《路透晚报》--3月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德法民间部门增速均创下近六年最快，PMI数据显示经济复苏

德国民间部门3月增长速度创近六年最快，主要受到美国、中国、英国以及中东对其工业制成品的强劲需求拉动。3月综合采购经理人指数(PMI)初值从前月的56.1升至57.0，创下70个月高点，超过路透调查分析师的预估，并稳稳站在远高于荣枯分界线50的水准。制造业活动增速升至71个月高位，服务业增速也创下15个月最快。数据暗示德国第一季经济增长将提速。

法国3月企业活动增速高于预期，达到近六年高位，需求回暖协助企业将总统大选不确定性暂抛脑后。IHS Markit公布，法国3月综合PMI初值升至57.6，为2011年5月以来最高。2月为55.9。服务业3月PMI从56.4跳升至58.5，远超过预期的56.1。在新订单跳增的提振下，3月制造业PMI也改善，从前月的52.2升至53.4，亦超过预估的52.4。

--美国周五医保法案投票一锤子买卖，特朗普要求议员支持

美国总统特朗普警告共和党众议院议员，如果他们不支持新的医保法立法，并在周五的表决中投下赞成票，那么他将让奥巴马医保(Obamacare)维持现状，转向税改事宜。这次投票已经被金融市场视为检验特朗普与国会合作、兑现其他优先政策承诺的试金石，比如减税和基础设施支出等措施。

这项法案的不确定性本周令金融市场惶惶不安。众议院投票的推迟，可能令部分医疗集团与健康保险业的股价持续震荡。

--日本央行总裁黑田东彦称，目前没有理由撤回刺激计划

日本央行总裁黑田东彦表示，现在没有理由撤回该行的大规模货币刺激计划，也不用提高债券收益率目标，因通胀率离2%的目标依然很远。黑田东彦还打消了金融市场的担忧，即在收益率曲线控制框架之下，日本央行最终将失去控制长期利率的能力。他表示，虽然日本的企业环境和物价都正在改善，但前景依然面临下滑的风险，因广泛层面的经济活动尚未强劲到足以推升通胀。

--欧盟考虑为金融科技公司赋予护照通行权，伦敦将受到打击

欧盟执委会或将推出欧盟护照，并降低对金融科技公司的监管要求；在英国准备退出欧盟之际，这些举措可能会削弱伦敦在“金融科技”领域的领导地位。欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，执委会正在探索新规，将赋予金融科技公司护照通行权，可跨境拓展业务，并可在欧盟单一市场内任何地方经营业务。

--独家：菲律宾允许八家停产镍矿商出口库存镍矿

据消息人士告诉路透，菲律宾环境及自然资源部已允许八家停产的镍矿开采商将库存镍矿出口到国外，这将暂时增加该国的镍矿供应。一名熟悉情况的官员称，允许停产矿场出售库存镍矿是为了防止矿场附近水域可能出现泥沙淤积，而非政府减弱了整顿的力度。澳新银行的大宗商品分析师Daniel Hynes表示，他认为菲律宾镍矿石供应的短期增加不会大幅打压镍价格。“显然，这一举措并没有消除围绕镍矿供应安全性和其它矿场关闭的长期问题。”

--韩国电力暂未出手收购东芝核电业务，受政治等因素影响

熟悉情况的消息人士表示，由于东芝旗下核电业务亏损规模仍未确定，且韩国和美国的政治环境也存在不确定性，韩国电力(KEPCO)暂未就收购该业务接洽东芝。韩国电力是最有希望拿下此项业务的企业。

更重要的是，国内政坛在总统朴槿惠被罢免下台之后充满不确定性，要进行具风险性的核电业务交易很难获得政治支持。一位知情官员称，韩国电力、韩国水力及核电公司(KHNP)若缺乏国家支持将无法采取行动。美国方面，特朗普的核政策还不明朗，而且几个关键职位仍然空缺。一位行业高层表示，如果韩国是可能的少数选项之一，那么韩国电力在有任何行动之前，都可能需要美国政府预先批准，而这会让情况更为复杂

--苏格兰皇家银行计划结束180家分行业务，因客户多选择网上银行

苏格兰皇家银行表示，计划关闭在英国和爱尔兰的约180家分行，约1,000人面临被裁员的风险。这家位于爱丁堡的银行在声明中称，由于有越来越多的客户选择网上银行，给零售银行业务带来“巨大转变”，故做出上述调整。

[市场摘要]

--日本股市：日圆涨势暂歇提振日经指数收涨近1%，周线仍下跌

日本股市日经指数周五收涨，因日圆最近的强势暂告一段落，但日经指数本周仍下跌。日经指数收涨0.9%至19,262.53点，未受稍早疲弱的影响，并彻底摆脱上日所及一个半月低点。该指数本周下跌1.3%。东证股价指数涨0.9%至1,543.92点，周线则跌1.4%。

--中国股市：沪综指收升至近四个月新高，“一带一路”板块涨幅居前

中国股市沪综指收升至近四个月新高。分析师指出，今日早盘股指持续震荡整理，午后在“中字头”板块的拉抬下，出现一波快速上扬，成交量有所放大，后市沪综指在3,300点附近还将面临较大阻力，料短期大盘仍维持震荡上扬走势。

沪综指收报3,269.45点，涨20.90点或0.64%，此前收盘高点为2016年12月1日3,273.31点，该指数全周累计上升0.99%；今日上海A股成交2,668亿元人民币，上日2,574亿元。沪深300指数收报3,489.60点，涨0.80%。

--香港股市：恒生指数小幅收升，辉山乳业暴跌85%

香港股市略微收升，投资者静候企业财报以及美国新医保议案的投票结果，这次投票被视为总统特朗普的首个政策考验。恒生指数收涨0.1%报24,358.27点；本周涨0.2%。恒生国企指数跌0.1%至10,477.81点。

辉山乳业早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。目前尚未知公司股份暴跌及停牌原因。

--汇市：美元走势徘徊，特朗普政策担忧抑制涨势

美元摆脱近来所及低点，但投资人聚焦美国总统特朗普与部分共和党人士在新医保法案上摊牌，抑制了美元走势。美元指数几近持平于99.717。欧元兑美元上涨0.2%，报1.08。

--国际油市：沙特减少对美出口提振油价小涨，周线预计仍下跌

油价小幅上涨，受沙特对美国原油出口下降的支撑，但整体市场仍因全球石油供应过剩而承压。0830 GMT，布兰特原油期货报50.71美元，较上日收盘上涨0.15美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.20美元，报每桶47.90美元。布兰特原油本周料下跌约2.1%，美国原油本周预计下跌1.9%左右。

--全球金市：金价下跌，市场等待美国会对医保法案投票

金价下跌。美元走强，市场静观美国总统特朗普是否能够成功推动医保提案获得通过，并将此视为特朗普实施其政经计划的能力试金石。分析师及交易员称，医保计划若遭遇阻碍，会影响特朗普的减税和增加基建支出的努力，从而可能引发股市下跌，并促使更多投资者转向黄金进行避险。0830 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,241.88美元。周线有望连续第二周上涨。

--金属期市：伦敦期铜或录得周线跌幅，因供应面疑虑缓解

伦敦期铜料将录得2%的周线跌幅，此前智利Escondida铜矿的工人同意结束罢工。0830 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平在每吨5,824美元，抹去上日温和涨幅。铜价周线可能跌2%，使得年内涨幅缩减至近5%。上海期交所期铜收高0.3%，至每吨47,100元人民币(6,832美元)。(完)