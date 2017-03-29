《路透晚报》--3月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特雷莎·梅将向欧盟提交正式文件，打响退欧第一枪

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。英镑兑美元徘徊在一周低点附近，下滑0.3%至1.2412，投资者为正式启动退欧程序做准备。

--日本2月零售销售增长接近停滞，令人担心消费与经济增长状况

日本2月零售销售近乎持平，因消费者缩减食品与耐久财(耐用品)支出。此前日本企业提出的春季加薪幅度为四年来最低。2月零售销售较上年同期增长0.1%，远低于预估中值的增长0.5%，也远不及1月增长1.0%的表现。

--东芝旗下西屋电气以美国破产法第11章申请破产保护

监管文件显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。东芝表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元。

--独家：花旗集团将就亚洲分销一般保险的银保协议进行招标--消息

据熟悉情况的消息人士透露，花旗集团(Citigroup)将在那些渴望在该银行亚太市场出售一般保险产品的全球保险商中进行招标，该交易的价值至少为5亿美元。消息人士说，花旗此举凸显出，随着亚太地区保险需求上升，银行业正利用分行网络和客户基础为未来很多年产生可靠的营收。

--泰国央行维持政策利率在1.50%不变，并提高2017年GDP预估

泰国央行维持政策利率在1.50%不变，一如预期。此外，泰央行将2017年国内生产总值(GDP)增幅预估从3.2%上调至3.4%，并上调了对出口的预估。目前预计2017年出口将增长2.2%，三个月前该行预估为零增长。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数勉力收高，除息股股价调整令市场承压

日经指数周三在震荡交投中勉力收高，但涨幅有限，因除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。日经指数收高0.1%至19,217.48点，盘中在平盘上下来回交投。东证股价指数下滑0.2%至1,542.07点，JPX-日经400指数跌0.2%至13,786.12点。

--中国股市：沪综指连三日收跌，多因素推动港口海运板块走势强劲

沪综指连三日收跌。分析师指出，今日早盘大盘继续走弱，沪综指盘中跌破30日均线后，出现企稳拉升，港口海运板块在多因素推动下走势强劲。不过沪综指面对3,300点的技术阻力区，上攻动力仍显不足，季末流动性紧张也对短期资金面形成制约。沪综指收报3,241.31点，跌11.64点或0.36%，今日上海A股成交2,451亿元人民币，上日为2,033亿元。

--香港股市：略微收高，受腾讯控股和银行股涨势带动

香港股市略微收高，回吐稍早涨幅，因地产股表现疲弱，抵消了投资者对船运股和权重股腾讯控股的买盘。恒生指数收高0.2%，报24,392.05点。恒生国企指数升0.1%，报10,437.51点。

--汇市：美元受FED官员讲话提振上升，英镑则受累于退欧担忧下滑

美元兑一篮子货币自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期，而英镑则受到英国启动退欧进程的冲击。美元指数升至99.911，日内升幅为0.2%，摆脱本周稍早触及的低点98.858。英镑兑美徘徊在一周低点附近，日内下滑0.4%至1.2395。欧元兑美元日内跌0.3%至1.07835美元。

--债市：投资者抛售欧债，英国将正式启动退欧程序

欧元区经济成长强劲给予投资者持续抛售欧元区公债的信心，今日英国将正式启动退欧程序。高评级欧元区公债收益率涨1-2个基点，因投资者远离“安全”资产，选择股票等高风险资产。德国10年期公债收益率升2个基点至0.40%。

--国际油市：油价继续上涨，受利比亚供应担忧以及OPEC可能延长减产支撑

油价延续上日涨势，受利比亚供应出现状况，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能延续至下半年的预期提振。0852GMT，近月布兰特原油期货上涨0.41美元或0.80%，至每桶51.74美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.36美元或0.74%，报每桶48.73美元。

--全球金市：技术面因素打压金价下滑，美国升息前景提振美元

金价小跌，因有一重要技术阻力位罩顶，加之有关美国今年进一步升息的传言扶助美元脱离数月低点，股市也上涨。0857GMT，现货金转为微幅上涨0.1%至每盎司1,252.8美元，美国期金跌0.25%至1,252.5美元。

--金属期市：伦铜触及一周多高点，需求有望上升带来提振

伦铜涨至逾一周最高位，受美国更乐观的数据提振，且市场预期第二季度需求将有季节性改善。0856GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.3%，报每吨5,892.50美元，扩大上日2%涨幅。周二伦铜曾触及3月20日以来高位5,927.50美元。上海期货交易所期铜涨2.6%至每吨47,530元人民币。沪锌大涨3.5%。(完)