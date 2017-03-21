《路透晚报》--3月21日

资料图片：东京一家外汇交易公司，一名雇员上方的屏幕播放着美国总统特朗普讲话的新闻画面。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁

美国一名高级官员表示，特朗普政府正考虑对朝鲜采取广泛制裁，切断其出入全球金融体系之路，这是全面评估反击朝鲜核子及导弹威胁措施的一部分。根据该名知悉商议内情的政府官员，这将是从经济和外交面多管齐下施压朝鲜的一部分--特别是针对与朝鲜往来最多的中资银行及企业--另外还会增强美国与日本、韩国两个盟国的防御。

该名要求不具名的官员称，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)正在汇编的政策建议预计几周内，可能在4月初与中国国家主席习近平的峰会前，就会提交给特朗普。朝鲜问题料将是特朗普与习近平会面议程重点。

--巴西劣质肉出口丑闻发酵，中国和欧盟等暂停进口其肉制品

巴西劣质肉出口丑闻持续发酵，中国、欧盟、韩国和智利暂停从该国进口肉类产品。巴西是全球最大的牛肉和禽肉出口国，质量检验人员被控收受贿赂，允许受污染的肉类销售。随着丑闻的不断深化，巴西农业部长马吉(Blairo Maggi)说，政府已暂停21个肉类加工单位的出口。

韩国当局则将解除对巴西BRF SA鸡肉销售的临时禁令，此前巴西称销往韩国的鸡肉中不包含受污染产品。韩国农业部周二在声明中称，巴西政府前一天通知韩国，约20个肉类加工厂生产的变质肉类产品并未出口至韩国，但这批产品销往了欧盟和香港等地。

--日本财务省考虑缩短公债标售与发行之间的时间差

据知情消息人士透露，日本财务省考虑缩短部分日本公债标售与发行日期之间的时间差距，旨在降低债券经纪人面临的风险。日债券商长久以来一直希望能有此举，因为日本央行并不接受已标售但尚未发行的债券，迫使券商在这个过渡期内持有大量债券。日本央行因其大规模购债计划，而成为迄今最大的日本公债购买方。日本央行在二级市场购债，而并不在标售时购买，以避免直接将日本公债货币化。建议缩短时间差，可能是因为市场人士越来越担心持有债券的风险增强。

--日本央行副总裁称日圆持续贬值不利经济

日本央行副总裁岩田规久男称，日圆持续贬值对经济不利，因疲弱货币有一些负面影响。他还表示，日本央行不会依靠疲弱日圆来达成2%的通胀率目标。他指出，很难利用日圆疲软来缩小产出缺口。

--瑞士调降2017年增长预估至1.6%

瑞士政府发表的最新经济预测调降了对2017年经济增长率的预估，并预期通胀上升。瑞士联邦经济总局(SECO)表示，预期2017年经济增长1.8%。这低于去年12月时预计的1.8%。SECO还表示，这次下调经济增长预估是因为“2016年情况疲弱”。SECO预期瑞士2018年经济增长率在1.9%，2017年的通胀率将在0.5%，2018年料为0.3%。

--法国巴黎银行致力于扩大欧洲投资银行业务

法国最大的银行巴黎银行(BNP Paribas)表示，计划扩大在欧洲的投资银行业务活动。在竞争对手缩减开支之际，巴黎银行此举是为抵销国内零售市场营收疲弱所推出战略上的一环。该行在巴黎的投资者日活动上表示，其目标是增加包括德国、英国和斯堪的纳维亚半岛在内的欧洲北部客户数量，希望在2020年之前新增350个客户群。

--小米联手富士康在印度建第二座手机厂

中国知名智能手机厂商--小米科技宣布，将与富士康联手在印度建第二座手机生产厂。据公司新闻稿，新工厂位于印度东部安得拉邦的斯里城，将为工厂周边100多个村庄提供逾5,000个就业岗位，其中九成劳动力为女性。建成后，小米公司在印度的产能可提升至平均每秒制造一部手机的水平。小米还在印度发布新款智能手机--红米4A，售价为5,999卢比（折91.8美元）。

[市场摘要]

--日本股市：收跌至一周半低点，因金融股疲软且软银下挫

日本股市日经指数周二收跌至一周半低点，美债收益率下降令金融类股表现不佳，同时权重股软银下挫也令股指承压。日经指数收跌0.3%至19,455.88点，为3月9日以来最低收位。东证股价指数收盘跌0.2%至1,563.42点。

--中国股市：沪综指连两日小幅收升盘局未改，白酒及家电股走势坚挺

中国股市沪综指连两日小幅收升。分析师指出，因近阶段资金面不容乐观，股指全日维持窄幅震荡走势，虽然白酒及家电等板块走势坚挺，但钢铁、有色板块受大宗商品疲弱走势拖累跌幅居前，令大盘上下两难。

沪综指收报3,262.2点，涨11.4点或0.35%；今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日2,138亿元。沪深300指数收报3,466.67点，涨0.49%。

--香港股市：连涨四天创近20个月最高收位，受助于中国内地资金流入

香港股市攀升至近20个月高位，受助于中国内地资金持续流入和全球经济复苏的迹象。恒生指数连涨第四天，今日升0.4%收报24,593.12点，创2015年7月31日以来最高收盘点位。恒生国企指数涨0.6%至10,644.15点。

--汇市：美联储渐进升息疑虑打击美元微跌，欧元微涨

美元处于守势，因芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对美联储不会加快升息步伐的看法。0838GMT，美元指数下滑0.4%至100.01。欧元上涨0.5%至1.0792美元。

--欧元债市：法国公债价格上涨，因总统候选人辩论安抚紧张情绪

法国10年期公债相比于德国同档公债的利差下跌4个基点，因为总统候选人马克龙在周一晚间的电视辩论中表现出色，投资人对此做出反应。中间派候选人马克龙强化了在选战中的领先优势，会中他与主要竞争对手极右派候选人玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在移民及欧洲议题上针锋相对。法国10年期公债收益率盘初跌1.2个基点，表现超越了多数高评级欧债。德国10年期公债收益率涨3个基点。法德10年期公债较可比德债利差从周一的大约68个基点缩窄至64个基点。

--国际油市：油价上涨，因预期OPEC减产行动或延长

油价上涨，因预期支撑油市的OPEC减产行动有可能延长，同时强劲的需求有望慢慢化解全球供应过剩的局面。0833 GMT时，布兰特原油期货涨0.40美元，或0.77%，报每桶52.02美元。美国原油期货涨0.29美元，或0.60%，报每桶48.51美元。

--全球金市：技术性抛盘打压金价小跌，美联储政策立场给予支撑

黄金价格小跌，未能突破一道关键阻力位，但仍盘旋在上日触及的两周高位附近，因美联储政策前景趋于温和。美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储将至少等到6月才决定是否进一步升息。0835GMT，现货金跌0.34%至每盎司1,228.91美元，上日触及3月6日以来最高水准1,235.50美元。美国期金跌0.43%，报每盎司1,228.70美元。

--金属期市：伦铜触及一周低点，因必和必拓与工会重启罢工谈判

伦铜价格跌至一周低位，因矿商必和必拓与工会表示，他们可能就罢工举行进一步谈判，结果可能是重启全球最大铜矿的生产。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1%至每吨5,821.50美元。盘中最低触及5,781美元，为3月14日来低点。沪铜跌1.6%至每吨47,290元人民币(6,855美元)。(完)