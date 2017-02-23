《路透晚报》--2月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--企业并购：中国化工对先正达的要约收购延长至4月28日

中国化工集团周四表示，已将对瑞士种子和农化公司先正达(Syngenta)的430亿美元收购要约展延至4月28日。原本收购要约设定在3月2日到期。“如之前所述，要约收购日期将会延后，直至要约所需所有条件都已满足，包括得到所有相关监管批准在内。要约收购的其他条款及条件仍维持不变，”该公司在一份声明中称。

--日产汽车称戈恩将辞去CEO职务，联席执行长西川广人接任

日本日产(Nissan)汽车表示，在位长达16年的董事长暨执行长戈恩将卸下执行长职务，由公司一位资深高管接任。这项宣布终结了多年以来有关戈恩去职时机的臆测，外界猜测戈恩将辞去日产汽车最高职位，将重心转向法国结盟伙伴雷诺汽车(Renault)。雷诺汽车的投资者抱怨戈恩同时带领两家大型车企，精力过于分散。

--巴克莱核心资本比率意外上升，得益于获利增长

巴克莱公布核心资本比率意外上升，因该行趁获利增长之机，拨备了法律问题及全球市场状况恶化时需要的准备金。该行的资本比率升至12.4%，而分析师预期为升至11.8%。巴克莱表示，资本比率上升得益于获利增长，因该公司接近完成一次重大重组。

此外，巴克莱非洲(Barclays Africa)称，巴克莱(Barclays)已同意向巴克莱非洲支付128亿南非兰特(9.88亿美元)，用于与其非洲业务分拆所需的投资资金。

--德国第四季GDP确认较前季成长0.4%，3月GfK消费者信心指数降幅大于预期

周四公布的数据显示，德国经济2016年第四季按季增幅升至0.4%，因政府支出上升、民间消费及建筑活动增多大大抵消了对外贸易净额的拖累。德国联邦统计局确认了第四季国内生产总值(GDP)增长初值，称当季出口增长1.8%，进口增3.1%，意味着对外贸易净额给GDP的贡献为负0.4个百分点。

另外调查结果显示，德国消费者信心在即将进 入3月之际，恶化幅度大于预期，跌至四个月低位，理由包括通胀上升及 美国总统特朗普政策的相关经济风险。德国智库GfK公布的3月消费者信心指数跌至10.0。路透调查原预估由 10.2跌至10.1。

--瑞士ABB韩国高管涉嫌监守自盗，贪污3,000万美元后神秘失踪

瑞士工程集团ABB表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计画”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。据一名韩国消息人士称，这名高管名叫Oh Myeong-se，曾担任过财务工作，而且是ABB韩国公司负责纪律监管的两名官员之一。根据ABB韩国网站上的一份公司在线杂志，员工向他们报告所有行为准则方面的问题。

--嘉能可公布2016年核心获利成长18%，因大宗商品价格反弹

矿商暨贸易商嘉能可公布2016年核心获利成长18%，并称该公司地位从未如此有利，不过煤炭事业避险时机失当，侵蚀了能源业务获利。未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为103亿美元，成长18%，2016年大宗商品价格反弹提升收入。营销调整后的息税前利润(EBIT)为28亿美元，增长14%，高于财测中的25-27亿美元。

--PSA标致雪铁龙集团去年获利增加近一倍，调高盈余目标

PSA(标致雪铁龙)集团公布了六年来首度派息，并且调升中期获利能力目标，此前该公司全年获利增加将近一倍。PSA将此归功于定价提高、中高端车款销售以及降低成本，帮助汽车部门去年营业利润率提升到创纪录的6%，高于2015年时的5%。该公司将2016-18年汽车部门利润率平均目标上调至4.5%，而公司方对目前和通用汽车进行中的并购欧宝谈判不予置评。

--非OPEC产油国对减产协议执行率至少达60%--OPEC消息人士

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，参与全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今执行率至少达到60%，高于最初预估。OPEC、俄罗斯和其他产油国同意，从1月1日起总计减产180万桶/日，以提振油价和解决供应过剩问题。

周三在维也纳举行的会议审查了执行比例，负责监督减产协议遵守情况的国家的官员出席了这次会议。这些国家包括OPEC成员国科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚，以及非OPEC产油国俄罗斯和阿曼。OPEC轮值主席国沙特的官员亦出席了此次会议。

[市场摘要]

--日本股市：金融股下跌拖累日经指数收低，但中小盘股吸引买兴

日本股市周四小幅收低，因金融类股走弱，美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次货币政策会议记录表露出谨慎态度，导致美债收益率下跌。日经指数收跌0.04%，报 19,371.46点，东证股价指数跌0.1%，报1,556.25点。

--中国股市：沪综指收跌终止三连涨，短线冲高乏力料维持当前位置震荡

中国股市沪综指收跌终止三连涨，自近三个月高点回落。分析师指出，今日大盘冲高乏力，午后调整幅度有所加大。目前板块轮动特征突出，但缺乏带动股指向上突破的热点板块，料大盘将维持目前位置震荡。沪综指收报3,251.38点，跌9.84点或0.30%；今日上海A股成交2,365亿元人民币，上日为2,345亿元。

--香港股市：恒指收低，受累于获利了结卖压

香港股市收低，此前发布的美联储会议记录显示出一些围绕货币政策的不确定性，即便市场已经普遍认为美联储将进一步升息。恒生指数下跌0.4%至24,114.86点。恒生国企指数跌0.2%至10,521.53点。

--汇市：美元持稳，美联储会议记录和美财长谈话效应消退

美元持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。0846GMT，美元兑日圆近持平，报113.22，欧元对美元亦持平，报1.0554。

--国际油市：油价走高近1%，行业数据显示美国原油库存意外下降

原油期货涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。0841GMT，布兰特原油期货报每桶56.61美元，较上日收盘价上涨0.77美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶54.32美元，较上日上涨0.73美元。

--全球金市：金价因美元走强而下跌，市场等待美联储公布会议记录

金价持稳，受美国总统特朗普经济政策的不确定性支撑。此前美联储的会议记录虽然支持升息，但未能给予市场太多指引。0842GMT，现货金微跌近0.1%至每盎司1,236.16美元，美国期金涨0.36%，报1,237.7美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，受中国监管疑虑影响

伦敦期铜价格下跌，有关中国新管制措施可能打压楼市热潮的疑虑，使得源于美国3月升息机率升高的铜价修正走势更加恶化。0842GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌近1%至每吨5,982.0美元。上海期交所期铜跌1%，每吨报48,390元人民币。期锌和期镍均下跌逾1%。(完)