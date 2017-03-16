《路透晚报》--3月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持政策不变，总裁称继续执行强有力的货币宽松政策

正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，继续承诺通过大举资产购买，引导10年期公债收益率在零水准附近。央行亦维持宽松政策的承诺不变，将每年增持日本公债的速度保持在80万亿(兆)日圆(7,060亿美元)。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上表示，日本经济继续温和复苏趋势，物价仍保持迈向2%通胀率目标的动能，但力道不足。他称，距离实现2%的通胀率目标还有差距，因此目前比较适宜继续执行当前强有力的货币宽松政策；不排除在必要情况下进一步下调负利率的可能性，但现在不考虑进一步调降负利率。

--荷兰首相吕特所属自民党大胜极右翼政党

荷兰中间偏右的首相吕特在周三大选中击败了反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家大大地松了一口气。威尔德斯说，他没有取得他希望的选举胜利，并准备充当强硬的反对党。

根据已经统计出来的逾95%的选票，吕特的中右翼自民党(VVD)赢得议会150个席位中的33个，少于2012年上次选举获得的41个。ANP通讯社提供的数据显示，威尔德斯领导的自由党(PVV)获得20个席位，基督教民主党(CDA)和中间派政党Democrats 66并列第三，各赢得19个议席。

--瑞士央行维持超宽松货币政策不变，等待法国大选结果

瑞士央行维持超宽松货币政策不变，等待欧洲几个大选的结果出炉。如果民粹派表现良好，则将可能激发对避险瑞郎需求的大幅飙升。该央行维持三个月瑞郎Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，并维持活期存款利率在负0.75%不变，和路透所调查分析师的预期一致。

--澳洲2月失业率升至13个月高位，再度降息之门仍然敞开

澳洲2月失业率升至13个月高位，就业人口意外减少，这给薪资增长和通胀前景带来威胁，可能维持澳洲央行再度降息的可能性。

澳洲统计局的数据显示，2月失业率升至5.9%；分析师的预期是持稳在5.7%。澳洲2月经季节调整后的就业人口减少0.64万人，市场预估为增加1.6万人。

--韩元在美国加息后走坚，必要时将采取行动--韩国财政部次官

韩国企划财政部次官崔相穆表示，美联储决议加息后，韩元及其他主要货币均告上涨，政府将在必要时采取行动稳定市场。然而，崔相穆指出，政府需要更多时间评估市场震荡的情况后，才会采取行动稳定市场。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收涨，迅销股价下跌

日本股市周四震荡中小幅收高，此前美联储升息，但并未暗示将加速收紧政策。日经指数收高0.1%至19,590.14点，盘初则是在平盘下游走。东证股价指数涨0.1%至1,572.69点；JPX日经400指数涨0.1%至14,087.07点。

--中国股市：沪综指放量收升至三个半月新高，美加息符合预期大盘向上突破

沪综指放量收升至三个半月新高，连四日上涨。分析师指出，隔夜美联储宣布加息符合预期，且决议未释放更多强硬信息，市场担忧解除。今天股指高开高走，个股普涨，大盘选择向上突破，料后市仍有上扬空间。

沪综指收报3,268.94点，涨27.18点或0.84%，此前收盘高点为2016年12月1日3,273.31点；今日上海A股成交2,442亿元人民币，较上日1,855亿元大增逾三成。

--香港股市：恒指收于19个月高位，因美联储表态“缓慢但稳步”升息

香港恒生指数收于19个月高位，此前美联储如预期升息，但没有暗示会加快收紧步伐。恒生指数收涨2.1%至24,288.28点，为2015年8月初以来的最高收位。恒生国企指数涨2.5%至10,526.46点，创下2016年5月25日以来最佳单日表现。

--汇市：荷兰选情支撑欧元，美元在一个月低点挣扎

欧元在亚洲时段表现坚挺，此前荷兰选举结果显示，首相所属政党远远胜过极右派竞争对手；在此同时美元陷于一个月低点，之前美联储对于未来升息前景的看法不若外界预期般强硬。0842GMT，欧元兑美元下跌0.20%，报1.0710；美元/日圆微升0.03%，报113.38。

--欧元债市：法国公债收益率触及一周低点，荷兰执政党赢得大选

法国公债收益率早盘触及一周低点。周三的荷兰议会选举结果显示，民粹政党自由党(PVV)将成为第二大党，但远远落后当前执政党。

法国10年期公债收益率下跌5个基点至一周低点0.99%。大多数其它欧元区公债收益率日内也下滑。

--国际油市：油价续涨，因美国库存减少

原油价格上涨，延续昨日涨势。此前官方政府数据显示，美国库存从纪录高位滑落。美联储一如预期升息，但没有暗示将加快进一步升息的步伐，亦给油市带来支撑。0844GMT时，美国原油期货涨0.52美元，至每桶49.38美元；布兰特原油期货升0.57美元，至每桶52.38美元。

--全球金市：金价触及一周高点，因美联储暗示仅会缓步升息

金价触及一周高点，之前美联储暗示对今年利率政策持谨慎立场，推动美元跌至一个月最低水准。0845 GMT，现货金涨0.45%，报每盎司1,224.1美元；美国4月期金涨1.96%至每盎司1,224.2美元。

--金属期市：伦铜触及逾一周高位，因美联储决议公布后美元下跌

伦敦期铜升至逾一周高位，未受到中国上调短期利率的影响，此前美联储升息但并未暗示将加速收紧政策，美元因而下跌。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.16%至每吨5,932美元。上海期货交易所主力期铜合约涨1.5%，至每吨48,160元人民币。(完)