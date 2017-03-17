《路透晚报》--3月17日

资料图片：1月23日，东京一家外汇交易公司，雇员身边的屏幕显示的是美国总统特朗普和日元兑美元汇率。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国乐视拟售矽谷49英亩地块，以缓解资金紧张--消息

消息人士称，中国科技企业乐视正在寻求出售从雅虎手中收购还不到一年的一处位于美国矽谷的地产。该地产占地面积49英亩。

据直接了解交易情况的消息人士，乐视现在资金紧张，在偿还供应商和商业伙伴债务方面遇到困难，计划以2.6亿美元把这块地出售给中国地产开发商正中集团。

正中集团证实正在为收购这块地进行协商，有意入股，但未就交易金额置评，也未表示是否在与他人联手收购，因相关洽商仍在进行之中。

--日本财务省考虑提高公债初级交易商最低投标金额规定--消息

知情的政府消息人士表示，日本财务省正在考虑提高公债标售时初级交易商的最低投标金额规定，以确保债市稳定。消息人士称，根据这项计划，每家交易商的最低投标金额规定将提高到总标售额的5%，现行规定为4%。财务省预计下周向初级交易商提出这项计划。

--美国升息过后，亚洲房地产仍具吸引力--领盛投资管理

领盛投资管理亚太区董事谢慧娟表示，尽管美国收紧货币政策，但由于亚洲地区的升息脚步料将相当缓慢，亚洲房地产仍将因相对偏高的收益而颇具吸引力。谢慧娟指出，中国是一个具有庞大业务成长潜力的市场，认为不必太过担心汇率风险及监管不确定性。

领盛投资管理隶属仲量联行旗下，在全球管理约580亿美元资产，在亚太区有78亿美元。

--中国石化接近达成收购雪佛龙南非资产的协议--消息

两位了解交易情况的消息人士透露，中国石化目前接近达成收购雪佛龙南非资产的协议，该案估值为10亿美元。消息人士称，中国石化是留到最后的竞标者，接近与雪佛龙达成协议。

如果交易最后落定，将成为中国石化在非洲的首个炼油资产，从而加入中国石化的全球燃料分销网络。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌0.4%，市场关注G20财经首脑会议

日经指数周五收跌，美联储暗示的年内加息次数少于一些分析师预期之后，日圆兑美元持稳。日本股市下周一逢假期休市。

日经指数收跌0.4%至19,521.59点，本周下跌0.4%。东证股价指数跌0.4%至1,565.85点；JPX日经400指数收跌0.5%至14,019.31点。

--中国股市：沪综指收创逾三个月最大单日跌幅，资金面偏紧权重股承压

沪综指收创逾三个月最大单日跌幅，终止此前连四日涨势。分析师指出，今日市场资金面偏紧，权重股承压拖累指数，大盘午后加速下跌，银行板块领跌。

沪综指收报3,237.45点，跌31.49点或0.96%，该指数本周累计上涨0.77%；此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%。今日上海A股成交2,619亿元人民币，上日2,442亿元。

--香港股市：收平但录得六个月以来最大单周涨幅，因风险偏好升温

香港指标股指收盘基本持平，但仍录得六个月以来最大周线涨幅，因为尽管对进一步紧缩货币政策存在预期，但全球投资者对于高风险资产的偏好仍升温。恒生指数收高0.1%至24,309.93点，稍早曾触及日高24,385.81点，也是2015年8月以来最高。

--汇市：美元周线料下跌，因美联储政策声明令多头失望

美元在亚洲盘仍难见起色，美元指数在五周低位附近整理跌幅，且周线料将录得跌幅。之前美联储暗示的升息次数少于部分投资者之前的预期，令美元多头失望。0822GMT，欧元兑美元微跌0.03%，报1.0761；美元/日圆微升0.04%，报113.34。

--欧元债市：公债收益率跳涨，受欧洲央行管委诺沃特尼利率评论冲击

欧元区公债收益率(殖利率)跳涨，此前欧洲央行一名官员表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。德国两年期公债收益率最高涨至负0.69%，为约五周高位。欧元区各国的10年期公债收益率上涨3-6个基点不等。

--国际油市：油价持稳，对OPEC减产效果的疑虑构成拖累

油价基本持稳，市场寻觅石油输出国组织(OPEC)减产对缓解全球过剩供应的效果方面的线索。0825 GMT，布兰特原油微升0.05美元，报每桶51.79美元。美国原油上升0.1美元，至每桶48.85美元。

--全球金市：金价持稳，周线料为三周来首次上涨

金价持稳，周线有望三周来首次上涨。此前美联储暗示今年升息步伐缓慢，令美元多头失望，美元跌至五周新低。0829GMT，现货金上涨0.17%，报每盎司1,228.45美元；美国期金基本持平，报1,228美元。

--金属期市：伦敦期铜有望录得五周来最大单周涨幅，得益于美元下滑

伦敦期铜下跌，但本周仍有望录得2月中旬以来最大周线涨幅，因美元下跌和围绕铜矿供给的担忧。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.45%，报每吨5,882.5美元；周线有望上涨3%左右。上海期交所期铜小跌0.5%，报每吨47,740元人民币。(完)