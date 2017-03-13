《路透晚报》--3月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国称尚无证据显示中国因萨德系统报复韩国，因此韩未行动

韩国企划财政部长官柳一镐周一指出，韩国并无确切证据显示中国因韩国部署萨德系统而报复韩国，因此韩国尚未对中国采取任何行动。柳一镐说，政府正设法安排在本周末于德国举行的20国集团(G20)财经首长会议时，与中国财长会谈，但尚未定案。

柳一镐并表示，与此同时，在总统朴槿惠上周五遭到罢黜后，韩国金融市场仍维持稳定的交易流量；尽管仍有与政治丑闻无关的经济不确定因素存在。他指出，风险之一就是美联储本周的政策会议。

--汇丰控股宣布任命友邦保险首席执行官杜嘉祺为集团主席

欧洲最大的银行汇丰控股宣布， 已任命香港友邦保险控股有限公司首席执行官杜嘉祺(Mark Tucker)接替范智廉，担任汇丰控股主席。汇丰发表声明称，杜嘉祺将负责确定接替集团行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)的人选，这个遴选过程预计会在2018年完成。杜嘉祺被委任为汇丰控股的候任集团主席，9月1日生效。他将于10月1日接任集团非执行主席一职。

--日本1月核心机械订单意外较前月下降，创五个月最大跌幅

日本1月核心机械订单意外较前月下降，创下五个月来最大跌幅，突显该国经济复苏仍然不稳。内阁府发布的数据显示，1月核心机械订单较前月下降3.2%，预估为增长0.5%；较上年同期减少8.2%，预估为减少3.3%。

--大众汽车在美国法院就排放造假认罪，首度承认刑事罪名

德国大众汽车承认其在排放丑闻中的欺诈、妨碍司法及伪证罪名，这是1月时与美国司法部达成的43亿美元和解案的一部分。大众汽车一发言人称，这是该公司首度在法庭上对刑事罪名认罪。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15个月收盘高点，但重大事件前交投清淡

日股日经指数周一收盘微涨，创下15个月收盘高位。投资人买入防御类股，由于日圆升值而避开出口类股。不过本周重要事件展开之前，成交量不大。

日经指数收涨0.2%至19,633.75点，创下自2015年12月以来最高收位。东证股价指数亦收涨0.2%至1,577.40点，也创下15个月最高位。

--中国股市：沪综指收升创三周最大单日涨幅，中小盘股带领大盘探底回升

沪综指收升，创三周最大单日涨幅。分析师指出，今天早间股指开盘后快速回落，而后在中小盘股的带领下，探底回升震荡走高。本周“两会”将结束，美联储亦将公布议息决定，多因素交织令后半周行情面临一定变数。

沪综指收报3,237.02点，涨24.26点或0.76%，此前最大单日涨幅为2月20日的1.18%；今日上海A股成交2,067亿元人民币，较上日1,735亿元增近二成。

--香港股市：恒生指数涨1.1%创2月15日来最大升幅，受中国经济信心提振

香港股市本周开局乐观，恒生国企指数录得近四个月来最大单日涨幅，此前中国高层官员暗示对经济健康有信心。恒生指数收高1.1%报23,829.67点，创2月15日以来最大单日涨幅。恒生国企指数涨1.9%，报10,258.71点，为11月22日以来单日最佳表现。

--汇市：欧元在欧洲央行提及升息后升至一个月高点

欧元兑美元在亚洲时段曾升至一个月高位，因消息称部分欧洲央行决策者谈到在结束购债计划前升息的可能性；进入欧洲交易时段后，美元兑欧元一度转升。0845GMT，欧元兑美元微涨0.07%，报1.0677；美元/日圆跌0.08%，报114.65。

--欧元债市：公债收益率从数周高点回落，荷兰议会选举受关注

欧元区公债收益率从数周高点回落，紧张的投资人将焦点转向本周的荷兰议会选举。本周开始时市场氛围变得平静，投资人在周三荷兰选举以及美联储会议之前不愿抛售债券。外界普遍预期美联储将在这次会议上升息。荷兰10年期公债收益率跌2个基点，至0.56%，从一个月高位下滑。其较可比德债收益率差报约9个基点，距去年4以来最窄水准不远。欧元区其他公债收益率下跌2-4个基点不等，德国10年期公债收益率从五周高位回软。

--国际油市：油价触及三个月低点，因美国活跃钻机数增加

油价跌至三个月以来的最低位，受美国活跃钻机数持续增加拖累，尽管石油输出国组织(OPEC)努力抑制原油产量。0829 GMT，布兰特原油跌0.07美元，报每桶51.30美元，美国原油跌0.14美元，至每桶48.35美元。

--全球金市：欧洲政治风险推动金价小升，但美联储加息前景罩顶

现货金小升，得益于欧洲一系列大选前浮现的避险需求，这使得金价进一步脱离上周尾段因美联储加息预期而触及的五周低点。0831GMT，现货金上升0.39%至每盎司1,209.20美元，美国期金上涨0.62%至1,208.8美元。

--金属期市：伦铜创三个月最大涨幅，受美元走软以及铜矿罢工支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜录得三周最大单日涨幅，受美元走软以及秘鲁最大铜矿商矿工无限期罢工引发的供应担忧支撑。0832GMT，LME三个月期铜涨1.39%报每吨5,811.5美元。上海期货交易所期铜跳涨2.2%，收报每吨47,560元人民币(6,887美元)。(完)