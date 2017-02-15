《路透晚报》--2月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁称，尚无计划提高债券收益率目标

日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。

但前日本央行政策委员会审议委员白井早由里称，日本央行今年必须放慢资产购买步伐并将长期利率目标调升至0.5%，为退出大规模刺激计划打下基础。她表示，随着全球债券收益率和国内通胀升高，日本央行今年可能需要将10年期公债收益率目标从零附近调高至0.5%，以避免进一步实施不可持续的购债计划。

--安倍称，特朗普认同他关于日本货币政策不为操纵汇率的观点

日本首相安倍晋三称，在上周峰会上，美国总统特朗普认同他关于日本货币政策并不旨在操纵汇率、而是终结通缩的观点。安倍关于2月10日美日领导人峰会的评论表明，特朗普有可能在软化他对日本操纵汇率以获取贸易优势的批评。“我认为，特朗普认同关于我们的货币政策并非旨在操纵汇率而是终结通缩的观点，”安倍在参议院表示。他并称特朗普并未提出任何关于日本需进一步开放经济以利于进口的要求。

--韩国认为金正恩同父异母的长兄是被谋杀，朝鲜特工涉嫌其中

韩国表示，他们认为朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男是被谋杀。消息人士对路透表示，马来西亚当局已经将金正男遗体运往另外一家医院进行尸检，以确认死因。美国政府消息人士对路透称，他们认为金正男可能是被朝鲜特工下毒暗杀。在记者会上被问及是否证实金正男被谋杀时，韩国统一部发言人郑俊熙表示：“是的，我说过已证实了。”

--美联储再度提醒美国商业地产市场风险滋长

美联储提交给国会的半年度货币政策报告，对于美国商业地产市场风险滋长的担心十分明显，报告特别提到商业地产价格“让人越来越担心”，即便联储仍把影响金融稳定的整体风险定性为“温和”。报告称，虽然商业地产债务情况相对于整体经济来说依然温和，且银行业已收紧放贷标准，但不断上升的“估值压力可能让一些规模较小的银行在商业地产价格大幅下滑时面临危险。”这是货币政策报告连续第五次就该行业发出警告，也是迄今为止最尖锐的一次。

--日本软银将以33亿美元收购美国资产管理公司Fortress

日本软银集团宣布，同意以大约33亿美元收购美国资产管理公司Fortress Investment Group，以扩大该公司在投资方面的专长。软银正准备推出一个全球最大的私募基金。这次交易全部以现金进行，是软银对一家投资基金的首笔重大注资，也是该公司又一个出人意料的一步棋。两家公司称，Fortress的主要高管将继续领导该基金。总部位于纽约的Fortress将在软银麾下作为独立业务部门运营。Fortress股东每股将获得8.08美元现金，较2月13日收盘价溢价38.6%。摩根大通证券和摩根士丹利分别为软银和Fortress提供财务咨询。

--东芝股价跌逾8%，料将出售晶片业务更多股权以筹资应急

日本东芝股价继续大跌，此前该公司宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元，并可能出售旗下重要快闪记忆体(闪存)芯片(NAND)业务的多数股权，筹集到亟需的资金以维持业务。面对3月27日大限，东芝社长兼CEO纲川智表示，他将考虑出售多数甚至是全部的该芯片业务，一改此前仅将出售约20%股权的立场。这一转变引发投资者质疑，失去对芯片关键业务的控制权，东芝是否还有长期未来可言；而且也很可能会激发对这一全球第二大NAND业务感兴趣的竞标者蜂拥而来。东芝股价周三收低8.75%。市值缩水至约8,277亿日圆，不到去年12月中时的一半。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1%至六周高位附近，保险类股领涨

日本股市日经指数升至本周稍早触及的六周高位附近，保险类股飙升，因之前美联储主席叶伦的讲话推高美国和全球的债券收益率。日经指数涨1%至19,437.98，接近周一的盘中高点19,519.44点。东证股价指数升1.0%至1,553.69点。保险类股劲扬4.2%，创三个月来最大涨幅，主板成交量最大的东芝暴跌8.8%。

--中国股市：沪综指收跌终结五连涨，银行股虽上涨但技术回调压力更大

中国股市沪综指收市小跌，终结此前的五连涨。分析师指出，张家港行002839.SZ等一些次新银行股的连续涨停，提振银行股板块小幅走高，不过大盘近期连续上涨后，短期技术回调压力越来越大，尾市终不支由升转跌。

沪综指收报3,212.99点，跌4.94点或0.15%，盘中曾创下年内新高3,235.998点，而昨日沪综指创下逾两个月收盘新高。今日上海A股成交2,576亿元人民币，较上日的2,040亿元增加逾四分之一。沪深300指数收报3,421.71点，跌0.41%。

--香港股市：触及五个月高位，此前美股涨至纪录高位

香港股市触及五个月高位，此前美联储主席叶伦有关美国经济的言论、以及美国升息机率上升将美国股市推至纪录高点。恒生指数盘中曾攀升至去年9月9日以来最高位，最终收高1.2%，报23,994.87点。恒生国企指数收在2015年11月以来最高位，上涨1.8%至10,436.04点。

--汇市：美元徘徊在三周半高点附近，此前叶伦暗示将加快升息

美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示升息将会加快。0819GMT，美元指数涨0.08%至101.33。美元指数周二在叶伦讲话后曾涨至101.38，为1月20日以来的最高水平。美国利率期货显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。

--欧元债市：德债收益率持于近一周高位，受美国升息前景影响

欧洲指标债德债收益率(殖利率)持于近一周高位，等待美国通胀数据公布。预计该数据将进一步增加美国下月升息的可能性。目前市场仍认为下月升息可能性偏低。德国10年期公债收益率升1个基点至0.37%，接近叶伦讲话后触及的一周高位0.38%。大多数欧元区其它国家公债收益率上升1-2个基点，保持了周二上涨态势。

--国际油市：原油价格下跌，因担心减产协议执行力度无法维持

油价下跌，因担心石油输出国组织(OPEC)减产协议迄今较高的落实程度无法维持下去。0803GMT，布兰特原油期货报每桶55.89美元，较上收盘价下跌0.08美元。美国原油期货跌0.20美元，报每桶53.00美元。

--全球金市：现货金小跌，此前美联储主席暗示未来将升息

金价小跌，此前美联储主席叶伦暗示联储可能需要在接下来的某次会议上升息。0804GMT，现货金下跌0.23%，报每盎司1,225.36美元，美国期金则小涨0.11%至1,226.7美元。

--金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在

伦敦期铜持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。0805GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.07%至每吨6,025美元，前一交易日跌1.4%。上海期货交易所主力期铜合约下跌2.4%，至每吨48,740元人民币。(完)