《路透晚报》--3月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普国会演讲不再盛气凌人，对移民改革持开放态度

美国总统特朗普对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。美国股指期货在特朗普演讲开始时上涨，但稍后回吐部分涨幅。

--欧盟对中国钢材课征新的反倾销关税，北京表示关切

欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。欧盟执委会对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10月提出的初步税率。

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。

--日本首相顾问称，日本将告诉美国要尊重WTO规则

日本首相安倍晋三的顾问西村康稔表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。西村康稔还指出，日本不排除与美国达成双边贸易协议，但由于美国政府把重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)放在较优先的位置，所以日美谈判不会很快开始。

--澳洲第四季GDP强劲增长，延续经济无衰退表现

澳洲经济上季大幅反弹，因大宗商品出口热络；消费者和政府扩大支出，使得澳洲25年来不间断的经济扩张得以延续下去。澳洲第四季GDP亦意外较上年同期增长2.4%，高于路透调查预估的1.9%，领先全球多数富裕国家；基本上也为澳洲今年进一步降息关上了大门。

--英国2月房价涨幅超过预期，但全年或仍面临压力--Nationwide

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。Nationwide表示，2月房价较前月上涨0.6%，高于1月涨幅0.2%。2月房价较上年同期增长4.5%，涨幅高于1月的4.3%。

--独家：Sinclair接洽Tribune Media，讨论可能的合并事宜

据知情人士透露，Sinclair Broadcast Group Inc已接洽竞争对手美国广播公司Tribune Media Co，讨论可能的合并事宜。这项交易将取决于现有监管规定是否获放宽。若两家公司合并，则将是美国两家规模领先地方电视台所有者的结合，面临针对收视家庭数量的监管限制。消息人士称，两家公司的讨论还在初级阶段，并不确定是否会最终达成任何交易。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.44%至两周最高收位，焦点转向美联储政策

日本股市周三涨至两周高位，投资者回补仓位，关注焦点转向美国货币政策。此前美国总统特朗普在国会发表讲话，未就政策面透露细节或带来什么意外。日经指数收高1.44%至19,393.54点，创2月15日以来最高收盘点位，因投资者回补仓位，特朗普讲话未有负面因素，让人稍感宽心。东证股价指数涨1.2%至1,553.09点，JPX日经400指数涨1.2%至13,917.46点。

--中国股市：沪综指连续第二日小幅收涨，前高压力仍大股指震荡盘升

中国股市沪综指连续第二日小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今日大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。

沪综指收报3,246.93点，涨5.20点或0.16%；今日上海A股成交2,256亿元人民币，较上日1,858亿元增逾两成。沪深300指数收报3,458.44点，涨0.16%。

--香港股市：恒指结束四日连跌收升，受益于中国制造业数据强于预期

港股小幅收升，结束四日连跌，受助于中国官方和民间制造业调查数据优于预期。恒生指数涨0.2%报23,776.49点。恒生国企指数下滑0.1%报10,287.98点，投资者趁近期H股大涨了结获利。

--汇市：特朗普讲话后美元小涨，因联储3月升息可能性成焦点

美元小涨，因美联储官员讲话引发对于本月升息的预期；与此同时，美国总统特朗普在国会发表的讲话并未像一些投资者预期的那样，给出刺激政策的细节。美元兑日圆涨0.65%，最新报113.51；欧元兑美元跌0.38%至1.0536。美元指数最新涨0.56%至101.69。

--国际油市：原油价格连跌两日，市场静候美国石油库存数据

原油价格进一步下跌，美国石油增产令市场承压，不过石油输出国组织(OPEC)减产继续带来支撑。油市投资者等候美国能源资料协会(EIA)周三1530GMT公布的一周石油库存数据。0833GMT，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.11美元或0.2%，报每桶53.90美元，布兰特原油期货跌0.05%，至每桶56.48美元。

--全球金市：金价下跌，因美联储官员强硬言论提振美元

金价下跌，因美元上涨。之前美联储官员发表讲话提升了对3月加息的预期，与此同时，备受 期待的美国总统特朗普演讲则未公布基建支出和税改计划的细节。0835GMT，现货金跌0.2%报1,246.20美元。该合约在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。美国期金跌0.57%报1,246.90美元。

--金属期市：伦铜触及近一周高位，受中国制造业回暖所支持

伦敦期铜攀升至近一周高位，受主要金属消费国中国的制造业增长回暖，以及对铜矿供应短缺的担忧所支撑。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.08%至每吨6,037.50美元；前一交易日涨0.7%，并触及2月23日以来最高的每吨6,033美元。上海期货交易所主力期铜合约涨1.7%，至每吨48,650元人民币。(完)