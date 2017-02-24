《路透晚报》--2月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--三星电子称将加强对捐赠的管控；集团两名高管请辞

韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。三星称，目前公司要求10亿韩元(882,460美元)或以上的财务支付要经董事会批准并公开披露。此前，对第三方的支付金额只有达到6,800亿韩元，才需要董事会批准。

韩国联合通讯社报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。报导称，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已提出辞职。韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。三星集团领导人李在熔上周因此案被捕。

--苏格兰皇家银行2016年亏损87亿美元，连九年无获利

苏格兰皇家银行公布亏损大增，因违规行为相关费用及重整成本增加，凸显出这家已经连九年没有获利、且接受全球最大规模纾困的银行所面临的挑战。苏格兰皇家银行自2007年以来就没有一年出现过获利，2016年则是亏损69.6亿英镑(87.4亿美元)，之前的一个年度则为亏损19.8亿英镑。

--独家：特朗普希望确保美国核武“傲视群雄”；施压中国约束朝鲜

美国总统特朗普表示，希望确保美国核武库“傲视群雄”，并称美国核武能力已经落后于他国。特朗普在接受路透采访时还表示，“如果他们(中国)想做的话”，中国可以“非常容易”地解决朝鲜(北韩)构成的国家安全挑战。这是在加大对北京当局的压力，要求中国对朝鲜施加更大的影响，约束其越来越好战的行为。

--日本首相安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系

日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。森友学园（Moritomo Gakuen）是一家位于大阪的教育机构，将在4月开设小学部，原本打算邀请安倍之妻安倍昭惠担任名誉校长。安倍晋三接受一个国会委员会对该问题的质询，他表示妻子曾想拒绝担任名誉校长，但在该校于家长面前公布此事后接受了邀请。

--东芝称考虑出售忆体晶片业务的多数股权

东芝表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。处于艰难境地的东芝在一份监管文件中称，“计划在2017财年初做出最后决定”。2017财年从4月开始。一位知情人士本周稍早对路透表示，东芝将在2月底之前确定出售条款，在3月进行首轮招标，并计划在5月底之前选择一家或数家优先竞购方。

--马来西亚警方称金正男遭VX神经毒剂杀害

马来西亚警方称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。

--比特币逼近历史高点，受美国比特币ETF有望获批的传言提振

数字货币比特币周四触及逾三年来的最高水平，距历史高点仅差不到3美元，因市场猜测首只比特币上市交易基金(ETF)将获得美国金融监管机构的批准。比特币今年已累计上涨约17%，周四在欧洲Bitstamp交易所再涨3%触及1,160美元，距2013年11月触及的历史高点触手可及。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，受特朗普模糊经济政策及欧洲政局不确定性打压

日本股市收低，投资者保持观望态度，因美国总统特朗普的经济政策缺乏明确细节以及欧洲政局的不确定性，均令人气受到打压。日经指数跌0.5%，报19,283.54点。但该指数本周收涨0.3%。东证股价指数下滑0.4%，报1,550.14点。

--中国股市：沪综指缩量微收升，3,300点附近压力较大短线料维持盘整

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。

沪综指收报3,253.43点，微涨2.05点或0.06%；该指数全周累计上涨1.6%。今日上海A股成交2,135亿元人民币，上日为2,365亿元。

--香港股市：恒指下跌，因资源股疲软及沪港通资金流入减少

香港股市连续第二日下跌，中国大宗商品市场走软令资源类股受到冲击，并且来自沪港通的资金流入大幅减少。恒生指数跌0.6%，收报23,965.70点。恒生国企指数跌1.0%至10,418.66点。恒指本周下跌0.3%。

--汇市：美元周线或录得跌幅，之前遭美联储会议记录打击

美元收复部分失地，之前兑日圆下滑至两周低位。但美元周线仍可能下跌，之前公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录令美元多头失望。0851GMT，美元兑日圆小涨0.1%至112.68，欧元对美元近持平，报1.0582。

--国际油市：油价小跌，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期

油价亚洲盘中守住涨幅，但欧洲盘初转为小跌，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。0844GMT，布兰特原油期货报每桶56.28美元，较上日收盘价下跌0.3美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶54.16美元，较上日下跌0.29美元。

--全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求

金价触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。0809GMT，现货金涨0.4%，每盎司报1,254.10美元，今日稍早曾触及去年11月11日以来最高位1,254.31美元。

--金属期市：伦敦期铜获得温和支撑，但周线料仍录得跌幅

伦敦期铜在隔夜市场大跌后，于周五获得温和支撑，但本周料仍将录得约2%的周线跌幅。中国需求忧虑重现以及美元上涨，导致期铜上日大幅下滑。0843GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨近0.7%至每吨5,898.0美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌1.67%，至每吨47,760元人民币。该合约开盘大跌2.9%。(完)