《路透晚报》--3月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲1月贸易顺差意外收窄，但可能只是暂时现象

澳洲1月贸易顺差意外收窄，因恶劣天气打击资源出口，同时进口强劲反弹，不过季度经常帐可能仍将自1970年代中期以来首次录得盈余。澳洲统计局周四公布的数据显示，澳洲1月录得13亿澳元(9.9476亿美元)贸易顺差，远远低于预计的38亿澳元。

--美商务部称自日本、台湾等地进口的螺纹钢倾销美国市场

美国商务部表示，从日本、台湾和土耳其进口的混凝土用钢筋，以低于合理的价格倾销美国市场。根据商务部的部分决定，其对日本出口商，包括城南制钢所和共英制钢初步决定209.46%的倾销幅度。台湾出口商的倾销幅度最高为29.47%，土耳其出口商则是7.07%。在该初步决定出炉前，美国螺纹钢贸易联盟及其会员提出调查请求。

--独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2,000万美元--文件

据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。据该部准备的且上周已发给国会预算人士的文件，迄今为止国土安全部只确定有2,000万美元可以转用于将耗资数百亿美元的筑墙工程。路透以前报导过的一份内部报告估计，如果把整个南部边境用墙或栅栏封住，将需要216亿美元。

--菲永谴责空饷案调查为“政治暗杀”，誓言参选到底

法国保守派候选人、前总理菲永表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。菲永在竞选总部发表义正词严的演说，再度否认对其有不当行为的指控，抗议司法与媒体不公，造就一场“政治暗杀”，直接向法国民众寻求支持。

--社交软件公司Snap的IPO定价高出目标区间，筹资34亿美元

热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc首次公开发行(IPO)定价高于目标区间，筹资34亿美元。每股17美元的定价，将使得Snap市场估值达约240亿美元，是竞争对手推特的两倍，也创下2012年Facebook上市以来估值最高的美国科技企业IPO。

--马来西亚央行维持指标利率在3.00%不变，称经济正在复苏

马来西亚央行一如预期维持指标利率在3.00%不变，央行乐观地认为，经济继过去一年温和增长中后正在复苏。指标利率位于3.0%，“货币政策立场宽松，且对经济活动构成支撑，”马来西亚央行表示。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振

日股日经指数周四触及14个月高点，因对美联储3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。日经指数收盘涨0.9%至19,564.80点，盘中触及2015年12月以来最高水准19,668.01点。东证股价指数收盘涨0.75%至1,564.69点，JPX-日经400指数收涨0.76%至14,023.74点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，“两会”临近市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡下行，临近尾市加速下跌，盘中个股跌多涨少，此前累积涨幅较大的农林牧渔板块领跌，而大盘蓝筹金融板块则成为护盘主力，“两会”临近市场情绪偏谨慎，料期间大盘将以横盘整理为主。

沪综指收报3,230.57点，跌16.36点或0.50%；今日上海A股成交2,228亿元人民币，上日为2,256亿元。沪深300指数收报3,435.68点，跌0.66%。

--香港股市：恒指扭转早前涨势收低，受累于获利了结

香港股市收低，逆转稍早涨势，因部分投资者获利了结。港股早盘跟随其他亚股走高。恒生指数收跌0.2%至23,728.07点；恒生国企指数跌0.4%至10,246.89点。

--汇市：美元保持坚挺，美联储3月加息在望

美元在七周高点附近波动，美联储官员们的讲话越来越表明，美联储正在认真考虑本月可能加息一事。0842GMT时，美元指数小升至101.86，周三曾升至1月11日以来最高水准101.97。美元兑日圆涨0.49%至114.27日圆。欧元兑美元下跌0.04%，报1.0541美元。欧元兑美元周三曾跌至一周低位1.0514美元。澳元兑美元因贸易数据逊于预期而下跌0.36%至0.7646美元。

--国际油市：油价连续第三日下跌，美国原油库存创纪录高位令市场承压

原油价格连续第三日下跌，因美国石油库存创纪录高位令市场承压，而且美国油企还在不断增加页岩油生产。0843GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.20美元或0.37%，至每桶53.63美元。布兰特原油期货下滑0.13美元至每桶56.23美元。

--全球金市：金价下跌，因美联储3月升息预期推高美元

金价下跌，因美联储官员论调鹰派的讲话激起3月升息预期后，美元走坚。0844GMT，现货金下跌0.32%至每盎司1,244.81美元。周一金价涨至1,263.80美元，为11月11日以来最高。美国期金下滑0.38%至1,245.30美元。

--金属期市：伦铜持稳，需求前景带来支撑

伦敦期铜在一周高位附近持稳，因美元强势抵消了亚洲和美国制造业数据改善的提振效应。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨6,012.50美元，微跌0.06%。LME期铝跌0.46%，至每吨1,940美元。上海期铜收涨0.8%至每吨48,690元(7,072美元)人民币。(完)