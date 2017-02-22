《路透晚报》--2月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国莱斯银行2016年获利创10年高位，接近完全走出危机阴影

莱斯银行集团公布录得10年来最高的全年获利，莱斯银行在金融危机期间曾告急接受公共资金救助，如今已接近完全复原。莱斯银行为英国最大抵押贷款银行，该行公布2016年税前获利为42亿英镑(52.5亿美元)，大约为上一年度16.4亿英镑的三倍。根据汤森路透数据，分析师原平均预估获利47.6亿英镑。

--美国特朗普政府将把“追梦者”排除在查缉非法移民之外

官方准则显示，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。美国国土安全部提供给移民官员的指导原则，是特朗普于1月25日签署的行政命令中整体安全及移民法执行计划的一部分。

国土安全部官员在电话会议中对记者表示，尽管美国所有的非法移民都可能被遣返，但该部会把被视为具有安全威胁者列为优先对象。这其中包括近期入境者、被判有罪的犯人，以及遭到指控但未判决者。执行方针的部分细节已列于周六的备忘录草案。

--独家：美副总统访欧前，白宫发出怀疑欧盟的不和谐音--消息

美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。这些消息人士表示，Bannon对德国驻美大使表示，他认为欧盟存在结构性缺陷，更希望在双边基础上同欧洲国家发展关系。

--马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。马来西亚警察首长Khalid Abu Bakar称，这两名嫌犯仍在马来西亚，已被召来接受讯问。他称这名朝鲜外交官员是朝鲜使馆的二等秘书。

--欧盟就出台新规达成一致，以解决跨国企业避税问题

欧盟财长同意填补跨国企业用于逃避股息税的漏洞，这是阻止跨国企业将获利放在税负最轻地点的手段之一。新规将在2020年生效，应能帮助欧盟收回企业通过将获利登记在低税率或免税国家而少缴纳的税款。苹果、亚马逊、谷歌、星巴克以及其他企业的避税方法虽然并不违反现有法律，但已激起欧盟公众要求填补这些漏洞的压力。

--日本央行总裁黑田东彦称目前进一步降息可能性较低，经济增长加快

日本央行总裁黑田东彦表示，目前进一步深化负利率的可能性较低，这支持了市场关于央行近期不会进一步放宽货币政策的预期。黑田东彦称，日本经济增速提高，通胀率有望在2019年3月结束的财年达到2%的央行目标，与11月的最新季度预估一致。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场

日本股市日经指数收盘近持平，未能延续两日的连涨之势，因日圆兑美元跌势停滞，抑制了整体股市。市场成交受抑，投资人在等待美联储公布最近一次会议的记录，以寻找升息的线索。日经指数收跌0.01%，报19,379.87点。

--中国股市：沪综指微收升续创近三个月新高，建材白酒等板块领涨

中国股市沪综指小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。

沪综指收报3,261.22点，涨7.89点或0.24%；此前收盘高点为去年12月1日的3,273.31点。今日上海A股成交2,345亿元人民币，上日为2,331亿元。

--香港股市：恒指创近18个半月高位，因香港经济前景提升且内地资金流入

香港股市收在近18个半月高位，资源和地产类股领涨，因香港经济成长前景改善且中国内地流入港股的资金增强，都提振了市场人气。恒生指数收高1.0%，报24,201.96点，为2015年8月11日以来最高。恒生国企指数上涨1.2%，收报10,537.58点。

--汇市：英镑兑欧元蹿升至两个月高点，受法国政治担忧提振

英镑兑欧元在欧洲早盘再上涨0.4%，延续上日涨势并触及两个月高点。英镑上涨是受到法国政治紧张气氛的提振。0843GMT，英镑/欧元报0.8413英镑，升值0.4%。美元兑日圆下跌0.4%至113.24，欧元对美元下跌0.3%至1.0508。

--国际油市：油价持于七周高点附近，OPEC对减产行动表示乐观

油价维持在数周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对该组织与其他产油国的减产行动表示乐观。自2014年以来，石油过剩一直打压油价。0837GMT，布兰特原油期货报每桶56.60美元，较上日收盘价下跌0.06美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货近持平，报每桶54.34美元。

--全球金市：金价因美元走强而下跌，市场等待美联储公布会议记录

金价因美元走强而下跌，投资者并关注美联储即将公布的最新会议记录，以从中研判升息时间的线索。0837GMT，现货金近持平于每盎司1,236.24美元，美国期金跌0.13%，报1,237.3美元。

--金属期市：铜价受到获利了结掼压下滑，但供应问题仍挥之不去

铜价下滑，部分交易员在美联储会议记录之前先行了结获利并削减仓位。联储会议记录或将推升美元上涨。不过，供应疑虑抑制了铜价跌幅。全球供应问题仍挥之不去，全球最大的智利Escondida铜矿因罢工而停产。美国自由港麦克默伦铜金矿公司则因印尼禁止铜精矿出口的决策在与政府角力。

0835GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.73%至每吨6,015.5美元。上海期货交易所主力期铜合约跌0.8%，报每吨48,660元人民币(7,074美元)，因有迹象显示中国房价在降温。(完)