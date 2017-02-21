《路透晚报》--2月21日

2015年6月资料图，汇丰控股的企业标识及附近亮起的一处交通信号灯。 REUTERS/Christian Hartmann

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--汇丰控股2016年税前利润下滑62%，拟回购10亿美元股票

汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。汇丰周二公布，2016年税前利润为71亿美元，不及上年的188.7亿美元，亦低于汤森路透数据中分析师平均预估的144亿美元。

受到汇丰业绩利空影响，汇丰在伦敦挂牌股价盘初重挫超过6%，欧洲银行股指数下跌2%。

--PMI数据显示德国2月民间部门活动升至近三年最高，法国企业增速超过预期

周二发布的调查报告显示，2月德国民间部门增 速升至近三年来最高水准，主要受制造业表现热络带动。Markit称，德国2月综合采购经理人指数(PMI)初值升至56.1，高于1 月的54.8。指数远高于50的景气荣枯分水岭，且创下34个月高点，更远胜过路透 调查预估的54.7。

此外，法国2月企业活动的扩张步伐超过预期，接近六年高位，受益于服务业的再度活跃，但未受到法国总统大选相关政治不确定性的影响。数据编纂机构IHS Markit称，法国2月综合采购经理人指数(PMI)初值跳涨到56.2，为2011年5月以来最高位。1月综合PMI为54.1。路透调查的分析师原本预期综合PMI会降至53.7。

--独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。

中化在2010年同意以30.7亿美元从挪威国家石油公司手中买下这块油田的部分权益。挪威国家石油公司目前还拥有Peregrino的其余60%权益，这是该挪威石油巨头在海外运作的最大一处重油油田。

--澳洲央行会议记录显示对经济看法乐观，增强不会继续降息看法

澳洲央行2月会议记录显示，当时决定连续第七个月维持利率于1.5% 的纪录低位时，央行心态很乐观。该行曾在去年8有和5月降息。澳洲央行乐观看待经济前景，因矿业投资下降对经济成长的拖累作用可能较快减弱。这增强了认为央行不会进一步降息的看法。

--必和必拓提高中期派息，获益于大宗商品价格飙升

全球最大矿商巨头必和必拓公布，给股东的派息高于预期，暗示在大宗商品价格回升的背景下，该公司的信心增强。该公司公布的上半年基本净利增长近七倍，从上年同期的4.12亿美元增长至32.4亿美元，略低于市场预期的34亿美元。该公司宣布上半年每股派息0.40美元，高于上年同期的0.16美元。

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)对记者表示，因中国钢铁需求增长趋于缓和，铁矿石市场短期内可能承压。此前该公司公布拜矿业大宗商品价格上涨所赐，上半年获利强劲增长。

--印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年

印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。根据通告，这项长期措施于去年5月17日生效实施，针对目标是铁、合金或非合金钢制造的无缝管、管材和空心型材。当时印度政府课征临时反倾销税。

---东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元

日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。消息人士称，东芝希望尽快重新开始出售程序，可能会出售给多个买家，已有投资基金、其他芯片厂及客户企业表示有兴趣。消息人士称，股权出售“是东芝大规模筹资、以及消除对其信用风险担忧最好的方式，也是唯一的办法，”并表示股权出售应会在明年3月底前完成。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走软提振收高，造纸类股表现突出

日本股市周二收高，因日圆走软提振了市场人气；造纸类股表现突出，有报导称一家大型造纸厂打算提高印刷纸价格。但股市成交低迷，因美国周一适逢假日，投资者缺乏指引。

日经指数涨0.7%至19,381.44点。东证股价指数涨0.6%至1,555.60点，有15.28亿股换手，而30天成交均值为19.02亿股。

--中国股市：沪综指收创近三个月新高，企业盈利预期改善仍有续升空间

中国股市沪综指续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。

沪综指收报3,253.33点，涨13.37点或0.41%；此前收盘高点为去年12月1日的3,273.31点。今日上海A股成交2,331亿元人民币，上日为2,499亿元。

--香港股市：恒指收低0.8%创一个月最大单日跌幅，受汇丰重挫拖累

香港股市遭遇一个月来最大单日跌幅，受指数权重股汇丰控股下跌拖累。此前汇丰公布的2016年获利降幅大于预期。恒生指数回吐稍早涨幅，终场收低0.8%至23,963.63点，国企指数跌0.4%至10,408.56点。

--汇市：美债收益率上升提振美元上涨，关注美联储会议记录

美元上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。0857GMT，美元兑日圆上涨0.4%至113.52，欧元对美元下跌0.4%至1.0565。

--国际油市：美国原油期货走高，因投资者大举押注油价走强

美国原油期货连涨第二日，数据显示在石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后，对冲基金正在油市投下大笔押注。0856GMT，布兰特原油期货报每桶56.53美元，较上日收盘价上涨0.35美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.41美元至每桶53.81美元。

--全球金市：金价下滑，投资者等待美联储会议记录和官员讲话提供线索

黄金价格下跌，因美元上涨，投资者等待美联储会议记录和本周多位官员讲话能提供有关美国升息时机的线索。本周有五位地方联储总裁将发表讲话。此外，美联储理事鲍威尔也将在周三发表演说，而联储会议记录也是在当天公布。

0855GMT，现货金下跌0.42%至每盎司1,232.86美元，美国期金跌0.43%，报1,233.8美元。

--基本金属：伦铜因美元走高而下滑，但供应忧虑提供支撑

伦铜下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。0852GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.31%至每吨6,051美元。上海期货交易所主力期铜合约削减涨幅，收高1%至每吨48,920元人民币。(完)