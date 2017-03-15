《路透晚报》--3月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--随着美国经济展现活力，美联储料将升息

美联储周三料将进行三个月来第二度升息，一方面是受强劲的月度就业增长数据激励，一方面则是相信通胀终于朝向其目标迈进。美联储升息的题材，已经反映在公债收益率以及整体金融市场中，根据CME Group的FedWatch，市场预期升息的机率高达95%。

注意力转向美联储是否会暗示今年将加速收紧货币政策；12月政策会议时，美联储预估今年将三度升息。至于今年是否会有第四次升息，高盛认为决策官员将有激烈拉锯。

美联储将于1800GMT时公布最新的政策声明稿及最新经济预测。美联储主席叶伦将半小时后举行记者会。

--荷兰今日举行大选，将测试反移民和民族主义情绪

荷兰人周三将开始投票，此次大选被视为反移民和民族主义情绪的试金石。荷兰与土耳其之间的纷争加剧了这种情绪。现任首相吕特领导的中右翼自民党(VVD)与反伊斯兰派代表人物威尔德斯的自由党(PVV)将争夺国会最大政党的地位。投票0630 GMT开始，2000 GMT结束。

在威尔德斯和吕特杀得难解难分之际，基督教民主联盟(CDA)领导人布玛却在不知不觉中距离民调领先位置仅咫尺之遥。无论谁获胜，基督教民主联盟都几乎铁定参与下一届联合政府，而且由于其他党派拒绝与威尔德斯合作，布玛甚至能成为首相也未可知。

--独家：德国力图在G20公报外增加一份文件，敦促支持自由贸易--消息

在本周召开的20国集团(G20)财经领导人会议上，德国将敦促G20成员国支持一系列原则，其中包括自由贸易。而特朗普政府或许将此视为对其保护主义立场的挑战。G20消息人士透露，本次会议的主办国--德国将在G20联合公报之外的另一份文件中强调全球自由贸易的重要性，这个举动不同于往常。这突显出德国想要拒绝美国公然要求G20集团淡化对自由贸易承诺的意愿。德国总理梅克尔也正在准备周五她与美国总统特朗普之间的首次会晤。

--丰田汽车加薪幅度不及去年，折射出经济增长趋势不妙

日本丰田汽车宣布，将4月开始的新财年月均基本工资上调1,300日圆(11.32美元)，但增幅较去年低13%，还不及工会要求的一半。这是丰田四年来调涨薪资幅度最小的一次，反映出全国薪资成长不振的趋势，令人质疑首相安倍晋三致力通过国内消费提振经济的效果。

丰田的加薪幅度在日本三大汽车制造商中最低，不及日产汽车和本田汽车。日产加薪幅度为1,500日圆，也低于去年；本田加薪幅度与去年持平，为3,000日圆。

--日本一政府支持基金可能买入东芝芯片业务少数股权--消息

知情消息人士称，日本一支有政府背景的基金可能投资东芝的记忆体芯片业务部门，买入其少数股权。此举将有助政府防止东芝将股权出售给威胁到国家安全的竞购方。但有关潜在投资的讨论还处在非常初级的阶段，可能不会有进一步的进展，因为政府内部有人担心这可能被视为用公共资金救助一家企业。

东芝称公司不会对出售过程的具体情况发表评论。不过，东芝社长兼CEO纲川智周二表示，在做决定时将把国家安全纳入考量。

--韩国将于5月9日举行选举；朴槿惠下周二将接受检察官侦讯

韩国联合通讯社报道称，韩国将于5月9日举行总统选举。代理总统、总理黄教安稍早表示，他将不竞选总统。

韩国检方办公表示，检方周三传唤前总统朴槿惠，就贪腐丑闻接受讯问。检方办公室发在送给媒体的手机短信中说，已经传唤朴槿惠于3月21日0030GMT到场接受讯问。

另据韩联社援引未具名消息人士报道，检方开始调查国内大型企业乐天集团和SK集团，怀疑朴槿惠和这两家大型企业之间有不当交易。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在美联储政策决议公布前下滑，东芝暴跌

日本股市日经指数周三下滑，受日圆走强影响，投资者在等待美联储今日稍后公布的货币政策决议。关注焦点仍是东芝，该股重挫12%。

日经指数收跌0.2%至19,577.38点。东证股价指数跌0.2%至1,571.31点，JPX-日经400指数跌0.1%至14,080.15点。

--中国股市：沪综指连三日收升，美联储加息前观望氛围浓厚

沪综指连三日收升。分析师指出，今天大盘低开后窄幅震荡，热点持续性不足，大宗商品期货价格大涨，带动钢铁、煤炭、有色等板块走势强劲，但中小盘股补涨动力不足，对指数有所拖累，料美联储加息预期落地后，市场或寻求方向性突破。

沪综指收报3,241.76点，微涨2.43点或0.08%，今日上海A股成交1,855亿元人民币，上日1,913亿元。

--香港股市：小幅收跌，市场静候美联储利率决定

香港股市收跌，在市场已经完全消化美联储将马上加息的情况下，投资者关注其对本年剩余时间的货币政策会作何评论。恒生指数收跌0.2%，报23,792.85点。恒生国企指数下跌0.4%至10,272.83点。

--汇市：美元脱离近来高点，预计稍晚美联储即将升息

美元在亚洲时段走势不稳，投资者焦急地等待美联储很快将对货币政策前景给出的线索。0836GMT，欧元兑美元上涨0.24%，报1.0627；美元/日圆小跌0.05%，报114.67。

--国际油市：油价自三个月低点跳涨，因美国原油库存意外下降

油价周三自三个月低点反弹，此前行业数据显示美国原油库存意外下降，而且高盛也赞扬石油输出国组织(OPEC)减产的执行度很高。0838 GMT，美国原油上涨0.84美元，报每桶48.56美元；布兰特原油期货上涨0.73美元，报51.65美元。

--全球金市：金价上涨受荷兰大选疑虑提振，投资者等待美联储政策决议

金价周三微涨，受荷兰大选结果的不确定性所引发的避险买盘提振，市场也在等待有关美国今年升息步伐的线索。0839GMT，现货金上涨0.4%至每盎司1,203.31美元。美国期金涨0.02%至1,202.80美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，等待美联储会议结果

伦敦期铜大体持稳，美联储政策会议结果料将给美元提供指引，铜矿供应担忧消散对铜价造成拖累。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.88%至每吨5,871.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.7%至每吨47,670元人民币。(完)