《路透晚报》--3月6日

2月23日，在法国尼斯拍摄的德国车厂欧宝的企业标识。 REUTERS/Eric Gaillard

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜向日本附近海域发射四枚导弹

韩国及日本官员周一称，朝鲜清晨发射四枚弹道导弹，其中有三枚落入了日本的专属经济区。这是朝鲜最新的挑衅性导弹试射。日本将这次导弹发射称为严重威胁，并称已向朝鲜提出“强烈抗议”。美国军方称此次发射未对北美构成威胁。

--PSA标致雪铁龙同意收购欧宝，交易价值在22亿欧元

PSA(标致雪铁龙)集团等公司表示，该集团已同意从通用汽车手中收购欧洲竞争对手欧宝(Opel)，后者估值为22亿欧元(23亿美元)，从而创建一个地区汽车巨头，挑战市场领头羊大众汽车(Volkswagen)。

--韩国特别检察官称总统朴槿惠与密友崔顺实串通收受三星贿赂

韩国一名特别检察官发表声明称，总统朴槿惠与其密友崔顺实串通，收受三星集团旨在强化李在镕对公司控制的贿赂。朴槿惠和李在镕等人均否认有不当行为。三星集团没有立即置评，但曾否认有行贿行为，或是向朴槿惠寻求不当支持。

--标准人寿和安本资管披露合并条款，有望节省2亿英镑成本

标准人寿和安本资产管理披露双方的110亿英镑合并案的条款，并表示交易预计能为合并后的公司最多节省2亿英镑成本。两家公司称，新公司将提列3.2亿英镑一次性现金支出，用于覆盖合并成本。双方预计合并将在2017年第三季完成。

--中韩关系紧张，乐天称在华有10多家店面关闭

韩国乐天集团表示，其在中国的逾10家零售店在被监管当局检查后关门。韩国抗议中方在乐天同意为美国导弹防御系统提供部署用地后遭到中方不公平对待。乐天店面关闭，是一连串影响韩国企业在华业务事件的最新一起。中国社交媒体周一流传许多乐天店面门口发生示威抗议的照片及视频，还有乐天店面铁门深锁的照片影像。

--澳洲1月零售销售反弹，但消费者支出乏力

澳洲零售销售继两个月表现不温不火后，1月出现反弹，但家庭消费低迷，因徘徊于纪录低位的薪资增速侵蚀了购买力。澳洲统计局公布，1月零售销售较前月上升0.4%，符合市场预估，12月为下滑0.1%。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强及地缘紧张局势打压日股收跌，国防类股则上涨

日本股市周一在淡静交投中收跌，因日圆走强，并且朝鲜发射四枚导弹之后地缘政治局势更加紧张。日经指数收跌0.5%至19,379.14点。国防相关类股表现出色，因市场臆测朝鲜发射导弹将刺激日本扩大军备支出。东证股价指数跌0.2%收报1,554.90点。

--中国股市：沪综指收市小涨，创业板受政策扶持预期支撑走强

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告中提出积极发展创业板，投资者憧憬创业板有政策扶持，且成长股前期调整较充分，因此创业板等中小市值股走势显强，但大盘整体仍维持窄幅盘整走势。

沪综指收报3,233.87点，涨15.56点或0.48%，全日波幅不足20点；今日上海A股成交1,936亿元人民币，上日为1,925亿元。

--香港股市：收高，中国乐观人气帮助抵消美国升息预期和朝鲜忧虑

港股小涨，受围绕中国的乐观人气带动，但由于美联储下周升息的预期升温，并且亚洲地缘政治紧张局势加剧，令港股涨幅受限。恒生指数小升0.2%，收报23,596.28点。恒生国企指数收升0.3%至10,171.10点。

--汇市：美元下滑，受美联储升息预期刺激上涨后稍作喘息

美元下滑，上周美元上涨后投资者锁定获利。市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月份可能加息的预期升温，推动美元上周上涨。0833GMT，欧元兑美元触及两周高位1.0640，日内涨0.1%。英镑兑欧元触及七周低位0.8669，日内跌0.3%。美元兑日圆亦持续走低。

--国际油市：油价下跌，因中国经济增长目标调降以及俄罗斯减产疑虑

油价回吐上日的部分涨幅，因中国调降经济成长目标令人担忧石油需求可能下降，且俄罗斯遵守减产协议情况仍然存在疑虑。0829GMT，布兰特原油期货跌0.41美元或0.70%，报每桶55.51美元。美国原油期货跌0.45美元或0.84%，报每桶52.88美元。

--全球金市：金价持稳，受避险买兴和美元走软支撑

金价几无变动，受到避险买兴支撑，此间朝鲜地缘政治紧张局势升温，美元走软。0832GMT，现货金微跌0.01%报每盎司1,233.81美元。美国期金报1,234.3美元，涨0.65%。

--金属期市：伦铜小跌，不过供给疑虑带来支撑

伦铜小跌，受普遍的规避风险情绪影响，不过全球最大的两个铜矿供应持续受阻，对铜价构成支撑。0834GMT，伦铜期铜跌0.54%，报5,885.00美元，沪铜下跌0.5%至每吨47,890元人民币。(完)