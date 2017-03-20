《路透晚报》--3月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G20财经首长给美国财长定义特朗普贸易政策留出空间

原本担心会与美国总统特朗普的激进贸易政策发生首次正式交锋的20国集团(G20)财金官员，周末向美国新任财长努钦做出了让步，放弃了长达十年之久的抵制贸易保护主义的承诺，并从公报中删除了关于资助应对气候变化行动的措辞。

根据在这次会议上与努钦有过交流的G20官员，许多人没有就美国的贸易保护主义言辞去挑战努钦。相反，他们选择给他和特朗普政府一些空间，以调整他们的贸易立场，希望等到德国主持7月G20领袖峰会的时候美国能缓和立场。

--韩国向WTO投诉中国对其部署萨德反导系统进行报复

韩国产业通商资源部长官周亨焕周一表示，韩国政府已向世界贸易组织(WTO)投诉中国对其部署萨德反导系统进行报复。周亨焕在国会谈及中国对韩国部署萨德反导系统的反应时表示，“我们已通知WTO，中国可能违反了某些贸易协定。”周亨焕称，向WTO的投诉是在上周递交的。

--花旗放弃欧元/美元跌破平价的预估

花旗将未来六至12个月欧元/美元汇率预估从之前的0.98上调至1.04，成为最近一家放弃欧元/美元跌破平价预估的主要银行。花旗的分析师团队在客户报告中称，有迹象显示因美国总统特朗普着手处理医保改革，他的财政和税收计划可能延迟，这削弱了美元全面走强的机率。报告还指出，花旗基本预计勒庞在5月的法国大选中败北，这将消除欧元面临的一项政治风险溢价。

--欧洲企业并购正处于“甜蜜点”，协助支撑股市估值

尽管从一些指标来看，欧洲股市估值看来有过高之嫌，但欧洲这波并购交易热潮正协助支撑股市估值，此一热潮也是成长前景看俏提振欧洲企业决策者信心的一个迹象。全球及区域经济前景更加亮丽，股市热络且借款成本偏低，这都支撑着欧洲的并购活动；根据路透计算，欧洲三个月来的并购活动正创下2007年以来最佳表现。此外，当交易宣布时收购者与被并购者的股价双双上涨，意味着股东们都愿意支持并购，与近几年偏好派息及审慎支出的情形有所转变。

--苏皇与投资方律师就12亿英镑求偿案举行和解谈判--消息人士

两名消息人士称，面对12亿英镑(15亿美元)的损失赔偿要求，代表苏格兰皇家银行(RBS)数以万计股东的律师日前与银行方面举行了初步谈判。苏格兰皇家银行与股东诉讼团体RBoS Shareholder Action group讨论了庭外和解协议。此一团体包括2.7万名民间投资者、苏格兰皇家银行前任和现任员工、以及约100家机构投资者。若能达成和解，则将了结英国法律史上最复杂、成本最高的一宗诉讼。

[市场摘要]

--日本股市今日逢假期休市。

--中国股市：沪综指先抑后扬缩量收升，煤炭股领涨力保大盘收红

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，继上周五大跌后，今天指数先抑后扬，量能明显萎缩，房地产板块受政策调控影响领跌，对指数造成拖累。不过以煤炭为代表的资源股集体走强，力保指数收红。目前大盘向上有效突破仍面临技术性阻力，资金追高意愿不强，料后市调整时间将拉长。

沪综指收报3,250.52点，涨13.08点或0.40%；今日上海A股成交2,138亿元人民币，上日2,619亿元。沪深300指数收报3,449.29点，涨0.10%。

--香港股市：恒指创19个月最高收位，能源和科技股上扬

香港股市创19个月收盘高位，能源和科技股涨势扶助维持市场的乐观情绪。上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议后，市场认为其今年不会过快加息，激发了乐观情绪。但恒生中国内地地产指数下跌，之前中国数个城市限购令升级，且当局誓言限制对房地产行业贷款。恒生指数涨0.8%至24,501.99点，恒生国企指数涨0.7%报10,583.98点。

--汇市：英镑升破1.24美元，受G20会议后的美元抛盘影响

英镑兑美元升至三周高位，此前的G20会议向美国的压力让步，没有提及保护主义，推动美元连续第四日走低。美元疲势缓解了英镑面临的压力，比如英国首相特雷莎·梅准备启动退欧谈判，一系列数据暗示英国之前表现稳健的经济增长有趋疲之势。英镑兑美元在伦敦盘初涨约0.3%，触及1.2436，为2月28日以来高位。

--欧元债市：法债处于防御状态，投资者紧张等待总统大选首场电视辩论

投资者持有法债而非德债所要求的溢价升至近两周最高，反映出了他们在法国总统大选候选人首场电视辩论之前的紧张情绪。欧债收益率全线小涨，因为对于欧洲央行有可能准备缩减超宽松货币政策的感觉，抑制了投资者对固定收益资产的兴趣。法国10年期公债收益率上涨2个基点至1.12%，距离2月创下的数月高点不远。

--国际油市：油价下跌，因美国钻探活动增多且OPEC供应稳定

油价下跌，因美国钻探活动增多，以及石油输出国组织(OPEC)供应稳定，令已然过剩的市场承压。0830GMT，布兰特原油期货报每桶51.64美元，较上一交易日结算价跌0.12美元或0.23%。美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.31美元或0.64%，报每桶48.47美元。

--全球金市：金价触及两周高点，因美联储政策前景打压美元

金价触及两周高点，因美联储公布了今年温和的升息步伐之后美元跌至近六周低点。美联储的温和政策立场继续令美元多头失望。0832GMT，现货金上涨0.4%至每盎司1,233.50美元，稍早触及3月6日以来高点1,235.50美元。

--金属期市：伦铜在清淡交投中走低，担心中国出台楼市降温新举措

伦敦期铜下跌，因外界担心北京将出台更严厉的举措给楼市降温，不过交投清淡，因市场消化20国集团(G20)财经领袖会议结果。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.22%至每吨5,922美元，回吐上个交易日涨幅。上海期交所主力期铜合约涨0.08%，报每吨47,980元人民币。(完)