《路透晚报》--3月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚投行批准13个新成员加入，加拿大位列其中

中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)称，已批准13个新成员加入，其中包括美国主要盟友加拿大，成员总数达到70个。亚投行在其网站发表声明称，这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。新批准的成员包括八个亚洲以外的国家，即加拿大、比利时、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹和委内瑞拉，以及五个区域成员，分别是香港、阿富汗、亚美尼亚、斐济和东帝汶。

香港政府表示，欢迎亚洲基础设施投资银行批准香港加入亚投行的决定，并指香港参与亚投行的运作可为业界带来新机遇，进一步巩固香港的国际金融中心地位。

--日本政府3月月报调升消费者支出评估，为三个月来首见

日本内阁府在3月经济报告中表示，调高对消费者支出的评估，为三个月来首次调升，因薪资上升及信心改善，带动消费增温。日本政府维持整体评估不变，认为日本经济正在缓步复苏，但仍有一些疲软环节存在。“整体而言，消费者支出持续复苏。”

--MSCI明晟针对将中国股市纳入其指数向市场征求意见

全球指数提供商--MSCI明晟正在就将中国股市纳入其指数向市场参与者征求意见。若A股获纳入，可能引发数以10亿美元计的资金流入内地股市，并缓解人民币贬值压力。MSCI的新提议只考虑纳入可以通过沪港通和深港通交易的大型股，同时把有H股的A股排除在外。这样一来，如果新提议付诸实施，被纳入的A股数量将由原来的448家大减约三分之二至169只，这将导致市场成交量锐减，而成交量是决定被动式基金成本的重要因素。此外，新提议中，指数的计算将采用离岸人民币，而不是原先的在岸人民币。MSCI在咨询市场意见后，将于6月份宣布决定。

--德国4月GfK消费者信心指数意外跌至五个月低位

德国消费者信心在即将进入4月之际，意外跌至五个月来最低位，一部分是因为民众担心通胀上升将蚀弱购买力。德国智库GfK公布的4月消费者信心指数降至9.8，路透调查原预估持平于10.0。GfK称，人们对经济的预期和购买愿意上升，但该指标的个人收入预期分项指数却连续第二个月下滑。

--韩国央行总裁称，中国抵制韩企和贸易保护主义抬头将阻碍经济复苏

韩国央行总裁李柱烈称，近期中国为报复韩国部署萨德系统而采取的抵制韩企措施将不利于韩国经济。“我们与中国的往来以及在中国做生意的韩企，近期都遇到很大的困难，这将对经济产生负面影响，”李柱烈在与记者的午餐会上说。“中国占我们出口的很大一部分，我们将密切关注局势。”韩国央行定于4月公布最新的经济预估，预估数字可能部分反映出中韩商业往来受到干扰带来的影响。李柱烈表示，全球贸易保护主义的抬头也可能抑制韩国出口依赖型经济的复苏。

--韩国大宇造船将获得新注资，但债权方须先同意债转股方案

韩国金融服务委员会(FSC)表示，国有银行将再向处境艰难的大宇造船提供2.9万亿韩元(26亿美元)救助资金，但前提是债券持有人和其他债权人同意大规模债转股计划。FSC称，如果没有新注资，大宇造船恐无力赎回今年到期的9,400亿韩元公司债，其中第一笔4,400亿韩元公司债将在4月到期。如果大宇造船破产，料导致约50,000人失业，还有约1,300家分包商倒闭。FSC估计，如果大宇造船今年破产，将给韩国经济造成48.4万亿韩元的损失。

韩国央行总裁李柱烈表示，当考虑到让大宇造船破产的后果时，提出最新纾困计划是“无可避免的”。“我们将关注此后的发展，但债权人是否会同意修改债务，以及大宇作出什么努力自救，将非常重要。”

--独家：西屋电气美国客户聘请顾问，为公司破产预做准备

据消息人士透露，西屋电气的美国公用事业企业客户已聘请顾问，为该公司的破产预做准备。西屋电气是东芝旗下的核电子公司。这些客户做出此举，时值东芝认为西屋破产的可能性越来越大。消息人士称，委托西屋兴建核电厂的Scana和Southern都聘请了重组顾问。如果西屋破产，Scana和Southern将成为西屋最大的债权人之一；西屋背负着数以十亿美元计的项目成本超支。消息人士称，这些公司希望在对西屋的破产官司中收回这些成本。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，日圆走软抵消政治丑闻影响

日本股市日经指数周四小涨，从一个半月低位反弹，因日圆走软带来的支撑帮助抵消了日本首相夫人卷入的政治丑闻的影响。日经指数收涨0.2%至19,085.31点，之前一直在平盘上下拉锯。稍早该指数一度低至18,973.75点，为2月9日以来最低盘中水平。东证股价指数持平在1,530.41点。

--中国股市：沪综指小幅收升，B股盘中跳水拖累股指大幅震荡

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日午后受B股跳水拖累大盘一度快速下行，尾盘在权重板块的拉升下，指数逐渐收复失地并翻红。由于季末资金面持续紧张，海外市场走弱避险情绪传导至A股，加之前期部分强势品种获利盘较大，多因素施压股指大幅震荡。

沪综指收报3,248.55点，涨3.33点或0.10%,盘中一度跌至3,221.93点；今日上海A股成交2,574亿元人民币，上日2,443亿元；上证B股收跌1.75%，盘中最多下跌近4%。沪深300指数收报3,461.98点，涨0.35%。

--香港股市：恒指收平，腾讯及中移动财报欠佳压抑走势

香港股市恒生指数表现平平，中国内地地产股上涨，数档蓝股因财报欠佳而下滑，两相抵销。恒生指数回吐稍早涨幅，终场大致收平于24,327.70点。恒生国企指数上涨0.3%，至10,487.45点。今年以来港股累计涨逾10%，但一些分析师担心估值过高，随着业绩报告季逐渐开始，可能会难以达到预期。

--汇市：美元兑日圆脱离四个月低位，特朗普医保改革计划受关注

美元兑日圆自四个月低点小涨，但特朗普的奥巴马医保替代方案要获得通过并不容易，使得美元涨幅受限。本周美元表现不佳，因外界越来越质疑特朗普推行经济和减税政策的能力，这使得市场普遍出现了避险情绪，股市也遭到打击。欧元兑美元小跌0.1%，报1.0784美元。英镑兑美元基本持平，报1.2490美元。

--国际油市：油价弹离11月以来低点，但美国库存增加打压市场

油价从上日跌势中反弹，但市场仍承压，因美国原油库存增加且石油产量上升，令石油输出国组织(OPEC)牵头的抑制全球产量的行动受挫。0840 GMT，布兰特原油期货上涨0.20美元或0.39%，报每桶50.84美元。布兰特原油上日曾短暂跌破50美元，为去年11月以来首见。美国原油期货上升0.22美元或0.46%，报48.26美元。

--全球金市：金价持于三周高点下方，市场关注特朗普医保法案能否通过

金价持于上日所及三周高点下方，美元从七周低点复苏，市场在观望特朗普的医保法案是否能获得通过。0840 GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,247.59美元。周三金价创下2月28日以来最高点1,251.26美元。美国期金跌0.16%至1,247.70美元。

--金属期市：伦铜小升，锌供应遇阻情况增加未改LME期锌跌势

伦敦期铜上扬，缓慢脱离上日所及两周低点，因整体投资者信心好转。锌市供应受阻状况加剧。秘鲁洪灾进一步加剧了本已支撑铜价的供应疑虑，而且市场即将步入需求最为旺盛的第二季。0840 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小涨0.3%，至每吨5,826.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.5%，至每吨47,120元人民币。(完)