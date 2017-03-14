《路透晚报》--3月14日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--东芝再度申请延后公布财报，将“积极考虑”出售多数西屋股权

日本东芝表示，已向金融监管机构申请延迟到4月11日再提交第三季正式财报。原定期限为周二。这是东芝第三季财报第二次延期，一个月前曾因调查西屋潜在问题而延期一次。

东芝随后称，监管机构批准其将财报公布截止期限延后，且该公司将加速研究是否应该出售美国核电业务西屋的多数股权。东芝CEO被问及西屋根据破产法第11章申请破产的可能性时，称有各种可能性，并表示鉴于西屋稳定的燃料和服务业务，会有买方对其感兴趣。

--三星李在镕拘押期间有充足会客时间，仍是公司关键决策人

韩国三星集团实际掌门人李在镕虽然身处拘留所，但根据韩国监管规定，李在镕在周一至周六的工作时间可以同律师自由见面，且没有时间和次数限制。

三星尚未任命替代李在镕的人选，该公司内部人士称，李在镕没有管理日常事务，但在重大事项中仍是关键的决策人物，包括新的投资、并购、人事决定和重组等。

如果官司一直打到最高法院，而且李在镕没有申请保释，那么他可能会在拘留中心至少待到9月。三星称，李在镕尚未决定是否申请保释。

--日本首相安倍请求沙特国王支持沙特阿美在东京上市

日本首相安倍晋三表示，希望沙特国王萨勒曼支持让沙特阿美在东京挂牌。日本及沙特政府在一项共同声明中称，沙特阿美和东京证券交易所考虑成立联合小组，共同研究沙特阿美在日本上市事宜。

石油巨擘沙特阿美拟进行首次公开上市(IPO)，筹资额高达1,000亿美元，将成为全球规模最大的IPO案。除了东京之外，纽约、伦敦、香港、新加坡和多伦多等市场也使出浑身解数大力争取。金融及法律界人士认为，东京脱颖而出的机会并不大。

--德国2月HICP终值同比跳增2.2%，为四年半来最大升幅

德国联邦统计局确认，德国2月消费者调和物价指数(HICP)终值较上年同期跳升2.2%，较前月上升0.7%。2月物价同比升幅为2012年8月以来最大，也是2012年9月以来首次超过欧洲央行的2%目标水准。2月消费者物价指数(CPI)终值较前月上升0.6%，较上年同期上升2.2% 。

--朝鲜警告美国若侵犯其主权，将进行“无情”打击

朝鲜警告美国，如果由卡尔文森号航母牵头的航母战斗群侵犯该国主权或尊严，将进行“无情的”打击。“如果他们侵犯朝鲜的主权和尊严，哪怕是一点点，朝鲜军队将从地面、空中、海上和水下发起极其精准的猛烈打击，”朝鲜中央通讯社称。

美国海军发言人称，卡尔文森号航母正在该地区执行定期和预定好的部署，期间将参加盟友韩国的军事演习。

[市场摘要]

--日本股市：小跌，东芝股票自早盘的重挫中反弹

日本股市周二小跌，市场等待预期中的美联储升息行动。东芝股价波动，因公司推迟发布财报，且投资者对其重组计划感到担忧。东芝早盘时一度暴跌8.3%，午后逆转走势，最终收涨0.5%。

日经指数下滑0.1%，收报19,609.50点。东证股价指数跌0.2%至1,574.90点；JPX日经400指数收跌0.2%至14,096.33点。

--中国股市：沪综指微收升，受消费数据明显回落影响相关板块走势疲弱 沪综指微收升。分析师指出，今天大盘窄幅震荡，受1-2月消费增速明显回落影响，和消费直接相关的板块走势疲弱，成交量再度出现萎缩。美联储议息会议临近，市场观望氛围加重，料后市大盘将维持横盘整理状态。

沪综指收报3,239.33点，涨2.31点或0.07%。今日上海A股成交1,913亿元人民币，上日2,067亿元。

--香港股市：收盘持平，一系列风险事件前投资者立场谨慎

港股持稳，在本周全球一系列“风险事件”结果出炉前，许多投资者仍持观望态度。恒生指数收盘近持平，报23,827.95点。恒生国企指数收涨0.6%，报10,315.23点，受助于中国好于预期的经济数据。

--汇市：美元随美债收益率走扬，英镑触及八周低点

美元兑一篮子货币微涨，因美债收益率在预期中的美联储加息之前继续上升。英镑兑美元跌至八周低点，对于苏格兰有可能举行第二次独立公投，以及触发英国正式启动退欧协商，投资者变得谨慎。0838GMT，欧元兑美元小跌0.09%，报1.0643；美元/日圆涨0.16%，报115.05；英镑/美元跌0.76%，报1.2125。

--欧元债市：指标德债收益率触及14个月高位，政治风险似乎消退

欧洲指标德国公债收益率(殖利率)跳升至14个月高位，拉动其它欧元区公债收益率一同上扬，因围绕荷兰和法国大选的不安情绪似乎得到缓解。

德国10年期公债收益率14个月来首次突破0.50%，日内上升3个基点。西班牙10年期公债收益率触及1.94%，为2015年11月以来的最高水平。意大利10年期公债收益率报2.41%，也创下2015年7月以来最高。

--国际油市：油价徘徊在三个月低点附近，投资者等待重要报告及数据

油价徘徊在三个月低点附近，投资者等待或能提供全球市场供应过剩情况的重要报告和数据。0829 GMT，美国原油期货微升0.02美元至每桶48.42美元，布兰特原油期货涨0.1美元至每桶51.45美元。

--全球金市：金价持稳，预计美联储在政策会议上升息

金价持稳，投资者静待美联储于今日稍晚开始为期两日的政策会议。外界普遍预期美联储将会升息。0830 GMT，现货金大体小跌0.1%至每盎司1,201.91美元，美国期金跌0.12%至1,201.6美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，因中国乐观数据预示需求前景强劲

对铜需求增强的预期支撑伦敦期铜，之前全球最大铜消费国--中国公布工业产出和固定资产投资数据优于预期。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨5,778.5美元。上海期货交易所期铜收盘上涨0.7%至每吨47,360元人民币(6,844美元)。(完)