《路透晚报》--3月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲第一季企业信心接近两年高点，因美国和中国经济信号正面

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第一季亚洲企业景气指数升至近两年高点，受美国和中国正面的经济信号提振，他们支撑了全球需求的改善。第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从前季的63升至70，该数据高于50，则显示正面看法。这一指数代表了96家企业对未来六个月的展望。在第一季度，美国和中国公布了一系列乐观的经济数据，远高于市场预期。美国和中国是亚洲出口企业的两大主要出口目的地。

--美国达拉斯联储总裁预计今年升息三次，不急于缩减资产负债表

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗接受路透采访时称，由于美国接近实现充分就业，且通胀率升向2%，美联储今年应再升息两次，并继续致力于逐步削减庞大资产负债表的计划。但柯普朗在采访中谨慎地强调，在这两点上都不用着急。“我认为我们正在走向这样一个阶段，即应该开始允许资产负债表逐渐而缓慢地缩减，”柯普朗说。他今年在美联储的政策决议委员会中拥有投票权。“但我认为，要实现这一点，我们很可能有工作要做。”柯普朗说的“有工作要做”，就是指进一步上调利率。

--日本2月出口跳增，对美顺差令人担心贸易关系紧张

日本2月出口创下逾两年来最大同比增幅，一改春节因素导致的1月放缓局面。对美国贸易顺差扩大，可能引发两国之间 的贸易关系紧张。财务省周三公布数据显示，日本2月出口较上年同期成长11.3%，超过 路透调查分析师预测的10.6%且远高于1月的1.3%，并创下2015年1月以来最大增幅。

--日本央行会议记录显示委员反驳升息观点，称重点是实现通胀目标

日本央行公布1月货币政策会议记录显示，央行委员驳斥了下述看法，即央行未来将上调其10年期公债收益率目标以匹配美债收益率的预期升势。根据会议记录，这些委员称日本央行应该把注意力仅放在实现2%通胀目标方面，鉴于海外经济体疑虑以及通胀预期，实现物价目标仍是一件艰巨任务。

--独家：中国农业银行冻结给缅甸少数民族地方武装筹款的帐户

中国大型国营银行--中国农业银行冻结了一个用于资助缅甸少数民族地方武装的帐户，中止了一项可能引发中国和缅甸外交关系紧张的安排。本月与政府军开战的缅甸民族民主同盟军(MNDAA)表示，中国农业银行已经不再接受任何资金存入其用于接收支持者捐款的帐户。路透无法证实中国农业银行为何采取此一行动。没有证据显示中国农业银行或其他处理缅甸民族民主同盟军相关交易的金融机构违反中国法律。MNDAA并未被任何政府或跨国组织认定为恐怖组织。

--东道国意大利希望G7峰会拒绝贸易保护主义的诱惑

意大利总理真蒂洛尼称，他打算在5月份欢迎美国总统特朗普等世界领导人前来意大利时，发出赞成自由贸易的强烈信号。意大利将在5月26-27日在西西里岛的陶尔米纳镇主持一年一度的七国集团(G7)会议。这将是特朗普的首次既定欧洲之行。“我们希望G7在陶尔米纳镇表明国际贸易的重要性并抵制贸易保护主义的各种诱惑，”真蒂洛尼于罗马在与日本首相安倍晋三会面后表示。

--朝鲜再度试射导弹，但疑似发射失败

美国军方表示，朝鲜导弹发射失败，且在几秒内就爆炸。朝鲜为震慑周边国家进行了一连串武器测试，引发地区情势紧张，这是最新的一起事件。美国的朝鲜核计划特别代表Joseph Yun目前正与韩国代表会面，讨论如何回应朝鲜的武器计划。

该事件对金融市场几乎未产生影响。

[市场摘要]

--日本股市：收跌2.1%创逾三周低位，受日圆走强和美股下挫影响

日本股市日经指数周三挫跌至2月底以来最低收盘水平，追随美国股市跌势，且避险货币日圆走强也带来拖累。日经指数收低2.1%，至19,041.38点，为2月27日以来最低收位。银行和证券类股遭遇重击，东京证券交易所(TSE)银行股指数大跌3.2%，证券股指数重挫3.8%。东证股价指数跌2.1%至1,530.20点。[.TCN]

--中国股市：沪综指小幅收跌终结二连涨，银行股和周期股领跌

中国股市沪综指小幅收跌，终结连二日升势。分析师指出，受海外市场冲击，今天大盘低开后震幅加大，银行股和周期股领跌；本轮行情A股相对海外市场涨幅较小，整体估值水平的安全边际较高，料后市调整幅度不大。

沪综指收报3,245.22点，跌16.39点或0.50%；今日上海A股成交2,443亿元人民币，上日2,189亿元。沪深300指数收报3,450.05点，跌0.47%。

--香港股市：恒指收低1.1%中止四连涨，追随全球市场颓势

香港股市下跌，美股大跌挫伤此间市场人气。因担心美国总统特朗普在推进减税和其他振兴经济政策时将遭遇重重困难，美国股市周二大幅下跌。恒生指数收跌1.1%至24,320.41点，中止四连涨。恒生国企指数下挫1.8%至10,456.96点，部分因为沪港通南下入港资金偏少。

--汇市：美元兑日圆接近四个月低点，因避险潮打击美股和美债收益率

美元兑日圆在四个月低点附近挣扎，因投资者避险潮打压美国股市，推动美债收益率(殖利率)大跌，也侵蚀美元魅力。美元兑日圆跌0.3%报111.41。欧元兑美元跌至1.0794美元。

--欧元债市：美德公债利差收窄，受到投资者对特朗普政策的疑虑影响

美国和德国公债利差触及四个月以来最低，因投资者开始对美国的财政刺激承诺感到怀疑。美国总统特朗普努力为他的医疗法案争取支持，但投资者担心这样如若失败，则可能会给承诺的减税和放松管制带来麻烦，而减税和放松管制料将支持经济成长及收紧货币政策。德国10年期公债收益率在欧洲开盘时小幅下跌，但仍接近一周多以前所及13个月高位。美德10年期公债利差在195个基点左右，创下11月以来最窄水准。

--国际油市：油价下跌，受美国原油库存增加拖累

油价下跌，因美国原油库存增加，突显出全球石油供应持续过剩局面，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头开展减产行动。0836 GMT，近月布兰特原油期货较上日收盘价下跌0.33美元或0.65%，报每桶50.63美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.27美元或0.56%，报每桶47.97美元。

--全球金市：金价触及三周高位，投资者受特朗普政策忧虑影响抛售股票

金价涨至三周高点，因美元走软，且在围绕美国总统特朗普经济政策的疑虑加剧之际，投资者抛售股票。0838 GMT，现货金小涨0.22%至每盎司1,247.28元，之前曾触及三周高位1,248.47美元。美国期金持坚于1,247.20美元。

--金属期市：伦敦期铜触及近两周低点，受特朗普经济政策疑虑影响

伦敦期铜下滑，跌向两周最低点，追随其他大宗商品跌势，因投资者对美国总统特朗普的经济施政日程存有疑虑，所以进行避险操作。0840 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜延续上日跌势，跌0.57%至每吨5,743美元，早前曾触及3月10日以来的最低位5,715美元，之后则在100日移动均线获得支持。沪铜收跌2.1%至每吨46,660元人民币(6,776美元)。(完)