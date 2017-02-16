《路透晚报》--2月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国纽约联储总裁称FED准备升息，前提经济继续成长且有财政刺激

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备理事会(美联储)准备在未来几个月上调利率。杜德利在康奈尔商学院的讲话强化了美联储的谨慎乐观看法，即特朗普总统及共和党控制的国会不会扰乱未来几个月乃至几年的逐步升息计划。

此外高盛上调了对美联储在2017年上半年升息的预期，摩根大通亦将下次升息的预期时间提前至5月。

--日本央行前委员称若日圆兑美元若跌至125-130，或被视为低估

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。“当我们讨论日圆的合理估值，(兑美元)汇率介于100-110区间是公平合理的...如果日圆比这个水平贬值太多，(美国总统)特朗普可能会谈到这个问题，”白井早由里在一次记者会上说。

--摩根士丹利预测未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓，今年底至7.3

美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。摩根士丹利并称，伴随着经济企稳回升，国内货币政策有所收紧，以及外汇管制更加严厉，最近几个月人民币的名义有效汇率已经趋于稳定。

--三星集团领导人李在镕出席法院聆讯，逮捕与否周五上午或见分晓

一名韩国法官对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。检察官也寻求对三星电子社长朴商镇(Park Sang-Jin)的逮捕令，朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。他当天在李在镕之后抵达出席聆讯。检方一名发言人表示，聆讯结束后，两人将在法院的一处拘留中心等候法庭判决。从先前案例来看，判决料于周四晚间或周五上午出炉。

--独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目，等待清除法律障碍

消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。消息人士称，债务深重的斯里兰卡需要这笔资金，但中国支付收购汉班托特(Hambantota)港口权益的款项可能延迟几周或几个月。中国与斯里兰卡还达成另外一项共识，在同一区域开发15,000英亩的工业园区。斯里兰卡希望这项共识能够随后定案。

--印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业

一家工会称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。“除了维修，一切都已完全停止，”自由港印尼工会领导Virgo Solossa告诉路透，但并未透露预估的33,000名工人中还有多少人在岗。Solossa表示，成千上万工人计划周五在该矿所在的巴布亚省举行示威活动，要求政府考虑他们的现状“做出明智决定”。

--马来西亚警方称，第二名涉嫌刺杀金正男的嫌疑人持印尼护照

马来西亚警方称，逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。警方在声明中称，在吉隆坡机场的监控录像中发现了此人，还称该嫌犯是在当地时间周四0200GMT被逮捕。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强

日本股市回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。日经指数跌0.5%至19,347.53点，本周稍早曾录得近六周高位。东证股价指数跌0.2%至1,551.07点。

--中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，上游周期品行业股票领涨

中国股市沪综指收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。

沪综指收报3,229.62点，涨16.63点或0.52%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,263亿元人民币，上日为2,576亿元。沪深300指数收报3,440.93点，涨0.56%。

--香港股市：收在18个月高位，腾讯股价跳升

香港股市收在18个月高点，受美股连番上涨及中国方面需求提振。恒生指数上涨0.5%至24,107.70点，创2015年8月以来最高；恒生国企指数上涨0.2%至10,455.02点。分析师表示，资金不断南下协助带动香港股市。包括共同基金、大型保险商在内的中国投资人持续扩大港股配置，因中国监管机构收紧对理财产品及其他高风险资产的投资。

--汇市：美元从一个月高点回落，因美债收益率脱离高位

美元回落，因随着美债收益率从峰值下滑，美元需求冷却，之前因一系列利好的美国经济数据曾升至一个月高点。美元指数周三触及1月12日以来高点101.76，今日0835GMT时回跌0.36%至100.82。

--国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力

油价持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。0831GMT，布兰特原油期货报每桶55.93美元，较前一交易日收盘涨0.18美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货涨0.07美元至每桶53.18美元。

--全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景

金价走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。1月美国零售销售增长超过预期，且消费者物价录得近四年最大涨幅。0832GMT，现货金上涨0.17%，报每盎司1,234.7美元，美国期金涨0.28%，报1,236.6美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，中国海外投资数据不佳打击市场信心

伦敦期铜下跌，之前数据显示中国海外投资放缓，而且对于中国金属需求的信心减弱。不过围绕智利和印尼供给中断时间拖长的前景，令铜价受到支撑。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.49%，至每吨6,037美元，回吐上日上涨0.7%的升幅。铜价周一触及6,204美元，为2015年5月以来最高。上海期交所期铜下跌0.9%，至每吨48,680元人民币。(完)