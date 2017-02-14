《路透晚报》--2月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--努钦就任美国财长，负责税改及放松金融监管等事务

前高盛银行家、好莱坞大亨努钦(Steven Mnuchin)宣誓就任美国财政部长，负责税改、放松金融监管及经济外交事务等。国会议员、游说团体和企业组织都在等待努钦上任后如何填补政策空白，如税改以及处理与中国、墨西哥和其他贸易伙伴之间的经济合作关系。现年54岁的努钦在宣誓就职时，没有透露其计划的详情。努钦上任后就将面临3月15日美国政府债务上限到期的挑战，这将引发新一轮的违约风险；此外还有3月17日举行的20国集团(G20)财长会议，他将面临有关特朗普增加贸易保护的严厉提问。

--2016年第四季德国经济强劲反弹，全年经济增速确认为1.9%

数据显示，2016年最后一个季度德国经济增长0.4%，因政府支出、民间消费和建筑活动的增加，盖过了外贸的拖累。第四季经济增速稍稍低于路透调查分析师给出的0.5%的增长预估。不过这仍代表德国经济在夏季低度增长后取得了大幅的反弹。2016年全年的增速确认为1.9%，为五年来最强劲水准。

--东芝推迟公布核业务减记数额和财报，股价大跌

日本东芝意外推迟了季度业绩报告公布时间，及其美国核业务数十亿美元减记的细节，导致股价大幅下跌，投资者对该公司的未来忧心忡忡。股价午后盘初一度暴跌逾9%，最终收跌8%。

此外，东芝会长志贺重范辞职，2月15日起生效。东芝估计3月31日止的年度净损将达3,900亿日圆(34.4亿美元)，上年同期为亏损4,600亿日圆。

--特朗普国家安全顾问弗林辞职，因其在总统就职前与俄方接触

美国总统特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)辞职，此前有消息称他在特朗普就职之前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总统彭斯。弗林辞职的几小时之前，有媒体报导称司法部几周前警告白宫，弗林由于在特朗普1月20日就职前与俄驻美大使有过接触，可能面临勒索。弗林的离职可能放缓特朗普准备改善与俄总统普京关系的步伐。

--澳洲1月企业现况指数升至近10年高位

澳洲国民银行(NAB)公布的调查显示，澳洲1月企业对现况看法跳升至近10年高位，企业报告销售上升同时获利持稳，表明经济在去年底经历一波低潮后，现呈现稳健增长。这项对超过400家企业的月度调查显示，1月企业现况指数跳增6点至正16，回到2007年中所见到的高点，并远高于长期均值正5。此前的一连串调查也显示澳洲经济正良好发展，强化了澳洲央行在去年两次降息后将暂时按兵不动的看法。

--日本央行借出创纪录规模的五年期公债，意在激活债市流动性

日本央行在例行操作中，向外界借出创纪录规模的五年期公债。此前央行操作导致债券严重短缺，抑制了债市交投活动。日本央行周二通过回购协议，向外界借出9,360亿日圆(82.5亿美元)五年期公债当期债券，创纪录最高规模。

--瑞士信贷今年拟裁撤5,500个职位，2016年净亏24.4亿瑞郎

瑞士信贷公布，2016年净亏24.4亿瑞郎(24.3亿美元)，为连续第二年亏损，这给首席执行官(CEO)谭天忠(Tidjane Thiam)扭亏为盈的计划带来压力。瑞士信贷还表示，公司2017年将净裁撤5,500个职位，向2018年成本削减目标迈进，此前在2016年裁撤了7,250个职位。瑞信第四季净亏损23.5亿瑞郎，主要归咎于用于和解美国诉讼的约20亿美元费用，诉讼针对该行在销售住房抵押贷款支持证券(RMBS)时误导投资者。

[市场摘要]

--日本股市：收低逾1%，东芝延迟发布财报打压人气

日本股市周二收低逾1%，市场人气不佳；此前东芝推迟公布财报，财报中将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记详情。美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职后，美元走贬，亦打击市场人气。日经指数收跌1.1%至19,238.98点。

--中国股市：沪综指连五日收升续创逾两个月新高，通胀数据加剧大盘震荡

中国股市沪综指微涨连五日收升，续创逾两个月新高。分析师表示，今天公布的CPI和PPI数据涨幅超预期，引发市场对通胀压力的担忧，同时本周市场资金面偏紧，叠加此前大盘已连涨四天，短期加剧大盘震荡。今日股指探底后回升，反弹趋势料未结束。

沪综指收报3,217.93点，涨1.09点或0.03%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,040亿元人民币，上日为2,359亿元。沪深300指数收报3,435.80点，跌0.01%。

--香港股市：几近收平，获利了结抵消内地南下资金的提振效应

香港股市基本收平，因两个月的涨势之后出现获利了结，抵消了内地南下资金的提振效应。恒生指数和恒生国企指数分别收报23,703.01点和10,254.44点。今年迄今恒生指数已经累计攀升约8%，得益于一波对全球经济增长将改善的乐观预期。

--汇市：美元在叶伦国会作证前小跌，受美国国家安全顾问辞职拖累

美元续跌，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职；投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。0840GMT，美元兑日圆日内跌0.23%至113.48日圆，脱离周一所及高点114.17，但仍远高于一周前触及的10周低点111.59。美元指数日内下滑0.18%至100.78，脱离周一触及的1月20日以来高点101.11。

--国际油市：OPEC牵头减产助力油价持稳，市场维持区间波动

油价持稳，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动带来支撑，其他地区产量上升令油价陷于年初以来的窄幅区间波动。0802GMT时，布兰特原油期货报每桶55.61美元，较上收盘价涨0.02美元。美国原油期货涨0.05美元，报每桶52.98美元。

--全球金市：金价小幅上涨，市场静待美联储主席叶伦的国会证词

金价小幅上涨，因美元走低，投资者注意力转移到美联储主席叶伦今日稍后的国会证词上，以寻求利率策略的相关信号。0803GMT，现货金上涨0.13%至每盎司1,226.61美元，美国期金涨0.16%至1,227.8美元。

--金属期市：期铜走坚，此前因供应忧虑守住隔夜可观涨幅

铜价守住隔夜可观涨幅，因全球两大产地都出现供应担忧。美联储主席叶伦今天稍晚将在国会作证，在此之前投资者将注意力转向铜市，市场寻求获悉美联储升息步伐的线索。0804GMT时，LME三个月期铜涨0.57%至每吨6,140.50美元，周一曾触及2015年5月以来最高位6,204。上海期交所期铜涨1.1%至每吨50,110元人民币。(完)