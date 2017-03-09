《路透晚报》--3月9日

2016年6月，港交所大楼外飘扬的港交所旗帜（左）、中国国旗（中）和香港特区旗帜。 REUTERS/Bobby Yip

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行料维持政策不变，慎防荷兰和法国大选变数

欧洲央行周四料将维持货币政策不变，目前时值民粹主义和反建制情绪高涨期，将迎来荷兰和法国的高风险大选，欧洲央行将采取谨慎立场。

路透调查的分析师预计，欧洲央行下一步要不是在今年下半年微调其前瞻性指引，就是在明年逐步削减资产购买规模。

--消息：东芝美国核电业务约谈破产律师，鸿海竞购芯片胜算有限

据知情人士透露，日本东芝旗下的美国核电开发公司西屋电气公司已约谈威嘉律师事务所的破产律师。两位知情人士称，西屋若根据美国破产法第11章的规定申请破产保护，可能会有助于限制东芝的损失。

另外，据直接了解情况的消息人士表示，台湾鸿海并不是东芝理想的芯片业务投资人，因为鸿海与中国关系密切。消息人士表示，日本政府担心，如果该业务出售给与中国关系密切的竞购者，可能造成核心技术被转移。

--家乐福2016年获利下滑，因法国市场拖后腿

全球第二大零售商家乐福(Carrefour)2016年获利降幅超过预期，因核心的法国市场获利下滑。家乐福2016年经常性营业利润下滑3.8%至23.51亿欧元(25亿美元)，低于市场预估的23.7亿欧元。法国市场的营业利润下降13.4%，利润率下滑40个基点至2.9%。家乐福誓言要提高今年的销售和自由现金流。

--日本1月实质薪资持平上年同期，新鲜蔬菜价格上涨带来拖累

政府数据显示，日本1月经通胀调整的实质薪资持平上年同期，新鲜蔬菜价格上涨抵消了名义薪资上涨，也许打击了家庭购买力。厚生劳动省数据显示，1月经通胀调整的实质薪资同比持平，12月修正后为上升0.1%。

日本劳工工会会员和大型企业管理层将于3月15日展开年度春季薪资谈判，日本内阁官房长官称，希望今年企业加薪幅度至少和去年一样多，具备加薪的条件。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走软扶助日经指数收升中止四连跌，但东芝大跌

日本股市日经指数周四中止四连跌，受助于日圆走软。美国一项民间就业数据结果巩固了美联储将在下周升息的预期，鼓舞美元上涨。日经指数涨0.3%至19,318.58点。东证股价指数涨0.3%至1,554.68点。

--中国股市：沪综指收跌至近三周新低，受外盘影响能源煤炭股领跌

中国股市沪综指收跌至近三周新低。分析师指出，受隔夜国际油价大幅跳水影响，今早A股市场上能源、煤炭、有色等大宗商品股票普遍低开，并跌幅居前，所幸部分中小市值股走势显强，挽回一些市场人气。

沪综指收报3,216.75点，跌23.91点或0.74%。今日上海A股成交1,990亿元人民币，上日为1,980亿元。

--香港股市：创近三个月最大单日跌幅，能源和大宗商品类股下挫

港股创近三个月来最大单日跌幅，主要股指收在一个月低点，能源和原材料类股下挫构成拖累。恒生指数跌1.2%至23,501.56点，恒生国企指数跌1.8%至10,095.79点。

--汇市：美元守住涨幅，因美国ADP就业数据强劲且美债收益率上涨

美元持坚，因美国公债收益率上涨，此前数据显示美国2月民间就业大增，巩固了美联储下周升息的预期。0850GMT，美元/日圆涨0.5%，触及三周高位114.9日圆，加元兑美元跌至两个半月低位1.3514加元，澳元及新西兰元分别跌至七周及九周低点。

--国际油市：油价受良好的减产执行度支撑上涨，但美国库存带来拖累

油价在上日大跌后攀升，受到减产协议执行度较高的支撑。不过美国原油库存激增继续拖累油价。0813GMT，布兰特原油期货涨0.61美元或1.15%，报每桶53.72美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.47美元或0.95%，报每桶50.75美元。

--全球金市：金价触及五周低位，美元上涨令其承压

金价小跌至五周低点，在美国周五公布非农就业报告前，美元上涨，令金价承压。0814GMT，现货金下滑0.13%报每盎司1,205.89美元，盘中触及2月1日以来低位1,203.25美元。美国期金跌0.31%报每盎司1,205.6美元。

--金属期市：伦铜跌至七周低点，因美元上扬且供应疑虑有所缓解

伦敦期铜下跌，之前美国公布就业数据强劲，提升了美国本月加息的可能性，且有迹象显示全球最大铜矿供应受阻的情况可能很快缓解。0818GMT，伦铜跌1.15%，报每吨5,699美元，稍早触及5,688美元，为1月19日以来最低。上海期交所期铜跌1.7%至每吨46,400元人民币(6,710美元)。(完)