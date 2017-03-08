《路透晚报》--3月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国1月工业生产增长超过预期，受益于机械和汽车等强劲需求

德国周三公布1月工业生产增幅超过预期，得益于机械、汽车和其它资本财的需求强劲，反映出德国这个欧洲最大经济体在2017年开局稳健有力。1月工业生产较前月增长2.8%，为2016年8月以来的最强月度增幅，也高于路透调查预估的增长2.5%。

--日本第四季GDP上修，得益于资本支出创近三年来最快增速

日本第四季国内生产总值(GDP)上修，因资本支出创近三年来最快增速，这对决策者来说是个好消息。日本决策者开始讨论如何逐步撤出多年来的大规模刺激举措。日本10-12月当季GDP环比年率修正为增长1.2%，不及预估中值的成长1.6%，但高于初值的增长1.0%。

--沙特能源部长称，油市基本面正在改善

沙特能源部长法力赫称，在各大产油国为终结两年供应过剩局面而达成的减产协议生效后，油市基本面正在改善。然他对投资者任何不理性的冲动发出警告。“我们不应该操之过急，”他表示。布兰特原油期货自去年11月敲定减产协议以来已上涨逾10%。

--全球乳品价格下跌，新西兰奶农忧心忡忡

在一重要国际乳品拍卖会上，乳品价格下跌逾6%，表明供给增多可能会削弱乳品行业当前的复苏。全球乳品贸易(Global Diary Trade)拍卖会上，乳品标售的平均价格下跌6.3%，平均售价报每吨3,512美元。新西兰主要出口物--全脂奶粉的价格更是挫低逾12%。让新西兰奶农忧心忡忡，新西兰元兑美元在拍卖会结束后触及两个月低点，跌0.6%至0.6962，受强势美元和拍卖结果不理想这两个因素的影响。

--马来西亚总理纳吉布称，没有计划中断与朝鲜的外交关系

马来西亚总理纳吉布称，目前为止没有计划中断与朝鲜的外交关系；在朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在吉隆坡被刺杀后，两国紧张关系升级，并相互发布旅行禁令。朝鲜周二禁止马来西亚民众离境，引发马方以牙还牙。

--美国国务卿蒂勒森下周首访亚洲，讨论朝鲜导弹试射等议题

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)下周将首次出访亚洲并与高级官员会面，讨论最近的朝鲜导弹试射及美国在该地区的经济与安全利益。他将于3月15日抵达日本，接着在3月17日前往韩国，然后3月18-19日访问中国。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连续第四日收低，任天堂逆势上扬

日本股市日经指数周三连续第四日小跌，本周稍晚公布美国非农就业报告前投资者变得十分谨慎。但任天堂逆势上涨0.6%。

日经指数跌0.5至19,254.03点。东证股价指数跌0.3%至1,550.25点。

--中国股市：沪综指微收跌，经济展望预期不明朗对大盘形成较大扰动

中国股市沪综指微收跌。分析师指出，两会期间市场对未来经济的展望喜忧参半，整体预期不甚明朗，同时大盘缺乏向上突破的领军板块，短期指数继续维持高位震荡。料在3月中旬市场预期逐渐明朗后，大盘将会做出方向选择。

沪综指收报3,240.66点，跌1.75点或0.05%，今日上海A股成交1,980亿元人民币，上日为2,098亿元。

--香港股市：连续第三日收涨，内地地产股和中兴通讯上扬

香港股市连续第三日收高，受助于内地地产股强势，以及中兴通讯跳涨。之前中兴通讯同意就美国制裁案认罪。指标恒生指数涨0.4%至23,782.27点，恒生国企指数涨0.5%至10,280.31点。

--汇市：对中国贸易逆差反应不大，观望美国就业报告

欧洲市场盘初对中国录得贸易逆差几无反应，在周五美国非农就业报告公布前，投资者持观望立场。0833GMT，欧元/美元跌0.08%，报1.0558。美元指数涨0.06%，报101.870。美元/日圆跌0.07%，报113.88。

--国际油市：油价走低，因美国原油库存可能连续第九周增加

原油期货在亚洲盘下跌，此前行业数据预示美国原油库存可能连续第九周增加，令石油供应过剩担忧重燃，尽管OPEC与非OPEC产油国进行减产。0836GMT，布兰特原油跌0.61%，报55.58。美国原油下跌0.81%，报每桶52.71美元。

--全球金市：金价小跌，美联储加息预期构成压力

金价小跌，仍保持在上日所及的四周低点附近，因围绕美联储3月加息的预期增强。0837GMT，金价跌0.23%，报1212.80美元。美国期金跌0.28%，报1,212.7美元。

--金属期市：伦铜因中国贸易数据乐观而走高，尽管精炼金属进口下滑

伦敦期铜上涨，因交易商对空仓了结获利，而且中国贸易数据乐观盖过了该国精炼金属进口整体下滑的影响。0840GMT，伦敦三个月期铜涨0.07%，报5,777.0美元。上海期交所期铜跌1.1%至每吨47,140元人民币。(完)