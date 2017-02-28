《路透晚报》--2月28日

2月28日，首尔，三星电子办公楼前飘扬的韩国国旗和三星的公司旗帜。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统特朗普将寻求“历史性”增加军费9%，大砍非防卫计划拨款

美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。

--日本1月工业生产意外下滑，因对美汽车出口放缓

日本经济产业省数据显示，1月工业生产较前月意外下降0.8%，路透调查分析师预估中值为增长0.3%。12月工业生产修正为上升0.7%。1月工业生产环比降幅为2016年5月来最大。日本1月工业生产意外下降，为六个月来首次，主要因对美国汽车出口步伐放缓。这表明日本经济的持续复苏面临困难。而且前景不容乐观，接受经济产业省调查的制造商预计，2月份工业生产或增长3.5%，但3月份或下降5.0%。

经济产业省公布的另一份数据显示，1月零售销售较上年同期上升1.0%，高于市场预估中值的上升0.9%。零售销售连续第三个月按年增长，显示出消费者支出在逐步上升。

--日本通胀持续低迷之际，首相安倍为央行策略辩护

在通胀持续低迷之际，日本首相安倍为央行策略辩护。他表示，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了提升通胀，也是为了刺激经济。这表明日本政府希望转移日本央行承受的越来越大的压力。央行实现其2%的通胀目标存在困难。日本央行总裁黑田东彦承认，日本距离实现2%的通胀目标仍远，但随着经济成长加速，长期通胀预期有可能升高。

--澳洲第四季经常帐赤字创15年最低，料将提振GDP增长

澳洲统计局数据显示，去年第四季经常帐赤字收窄三分之二至39亿澳元(29.9亿美元)。第四季经常帐赤字创15年来最低，因强劲的资源出口给该国带来大笔收入，提振了企业获利和经济增长。另一份数据显示，政府支出可能为增长贡献0.2-0.3个百分点，此前一季则拖累了增长。受此影响，周三公布的澳洲第四季国内生产总值(GDP)预计增长0.7%，改变第三季下降0.5%的态势。这样的结果将使得澳洲保持连续25年无技术性衰退，并有望打破荷兰目前保持的纪录。

--韩国检方将起诉三星集团领导人李在镕及其他四名高管

韩国特别检察官办公室称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。

此外，三星集团宣布，已撤销公司的业务中枢--未来战略室。集团声明称，包括副会长崔志成以及社长张忠基在内的多位集团高管已经辞职，关联公司将由各家公司的主管和董事会合作进行独立管理。

--沙特希望今年油价升至60美元左右--消息人士

石油输出国组织(OPEC)国家及石油行业的五名消息人士称，沙特(沙乌地)阿拉伯希望今年原油价格升至每桶60美元左右。消息人士表示，沙特和阿联酋、科威特及卡塔尔等其他波斯湾产油国认为，这个价位可鼓励新油田投资、但又不会导致美国页岩油产量跳增的水准。

--日本高田认罪及法官批准赔偿协议，为潜在出售扫清道路

日本高田在美国一家联邦法院认罪，扫除了公司出售或重组的一大障碍。高田认罪是其10亿美元诉讼和解的组成部分，其中包括对汽车厂商和缺陷气囊气体发生器受害者的赔偿金。美国地区法院法官George Steeh批准了之前各方同意的和解方案，尽管高田气囊气体发生器爆炸事故受害者的律师，反对该刑事和解中将汽车厂商认定为欺诈行为的受害者。刑事和解及罚金已定，高田料将加大努力寻找买家或资金支持者。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，特朗普讲话前市场情绪谨慎

日本股市日经指数小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。日经指数收盘小涨0.1%至19,118.99点。东证股价指数小涨0.1%至1,535.32点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，“两会”临近场内观望氛围渐浓

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日物流板块、次新银行股和周期股表现强势；但短期热点轮动较快，市场缺乏持续明朗的炒作主线，且全国人大和政协“两会”临近观望氛围渐浓，料短期沪综指将在3,250点附近盘整为主。

沪综指收报3,241.73点，涨13.07点或0.40%；该指数2月累计升2.61%，录得连两月上涨。今日上海A股成交1,858亿元人民币，较上日2,111亿元萎缩逾一成。沪深300指数收报3,452.81点，涨0.19%。

--香港股市：连四日收跌，静候特朗普政策讲话

香港股市连续第四个交易日下跌，长达数月的涨势进一步显露疲态，投资者等候美国总统特朗普的讲话，以寻觅有关税改和基建支出的细节。恒生指数跌0.8%至23,740.73点，恒生国企指数跌0.3%至10,297.96点。年内至今，恒生指数累计涨8%左右，国企指数攀升近10%。

--汇市：美元横盘整理，等待特朗普的刺激计划

美元横盘整理，投资者在今日稍晚特朗普国会讲话前采取观望态度，令美元稍早涨势暂歇。0848GMT，美元指数微升0.04%，报101.170。上日为小幅上涨，盘初曾一度跌至100.690。美元/日圆跌0.26%，报112.42日圆。该货币对在隔夜交易中上涨0.7%，之前一度跌至18日低点111.920。欧元/美元几近持平于1.0576，脱离前一日创下的一周高点1.0631。

--国际油市：油价微升，OPEC减产协议执行率创纪录带来支撑

原油微升，石油输出国组织(OPEC)高度遵守减产协议带来支撑，但美国产出增加仍抑制油价涨势。0843GMT，指标布兰特原油涨0.1%至每桶56.00美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货几无变动，交投在每桶54.04美元。

--全球金市：黄金价格持稳，静候特朗普的重要政策讲话

黄金价格持稳，上日从三个半月高位回落，投资者等待今日稍晚美国总统特朗普的重要讲话，寻找关于他经济政策的更明确信息。0841GMT，现货金微跌0.1%至每盎司1,251.40美元。金价在周一触及11月11日来高位1,263.80美元。美国期金跌0.5%至每盎司1,252.20美元。

--金属期市：期铜下滑，市场注意力转向特朗普讲话

期铜下跌，因投资者了结获利；他们在静待美国总统特朗普讲话，以更清晰地了解其经济政策。但外界一直担心智利和印尼大型矿场的供应问题，这限制期铜跌幅。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.14%报每吨5,925.50美元，盘中高见5,944美元。上海期交所主力期铜合约收低0.27%，报每吨47,740元人民币(6,952美元)。(完)