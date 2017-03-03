（修正）《路透晚报》--3月3日

（更正三星集团领导人名字错字，应为“李在‘镕’”，非“李在‘熔’”）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国反“萨德”浪潮重创韩国企业，化妆品、零售和汽车股暴跌

韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。

韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。化妆品生产商、零售商、汽车制造商和航空公司是跌幅最大的板块，韩国股市收跌1.1%，因市场担忧中国可能掐断对该国重要的旅游收入。

爱茉莉太平洋(Amorepacific)股价暴跌12.7%，创下逾两年最低；免税商品零售商新罗股价重挫13%。现代汽车收跌4.4%，之前一张现代汽车被砸的照片在中国社交媒体上传播。

--日本核心CPI逾一年来首次上升，但离央行目标还很远

日本1月核心消费者物价指数(CPI)逾一年来首次上升，拜能源成本升高所赐；但家庭支出大减，则显见经济增长和通胀率何以未达决策人士所设定的高目标。周五公布的政府数据显示，包括油品但扣除生鲜食品的核心CPI较上年同期上涨0.1%，为2015年12月以来首次上升。

--隐瞒与俄国联系饱受抨击，美国司法部长塞申斯退出竞选调查

美国司法部长塞申斯表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。总统特朗普支持塞申斯，表示民主党把这个问题政治化了，并称这件争议事情“完全是政治猎巫”。塞申斯的声明丝毫未能安抚国会民主党人，许多人要求塞申斯辞职。

--三星领导人行贿案下周开庭，堪称该国“世纪审判”

韩国法院表示，下周四将审理三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案。李在镕卷入一场震惊韩国朝野的腐败丑闻，这场丑闻使总统朴槿惠受到弹劾。李在镕于2月17日被捕，被指控行贿和挪用资金，这给身为韩国标杆企业的三星一记打击。三星集团不予置评，但否认有违法行为。

--菲律宾考虑禁止原矿出口，镍价跳涨

菲律宾环保部门的一位官员表示，该国可能考虑禁止原矿出口，以鼓励国内加工业，提升出口品价值。菲律宾政府希望此举可以提高自矿业的创收。镍价涨逾1%，因全球最大的镍矿出口国--菲律宾可能供应中断，但矿商称，如果政府不辅以大规模刺激举措，追随邻国印尼的做法不可行。

--德国1月实质零售销售按月意外下滑0.8%，按年增2.3%

德国联邦统计局公布，1月零售销售意外下滑。1月实质零售销售较上月下滑0.8%。1月数据表现与路透调查预测增长0.2%形成鲜明对比。数据显示，1月实质零售销售较上年同期增长2.3%。

--独家：东芝准备出脱Landis+Gyr业务，作价20亿美元--消息

三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。他们补充道，东芝已聘请瑞银研究该项资产可能的出售或股票首次公开发行(IPO)事宜，最快可能在欧洲夏季过后展开。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%

日本股市周五收低，因投资者在周末前获利了结，周四触及14个月高点，因有关美国本月升息的预期升温。日经指数收盘下跌0.5%至19,469.17点，本周周线上扬1.0%。东证股价指数跌0.4%至1,558.05点，JPX-日经400指数0亦跌0.5%至13,955.44点。

--中国股市：沪综指连两日收跌，美联储升息预期令周期股受压

中国股市沪综指连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。

沪综指收报3,218.31点，跌11.72点或0.36%；该指数本周累计下跌1.08%，结束此前连续三周涨势。今日上海A股成交1,925亿元人民币，上日为2,228亿元。沪深300指数收报3,427.86点，跌0.21%。

--香港股市：收在一个月低点，受对美国加息的担忧拖累

香港股市受获利了结打压收在一个月低点，因投资者担心美国利率上升会推高借贷成本。恒生指数收跌0.7%至23,552.72点，恒生国企指数跌1.0%至10,144.47点。恒指本周累计下滑1.7%，恒生国企指数下滑1.3%。

--汇市：美元下跌但周线有望上涨，市场更加认为美联储3月将升息

美元下跌，但周线仍有望稳健上涨，因外界益发认为美联储将在3月中旬的会议上升息，这带动美债收益率走扬。0838GMT时，美元指数下跌0.1%至102.10。美元兑日圆下跌0.11%至114.24日圆。欧元兑美元小涨0.08%至1.0515美元，本周以来下跌0.4%。澳元弱势整理，兑美元日内下跌0.26%至0.7552美元。英镑兑美元跌0.11%，至1.2253。

--国际油市：油价因美元走软而上涨，但俄罗斯2月产量持平限制涨势

油价随着美元从数周高点回落而上涨，但俄罗斯2月石油产量持平，暗示全球减产协议执行情况较弱，令油价涨势受限。0842GMT，布兰特原油期货涨0.33美元或0.58%，至每桶55.40美元。美国原油期货涨0.25美元，或0.48%，至每桶52.86美元。

--全球金市：金价可能写下11月以来表现最差一周，受美国加息预期打压

金价下跌，即将录得五周来首次周线下滑，并可能写下11月以来表现最差的一周，因对于美国最早本月加息的预期升温。0843GMT，现货金跌0.55%至每盎司1,228.04美元。黄金价格本周迄今已跌去近2.3%。美国期金下滑0.37%至每盎司1,228.4美元。

--金属期市：伦铜本周结束时料变动不大，受美国升息前景打压

伦敦期铜价格持稳，周线有望基本收平，因美元走强的影响盖过持续的供应中断及需求改善的迹象。

0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.11%至每吨5,923.50美元。自从2月13日触及20个月高位6,204美元以来，铜价一直在每吨5,800-6,200美元区间整固。上海期货交易所主力期铜合约削减跌幅，收低0.9%，至每吨48,280元人民币。(完)