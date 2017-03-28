《路透晚报》--3月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国海航集团洽谈收购福布斯的控股股权--消息

两位知情人士告诉路透，中国海航集团正在洽谈收购福布斯的控股股权。其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。这名消息人士称，海航集团与IWM已经进行了几周的商谈，交易规模至少为4亿美元。

--南非财长戈尔丹在国际投资者路演中被总统召回，市场反应负面

南非总统祖马要求财长戈尔丹结束海外投资者路演活动，立即回国。该消息再次激发有关内阁重组的谈论，也令那些认为戈尔丹是稳定象征的投资者感到不安。南非兰特和公债价格周二早盘扩大跌幅，戈尔丹将在周二一早回到南非，几个小时之后一法院将就总统朋友所属帐户关闭的议题召开听证会。

--伊朗石油部长称全球减产协议可能延长

伊朗石油部长尚甘尼对记者表示，可能将全球减产协议延长，但首先需要时间进行彻底讨论。“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。

--德国工商联会主席称，英国退欧将打击德国公司业务

德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer表示，英国退出欧盟将严重打击德国企业与英国的业务，从长期来看，投资将严重下降。“我们预计未来数月贸易将进一步下滑，”他并称。他说，虽然英国退欧的条款还不明朗，但约有十分之一的公司已经计划从英国撤回投资。

--爱立信称将在第一季减记资产，并提列拨备和重组费用

瑞典电信设备生产商爱立信表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。爱立信在一份声明中称，将在第一季减记资产，估计会影响营业利润30-40亿瑞典克朗(3.42-4.56亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日圆涨势暂停助日经指数收高1.1%，投资者买入将除息的股票

日股日经指数周二收高，从逾六周低位反弹，因日圆涨势停滞，且投资者在股票除息前买入高收益股。日经指数涨1.1%至19,202.87点，上日曾跌至2月9日以来最低水平，因美国总统特朗普的医改议案在国会受挫，令人质疑其是否有能力推进经济刺激政策。东证股价指数涨1.3%报1,544.83点。

--中国股市：沪综指连二日收跌，热点板块轮动过快令投资者无所适从

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。沪综指收报3,252.95点，跌14.01点或0.43%，全日波幅仅19点。今日上海A股成交2,033亿元人民币，较上日的2,489亿元减近两成。

--香港股市：恒指追随亚股上涨，未受大陆股市跌势影响

香港股市上涨，追随亚股升势，因投资者谨慎寄望于美国总统特朗普将能够推进他倡导的经济刺激计划，尽管医保法案上周未能在国会通过。恒生指数收高0.6%，报24,345.87点。恒生国企指数也上涨0.6%至10,425.89点，未受中国大陆沪综指下跌的影响。

--汇市：美元持稳，受助于美联储官员关于今年可能多次升息的言论

美元持稳，此前录得美国总统特朗普去年胜选以来的最差周度表现，有关美联储今年更多次升息的承诺，帮助美元在动荡的全球市场中从数月低位中回升。美元指数曾较周一所及的四个半月低点高出近0.5%，但在亚洲时段剧烈波动之后，仅上涨0.1%。日圆兑美元目前持平于110.74日圆。欧元仅下跌0.1%，报1.0854美元。

--欧债：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位

短期德债收益率触及两个月高位，因德国准备标售两年期公债。分析师称收益率走高应能助推需求，尤其是在对欧洲央行可能提高短期利率的担忧有所缓解的情况下。两年期德债收益攀升近2个基点，触及负0.685%，为2月2日以来最高。

--国际油市：美元走软提振油价上涨，但供应充裕仍令市场承压

油价小涨，因美元走软，但原油持续承压，因美国产量增加，而且OPEC牵头的减产行动是否足以令市场恢复平衡还存在不确定性。0802GMT，布兰特原油近月期货报每桶50.90美元，较上日收盘价上涨0.15美元。美国原油期货上涨0.24美元至每桶47.97美元。

--全球金市：金价持稳，投资者关注特朗普能否推进减税等承诺

金价持稳，因投资者关注美国总统特朗普能否兑现其减税和基础设施支出承诺，而且美元从数月低位微幅上扬。0805GMT，现货金几无变动，每盎司报1,253.31美元，上日曾触及一个月最高水平1,261.03美元。美国期金小幅下跌0.19%，每盎司报1,253.30美元。

--金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解

伦敦期铜持守在昨日触及的逾两周低点上方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。0804GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.37%至每吨5,781美元，扳回上日的跌幅，当时铜价一度跌至3月9日以来最低点每吨5,671美元。沪铜上涨0.4%至每吨46,740元人民币。(完)