美元，在银行业者出脱不良资产和业务之际，期待从不良债务和直接贷款机会中获利。此举将使贝恩资本在亚洲的信贷相关投资业务规模翻倍。消息人士表示，贝恩资本计划在2017年上半年启动新基金，该基金将主要侧重特殊机遇。

--韩国特别检察官考虑是否对三星更多高管申请逮捕令

韩国特别检察官办公室表示，将决定是否申请对三星集团更多高管的逮捕令。特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者表示，除三星领导人李在镕之外，还有其他四名高管已被认定为嫌疑人，在对这些人问讯后将决定是否申请逮捕令。

[市场摘要]

--日本股市：收盘升至逾两周高位，受美股上涨和日圆走软提振

日股日经指数周一收盘升至逾两周高点，受美股再创新高和日圆走软提振，此外，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈并未传出令人意外的负面消息，这也令市场释然。日经指数收盘涨0.4%至19,459.15点，创1月27日以来最高收盘点位。东证股价指数收盘涨0.5%至1,554.20点。

--中国股市：沪综指连四日收升创逾两个月新高，次新银行股和周期股领涨

中国股市沪综指连四日收升，创逾两个月新高。分析师表示，今日个股普涨，次新银行股和周期股领涨。节后A股市场资金明显回流，而国际市场相对平静，加之两会政策利好的预期上升，致大盘延续温和上行的走势。

沪综指收报3,216.84点，涨20.14点或0.63%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,359亿元人民币，上日为2,455亿元。沪深300指数收报3,436.27点，涨0.67%。

--香港股市：收创四个月高位，商品价格飙升带领资源股上攻

香港股市收在四个月高位，受益于大宗商品价格飙升带动原材料类股走强，以及来自内地的资金流入。恒生指数涨0.6%至23,710.98点，为10月11日以来最高收位。恒生国企指数上扬1.3%至10,257.84点，创2015年11月末以来最高。

--汇市：美元兑日圆触及两周高位，美日峰会后市场松了一口气

美元兑日圆涨至两周高位，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。美国总统特朗普和日本首相安倍晋三又是拥抱又是长时间握手，还一起打高尔夫，双方似乎迅速建立起了友谊。担心特朗普会就贸易、汇率和安全发表议题强硬言论的投资者感到欣慰。0852GMT，美元兑日圆涨0.4%至113.64日圆，盘中一度触及114.170日圆的1月30日以来高点。

--国际油市：油价小跌，OPEC减产尚未改写市场仍供过于求格局

油价小跌，因有迹象显示全球燃料市场仍供应过多，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动比最初预期的要成功。0810GMT，布兰特原油期货报每桶56.64美元，较上日收盘价下滑0.06美元。美国原油期货跌0.11美元，报每桶53.75美元。

--全球金市：金价下滑，因美日峰会结果提振美元兑日圆上扬

金价下滑，因美元兑日圆走强；美国总统特朗普与日本首相安倍晋三在会晤中未提及汇率政策，峰会结果对美元构成支撑。0812GMT，现货金下跌0.16%至每盎司1,232美元左右，美国期金跌0.23%至1,233美元。

--金属期市：伦铜飙升至20个月最高，因罢工引发供应忧虑

伦铜在热络交投中扩大涨幅，触及20个月最高位，因全球两大铜矿遭遇发货困难，令供应担忧席卷市场。0823GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.54%至每吨6,123美元。先前曾创下2015年5月以来最高水平6,204美元。上海期货交易所期铜飙升5.4%，至每吨50,120元人民币(7,282美元)。(完)