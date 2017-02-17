《路透晚报》--2月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国股票基金再度吸金，表明特朗普行情重现

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。数据显示，截至2月15日止当周，美国股票基金吸引了近115亿美元资金，其中89亿美元流入了投资于美国国内的基金。金融股基金重现选后热络的交投人气，最近一周吸引19亿美元资金流入，规模为11月来最大。

--独家：美国大型银行推动放宽金融机构反洗钱监管规则

消息人士称，美国大型银行将提议全面修订有关金融机构如何调查和报告潜在犯罪活动的规定，理由是在2001年9.11事件后实施多年且在奥巴马政府期间得到强化的相关规则不仅繁冗且无效。代表美国最大银行的行业协会The Clearing House长期以来一直对这些现行规则的有效性表示关切，但这将是该协会首次公开呼吁修订这些规则。该协会旗下的银行包括摩根大通、美国银行和花旗集团等。

--“沪伦通”协商已进入第二阶段

伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)表示，上海-伦敦股市互通--“沪伦通”的协商已经进入“第二阶段”。“沪伦通”的可行性研究已经讨论了一段时间，但是进展相当缓慢，因面临中国2015年股市崩盘、以及近期英国公投决定退出欧盟等挑战。两地交易所互通将允许一方的投资人投资于对方市场。

--新加坡第四季GDP环比年率上修为成长12.3%，因制造业大幅反弹

新加坡经济第四季增长数据上修，受助于制造业大幅反弹；但经济前景的不确定性上升，因市场对美国总统特朗普的贸易保护政策感到担心。贸工部表示，经济在10-12月经季节调整后的环比年率为成长12.3%。1月3日公布的初值为扩张9.1%，路透调查预估中值为增长12.6%。2016年全年新加坡经济成长率上修至2.0%，初值为成长1.8%。

--东芝股价重挫，因标普全球警告有评级下调风险

日本东芝股价盘中一度大跌10%，收盘跌逾9%，此前评级机构标普全球表示，如果银行对该公司的资金援助包含任何形式的债务重组，将下调其评级。标普全球称，这种行为将被视为“选择性违约”。东芝已经在负面观察名单之列，12月和1月评级两次被下调。标普目前给该公司的评级为CCC+。

--独家：康菲石油国际决定出售数项加拿大常规天然气资产

知情人士对路透表示，美国最大的石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)已决定出售数项加拿大常规天然气资产，最高可卖得20亿美元。目前该公司正进一步撤出加拿大。消息人士称，康菲石油国际预计该交易可助其减轻债务负担、重新平衡资产组合。由于此事仍然保密，该消息人士要求匿名。

--韩国法院宣布韩进海运破产

韩国法院宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。首尔中央地方法院在一份声明中表示破产管理方已选定，对债权方提请赔偿的截止期限为2017年5月1日。债权方第一次会议将在2017年6月1日举行。韩进海运曾经是全球第七大集装箱(货柜轮)航运商，该公司去年8月在未能取得债权银行进一步支持之后申请法院接管。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，美联储官员讲话令市场人气谨慎

日本股市日经指数收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美联储一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。日经指数收低0.6%至19,234.62点，本周该指数跌0.7%。东证股价指数跌0.4%收报1,544.54点；JPX日经400指数跌0.5%至13,855.47点。

--中国股市：沪综指收跌脱离逾两个月新高，获利回吐压力加大周期股领跌

中国股市沪综指收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。

沪综指收报3,202.08点，跌27.54点或0.85%，日高至3,238.40点；该指数全周累计上涨0.17%。今日上海A股成交2,483亿元人民币，上日为2,263亿元。沪深300指数收报3,421.44点，跌0.57%。

--香港股市：收跌，投资人获利了结

香港股市下跌，因中国内地的资金流入放缓，且港股主要指数上日收在18个月高点后，投资人了结获利。恒生指数收跌0.3%，至24,033.74点，恒生国企指数下跌0.9%，至10,360.13点。恒生指数本周共涨1.9%，港股成交规模升至2015年8月25日止当周以来最高。

--汇市：美元在一周低位附近打转，受美国政策担忧压制

美元兑一篮子货币在一周低点附近打转，此前出炉的乐观美国经济数据未能推高美国公债收益率(殖利率)，此外对美国贸易政策的担忧也抑制美元上涨。0849GMT时，美元指数涨0.21%至100.65，隔夜曾触及2月9日以来最低水准100.410。

--国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间

油价小幅走高，因有报导称石油输出国组织(OPEC)可能延长减产协议的执行期限。0845GMT，布兰特原油期货报每桶55.77美元，较上日收盘价上涨0.12美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.08美元至每桶53.44美元。

--全球金市：金价因美元走低而持稳，料将连三周上涨

金价持稳，因美元在近一周低位徘徊，在美国和欧洲存在政治不确定性之际，金价有望录得连续第三周上涨。0845GMT，现货金几近持平于每盎司1,238.29美元，美国期金跌0.16%，报1,239.6美元。金价本周至今上涨0.3%，2017年至今上扬约7.5%。

--金属期市：铜价本周或下跌，遭遇一波获利了结

亚洲时段尾盘期铜遭遇一波获利了结，跌破每吨6,000美元，令铜价在本周或已下跌做结。0846GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.45%至每吨5,973美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.25%，至每吨48,360元人民币。(完)