《路透晚报》--3月27日

资料图片：2016年6月，东京一家外汇交易公司内，显示日元兑美元汇率的屏幕前悬挂着欧盟和英国国旗。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行会议摘要显示宽松货币政策还将维持一段时间

周一公布的日本央行3月15-16日会议意见摘要显示，政策委员会委员称宽松货币政策将维持一段时间，因消费者物价涨幅距离2%的央行目标水平依然较远。日本央行在3月会议上维持政策不变，市场猜测该央行可能将于今年稍后提高公债收益率目标，但日本央行总裁黑田东彦对这种市场臆测不屑一顾。

--德国3月Ifo企业景气判断指数升至112.3，高于市场预估

德国经济智库Ifo公布3月IFO企业景气判断指数为112.3，高于路透调查预估的111.0；O企业现况指数为119.3，预期指数为105.7，也都优于路透调查预估；IFO经济学家向路透表示，德国经济上行动能增强且行业活动加速，国内生产总值(GDP)增长前景良好，各行业活动谱片加速，且出口预期增强。

--东芝旗下西屋电气最快周二申请破产，寻求KEPCO协助

日本经济新闻报导，东芝旗下的美国核业务西屋电气(Westinghouse Electric)最快将于周二申请破产保护，并寻求韩国电力(KEPCO)的支持。报导称，申请破产保护可能有助于东芝限制西屋亏损的损失，报导并未引述资讯的消息来源。东芝股价收低2.06%。

--中韩外交僵局背景下，现代汽车一家中国工厂关闭一周

韩国现代汽车表示，已暂停一家中国工厂的生产，为期一周。这令外界担忧，中韩两国的外交僵局可能会伤害现代在中国市场的销售。现代中国工厂关闭的消息是韩国网络媒体ChosunBiz周日最先报导的，该消息推动现代汽车股价周一大跌3%。该股后来小幅反弹，收低1.2%。

--法院将于周四就前总统朴槿惠逮捕令事宜举行听证会

一韩国法院表示，将于本地时间周四上午10:30(0130GMT)就被弹劾总统朴槿惠的逮捕令事宜举行听证会。法院在向记者发送的一则短信中称，该逮捕令将包含受贿等指控。之前韩国检方称，他们将寻求逮捕朴槿惠。

--独家：德州油田合资企业将到期，壳牌与Anadarko考虑分手--高管

皇家荷兰/壳牌石油集团一位资深高管称，该公司与Anadarko Petroleum Corp可能将让位于德克萨斯州、富油二叠纪盆地的一家为期10年的合资企业到期，并分拆他们的资产，希望藉此提高开发速度。监管壳牌业务的Greg Guidry对路透表示，该公司和Anadarko一直在讨论今年夏季合资协议到期后如何推进，两家似乎不太可能更新原有的协议。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌1.4%，因特朗普医保议案受挫推动日圆大涨

日股日经指数周一下挫1.4%，在六周低位徘徊，并扩大上周1.3%的跌幅，因日圆大涨。日经指数收报18,985.59点，挫跌至2月9日以来最低水准，本月迄今累计跌0.7%。东证股价指数跌1.3%至1,524.39点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，央行行长警示令市场人气再归谨慎

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，虽然上周五大盘创出近四个月收盘新高，但中国央行行长周小川在周末警示全球量化宽松周期已近结束的言论，令市场人气重归谨慎，股指冲高乏力，全日维持窄幅整理。

沪综指收报3,266.96点，跌2.49点或0.08%，上周五创下自2016年12月1日以来的收盘新高。今日上海A股成交2,489亿元人民币，上日2,668亿元。

--香港股市：受地产开发商类股拖累而收低，中国出台新规抑制楼市炒作

香港股市收低，因中国抑制楼市过热的最新措施令房地产开发商类股承压，抵消了今年前两个月中国工业企业利润强劲增长利好数据的影响。恒生指数跌0.7%至24,193.70点，恒生国企指数下挫1.1%至10,362.02点。

--汇市：美元指数跌至四个月低点，特朗普政策利多题材受质疑

美元指数跌至四个月低点，美国总统特朗普未能成功推动医保改革法案后，对美国提高公共支出前景的疑虑升高。美元指数日内下跌0.5%，并触及特朗普去年11月当选三日后以来的最低点99.038。美元/日圆触及四个月低点，欧元触及12月初以来最强价位。

--国际油市：油价下跌，美国钻井活动上升盖过产油国讨论延长减产的影响

油价下跌，因美国钻井活动增加，盖过石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议可能延长消息的提振效应。该协议原本应在2017年中到期。0828GMT，布兰特原油近月合约下跌0.3美元或0.59%，至每桶50.48美元。美国原油期货跌0.43美元或0.92%，报每桶47.54美元。

--全球金市：金价触及一个月高位，因特朗普医改议案遇挫伤及美元

金价上涨逾1%并触及一个月高位，因美元跳水且股市下跌。之前美国总统特朗普的医改议案遭遇重挫，引发外界对其推行经济政策的能力的质疑。0826GMT，现货金上涨1.1%，每盎司报1,258美元，此前一度触及2月27日以来高位1,259.14美元。美国期金涨0.75%，每盎司报1,257.8美元。

--金属期市：伦铜连续第二日下跌，受特朗普推动医保法案失败打击

伦敦期铜连续第二个交易日下跌，在美国总统特朗普推动医保改革失败、引发各界对他实现经济议程的质疑之后，市场冒险意愿下滑。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌1.35%，至每吨5,725.50美元，回吐上交易日的微小涨幅，并跌穿5,749美元附近的100日均线支撑。上海期货交易所期铜下跌1.6%，至每吨46,260元人民币。(完)