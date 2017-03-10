《路透晚报》--3月10日

2016年11月，上海一家券商营业部内的股民在查看股票信息。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国宪法法院支持弹劾朴槿惠，将在60天内选举新总统

韩国宪法法院周五通过总统朴槿惠弹劾案，她因牵涉贿赂丑闻而遭到罢免。朴槿惠成为韩国首位被迫下台的民选总统。据韩国宪法，将在60天内举行总统选举。韩股指标综合股价指数与韩元在裁决公布后走高。韩国央行称将在周六上午举行会议，讨论法院通过朴槿惠弹劾案对市场的影响。此外，两名韩国抗议者在反对弹劾总统朴槿惠的集会中受伤身亡。

--美国2月非农就业岗位料增加19万个，平均时薪料增长0.3%

美国2月聘雇活动可能维持热络的步调，提振劳工薪资增长，这料将为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息亮起绿灯，尽管经济成长放缓。

据路透调查，分析师预估2月非农就业岗位将增加19万个，这有部分是因为天候异常温和带动建筑业聘雇增加。1月非农就业岗位增加22.7万个。劳工部将在周五1330GMT公布备受瞩目的就业报告。

--特朗普时代的首届G20会议料调整汇率立场，美元将成焦点

为下周20国集团(G20)财经首长会议准备的一份公报草案，去掉了之前关于灵活且稳定的汇率、以及有序市场的标准承诺。这预示对于汇率市场而言，这次会议可能是一个里程碑事件。路透目睹的G20会议公报草案已经移除了去年公报中关于汇率“过度波动”及“无序”调整的说词，同时也取消关于避免“竞争性贬值”的承诺。

全球最具影响力的财政部长及央行官员将在3月17-18日于德国水疗胜地巴登-巴登开会，这是特朗普时代的首次G20财经首长会议。

--德国1月进口意外激增，令经常帐盈余大幅收缩

德国1月进口增长的幅度超出预期，甚至高于同样意外增长的出口，因此造成经常帐盈余大幅收窄。德国联邦统计局数据显示，1月经季节调整的进口较前月增长3.0%，出口增长2.7%。路透调查预测进口增长0.5%，出口增长1.85%。

另，2月趸售(批发)物价较前月增长0.5 %，较上年同期增长5.0%，1月分别为上涨0.8%和4.0%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15个月来最高收位，日圆疲弱提振出口股

日股日经指数周五收在2015年12月以来高位，美元兑日圆触及六周高位，助益出口股；投资者在静候美国非农就业报告出炉，数据可能为美联储最早下周加息铺平道路。

日经指数收涨1.5%至19,604.61点，为2015年12月7日以来最高收位。本周该指数涨0.7%。

--中国股市：沪综指收跌至三周新低，看空气氛渐浓市场反抽力度偏弱

中国股市沪综指收跌至三周新低。分析师指出，今日市场看空气氛渐浓，大盘反弹乏力，市场热点散乱，成交量明显萎缩。短期沪综指将寻求在3,200点附近构筑平台，通过震荡消化前期上涨，以时间换空间的概率较大。沪综指收报3,212.76点，跌3.99点或0.12%，此前收盘低点为2月17日的3,202.08点，该指数全周累计下跌0.17%。今日上海A股成交1,735亿元人民币，上日为1,990亿元。

--香港股市：恒指逆转盘中跌势收升，油价下跌打击内地能源股

香港股市逆转盘中跌势收高，当时油价下跌曾打击人气，不过交易员将目光转向了美国下周几乎肯定将加息上。恒生指数收高0.3%报23,568.67点；恒生国企指数则下跌0.3%至10,069.10点，受内地能源股拖累。

--汇市：美元周线有望上扬，静待美国非农就业数据

美元兑日圆升至六周高位，兑多数货币有望录得周线上涨。投资者在等候美国非农就业报告出炉，数据可能强化对美联储下周升息的预期。0836GMT，美元/日圆上涨0.44%，报115.43。欧元兑美元上涨0.32%，报1.0608美元。

--债市：德国公债收益率料创下近两年来最大两周升幅

欧元区指标公债收益率或将录得2015年6月来最大两周涨幅，欧洲央行暗示采取政策行动的急迫性降低，而且市场预期美国将在近期加息。德国10年期公债收益率一度攀升4个基点至五周高位0.46%。市场关注周五稍晚公布的美国非农就业数据。

--国际油市：油价从三个月低点回升，但供应过剩担忧继续发酵

油价微涨，上日跌至逾三个月最低点，因市场担忧全球供应过剩将难以轻易消除。0834GMT，布兰特原油上涨0.33%，报每桶52.35美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.34%，报每桶49.45美元。

--全球金市：金价跌破关键水位1,200美元，关注美国非农就业数据

金价跌破每盎司1,200美元的关键水准，本周或将录得四个月来最差单周表现，因美国非农就业数据出炉前美元走强。0830GMT，现货金跌0.37%，报1,196.30美元。美国期金跌0.61%，报1,195.7美元。

--金属期市：伦铜料创下8月以来最大单周跌幅，因库存激增缓解供应担忧

伦敦期铜微涨，此前连续六个交易日下跌。期铜本周料创下8月以来最大单周跌幅，因为本周大量金属涌入交易所仓库，缓解了近期供应担忧。0833GMT，LME期铜涨0.25%，报5,704.50美元。(完)