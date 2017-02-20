《路透晚报》--2月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本1月出口增长放缓，美国贸易政策疑虑令前景蒙阴

日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。

--独家：马来西亚国油考虑出售外海天然气项目10亿美元权益--消息

两名知情人士指出，马来西亚国家石油公司(Petronas)计划以高达10亿美元代价，卖出马来西亚国内一重要天然气项目的少数权益，以筹集现金及降低开发支出。消息人士向路透表示，国油计划卖出砂拉越州SK316外海天然气区块的49%权益，这将是国油近期重大出售案的第一炮。

--金正男遇刺录像片段曝光，马来西亚和朝鲜因相关调查而关系紧张

据称显示朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男遇刺时的机场监控录像片段曝光，此时马来西亚与朝鲜之间在金正男遇刺案调查处理问题上的外交纷争愈演愈烈。马来西亚召回其驻朝鲜大使，并召见朝鲜驻吉隆坡大使，令其对相关指责作出解释；朝鲜驻吉隆坡大使指责马来西亚当局在对金正男遇刺进行调查时“与外部势力”勾结。

马来西亚警方正在通缉案发当天逃出该国的四名朝鲜人，此前已抓捕一名朝鲜男子、一名越南女子、一名印尼女子及一名马来西亚男子。

--英国退欧开弓没有回头箭，欧盟不给后悔药

前英国首相布莱尔希望英国人站起来阻止或软化退欧这件事，但如今恐怕已经由不得他们--很多欧洲人只想要他们继续并退出欧盟。

在去年英国公投作出退出欧盟的选择之后，错愕的欧洲领导人曾坚定地表示，欢迎英国人改变主意。这或许鼓舞了前首相布莱尔这样的人士，他上周对现任首相特雷莎·梅计划下月启动退欧程序并在两年内退出欧盟提出异议。

然而无论是他们寄望于此事遭遇法律障碍还是选民的态度转变，欧盟其他国家的立场已与之前迥然不同。虽然让英国留在欧盟的官方大门依然敞开，但欧盟很多人不会再欢迎英国回头。

--美国自由港印尼公司称，可能就矿业合同违约一事寻求仲裁

美国自由港麦克默伦铜金矿公司印尼分公司表示，希望解决与该国政府之间因公司无法履行矿业合约而产生的争执，但公司保留针对印尼政府申请仲裁和索赔的权力。自由港称，已向印尼矿产部提交一份通知，称政府导致该公司的合同违约。自由港在声明中警告，如果争议得不到解决，“将对所有利益相关方都产生严重的不利后果”。

--克利夫兰联储总裁称若经济能保持当前表现，可以接受升息

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。“油价挫跌确实造成了暂时性冲击，抑制了通胀，美元升值也抑制了通胀，但这些影响已经过去，通胀趋势已经抬头向上了，”梅斯特在新加坡的一次央行研讨会上称。“所以我乐见通胀接近目标并仍在向目标靠近...如果经济保持当前的态势，我将欣然接受(联邦)基金利率在这个时候上升。”

--意大利前总理伦齐辞去民主党党魁，将谋求再次获选

前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。伦齐清楚表明他将寻求重新当选党魁，并警告称民主党的内部不和，会让他们在国会的主要对手--反建制的五星运动渔翁得利。

--特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件

据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。两位知悉该计划的消息人士向路透表示，该文件已获得美国国土安全部部长凯利(John Kelly)的批准，目前仍在接受白宫的最终审核。该文件料将在下周初发放到美国移民海关执法局(ICE)以及海关与边境保护局(CBP)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数勉力收高，受美国假日影响成交低迷

日本股市周一勉力小幅收高，盘中走势震荡。由于美国适逢假日休市，投资者在场外观望，成交量偏低。日经指数小涨0.1%至19,251.08点，上午曾录得跌幅。东证股价指数小涨0.2%至1,547.01点，只有14.97亿股换手，为1月16日以来最低。成交额1.7万亿日圆，为12月20日以来最低。

--中国股市：沪综指收升1.2%至两个半月新高，再融资新政提振次新银行股

中国股市沪综指收升1.2%至两个半月新高，并创近三个半月最大单日涨幅。分析师指出，受周末再融资新政利好提振，次新银行股领涨，加之宏观经济转暖，年报行情期望较高，推动股指逐级走高。

沪综指收报3,239.96点，涨37.88点或1.18%；此前收盘高点为去年12月2日的3,243.84点，此前最大单日涨幅为去年11月10日的1.37%。今日上海A股成交2,499亿元人民币，上日为2,483亿元。

--香港股市：创18个月最高收盘点位，追随大陆股市涨势

香港股市延续稍早涨势，收报18个月高位，受到强劲的大陆股市及大宗商品市场提振。指标恒生指数收高0.5%至24,146.08点，为2015年8月11日以来最高收盘点位；恒生国企指数涨0.8%至10,445.48点。

--汇市：美债收益率下滑拖累美元，法国大选担忧令欧元走势困顿

美债收益率(殖利率)下跌打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。美元/日圆变动不大，报113.07，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。欧元兑美元微涨至1.0616美元，周五跌0.6%。

--国际油市：油价上涨，但美国钻机数增加制约涨势

原油价格上涨，但涨幅很小，因投资者权衡美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。0836GMT，布兰特原油期货报每桶56.17美元，较上日收盘价上涨0.36美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.24美元至每桶53.64美元。

--全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间

金价持稳，等候本周稍晚数位美联储官员发表的一系列讲话，以寻觅有关升息时间的线索。0836GMT，现货金几近持平于每盎司1,235.65美元，美国期金跌0.2%，报1,236.6美元。

--伦铜升至每吨6,000美元上方，受供应疑虑推助

伦敦期铜周一升破每吨6,000美元的关键水准，受到供应疑虑支撑，此前位于印尼的全球第二大铜矿称，可能因为出口许可的问题而无法履行已经承诺的交货数量。0832GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.92%至每吨6,015美元。上海期货交易所期铜涨0.4%，每吨报48,770元人民币(7,096美元)。(完)