《路透晚报》--2月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲矿企第四季赚得盆满钵满，可望带动GDP转降为升

澳洲统计局公布，第四季企业总获利较第三季跳增20.1%，这一增幅创有史以来第二高位。矿业企业获利骤增近50%，税前获利增幅更是高达470%。澳洲企业第四季赚得盆满钵满，因资源价格飙升令矿业企业现金滚滚而来，可望提振整体经济收入，并为政府创造急需的意外财政收入。预计周三将公布的数据或显示国内生产总值(GDP)较前季增长约0.7%，扭转第三季GDP意外下降0.5%的局面。

--软银接近以30亿美元入股美国初创企业WeWork--CNBC

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道，日本软银集团接近达成向美国办公室分享初创企业WeWork的投资，预计超过30亿美元。这标志着软银进一步向科技和电信之外领域扩张。联想控股及其成员企业弘毅投资、中国地产商中泛控股等投资者，去年向WeWork投资7亿美元。弘毅投资表示，投资案对WeWork的估值为167亿美元。这个数字足以让WeWork跻身全球最有价值新创企业行列。

--美国官员称特朗普预算计划拟提高国防开支，缩减国务院等支出

两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。其中一名官员表示，特朗普对五角大楼的要求包括增加船舰和军机拨款，同时在霍尔木兹海峡及南中国海等“重要的国际水道及阻塞点加强布署”。两名官员要求匿名，因为预算草案尚未公开。

--韩国代总统办公室称，不会延长特别检察官的调查期

韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后，并表示特别检察官的调查已达成其目标，按时完成调查符合国家最佳利益。

韩联社报道，韩国主要反对党民主党称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。此举显然是为了抗议他不延长特别检察官调查期的决定。反对党在议会中的领导人正在召开会议讨论相关计划，其中人民党也在寻求联合其他党派弹劾黄教安。

--LSE称欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并

伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败边缘。LSE称欧盟执委会要求其出售固定收益交易平台MTS的60%股权，但其表示这个要求“不相称”，认为难以出售MTS且出售将给自己持续运营的业务带来损害。LSE称仍将继续推动合并，但在欧盟执委会改变立场前将无法实现。德意志交易所称这仅仅是LSE的决定，并预计欧盟执委会将在3月底做出最终决定。

--三星召回Note7重伤未癒，众手机厂商对市场缺口虎视眈眈

三星亏血本召回Note7后重伤未愈，在通讯行业最大的年度盛会上没有重要新产品推出，众手机厂商正摩拳擦掌要填补三星留下的这一市场缺口。中国华为推出新款高端机型，寻求取代三星地位。中国的小米、Vivo、Oppo和金立紧随其后，黑莓和诺基亚也发布新品，希望重现往日风光。此外，据市场调研公司Strategy Analytics，三星的智能手机市场份额第四季下降至17.7%，苹果则增至17.8%。

--韩国称金正男遇害案由朝鲜国家安全部及外交部策划

韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创两周半新低，金融类股疲软

日本股市日经指数跌至两周半新低，因日圆走强，且金融类股受美国债券收益率下滑拖累。日经指数收跌0.9%至19,107.47点，为2月9日以来最低收位。东证股价指数跌1.0%至1,534.00点。

--中国股市：沪综指缩量收跌，热点匮乏短线主动性卖压有所加大

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，成交继续萎缩，主动性卖压有所加大。近期市场量能未能有效放大，场内热点轮动后缺乏新热点，大盘短线有震荡调整压力，但并未打破相对平稳的中期上行趋势。

沪综指收报3,228.66点，跌24.77点或0.76%；今日上海A股成交2,111亿元人民币，上日为2,135亿元。沪深300指数收报3,446.22点，跌0.80%。

--香港股市：连续第三日收跌，前期涨势丧失动能

香港股市连续第三日下跌，市场持续数月的强劲涨势如今显出疲态。中国大陆市场下跌也损及港股人气。大陆蓝筹股创两个月来最大单日跌幅，因担心监管收紧。恒生指数跌0.2%报23,925.05点，恒生国企指数跌0.8%报10,330.85点。

--汇市：美元小幅上涨，市场等待特朗普税改计划细节

美元兑日圆收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。0844GMT，美元兑日圆小涨0.05%至112.24，此前一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。欧元兑美元涨0.13%，报1.0574。

--国际油市：油价受供应减少支撑上涨，但美国产量增加限制涨幅

油价上涨，有望实现七天来第五天上涨，因全球供应过剩似有缓解，但美国产量增加限制了涨幅。0859GMT，布兰特原油期货攀升1.29%至每桶56.71美元；美国原油期货涨0.98%至每桶54.52美元。

--全球金市：金价持守在三个半月高点附近，市场关注特朗普的经济政策

金价在上一交易日触及的三个半月高点附近持稳，投资者等待美国总统特朗普的经济政策变得更加清晰。0858GMT，现货金小跌0.14%，报每盎司1,254.76美元。美国期金跌0.19%，报1,255.9美元。

--金属期市：伦铜小涨，铜矿停产引发的供应疑虑带来支撑

伦敦期铜小涨，由于全球最大的两个铜矿停产，市场弥漫供应疑虑，支撑了期铜价格。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.07%至每吨5,932美元。上海期铜基本收平，报每吨47,730元人民币。(完)