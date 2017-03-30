《路透晚报》--3月30日

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧洲议会称英国脱欧有条件，但并非无法挽回
欧洲议会称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。英国正式启动两年的脱欧程序之日公布的决议草案中，欧盟高级议员称可以达成过渡性协议来使脱欧顺利进行，但持续时间不应超过三年。英国首相特雷莎·梅周三已宣布，退欧没有回头路。
--东芝股东同意分拆芯片事业，为出售做好准备
日本东股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。在美国核业务分支西屋电气录得巨额亏损后，东芝计划出售芯片业务。西屋周三以美国破产法第11章申请破产保护。
--日本央行副总裁称不必购买美债，购买日债即可实现货币宽松
日本央行副总裁岩田规久男表示，目前不必购买美国公债，因能够通过购买日本公债实现充分的货币宽松。“我们可以在不购买美国公债的情况下实现2%的通胀率目标，并最终退出量化宽松计划，”岩田规久男对国会表示。
--南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息
消息人士称，南非执政的非洲人国民大会(非国大)领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。南非总统祖马打算撤换戈尔丹，并得到了非国大主席Baleka Mbete和副秘书长Jessie Duarte的支持。但非国大副主席Cyril Ramaphosa、秘书长Gwede Mantashe和财务主管Zweli Mkhize希望戈尔丹留任，并已告知祖马他们的看法。戈尔丹被投资者看做南非市场稳定的象征，他的去留问题导致兰特出现大幅波动。
--欧盟否决德意志交易所与伦敦证交所合并案
德意志交易所与伦敦证券交易所集团(LSE)的合并计划周三被欧盟监管机构否决，本次交易从而正式宣告结束。两家交易所合并将打造欧洲最大的股票交易所。但欧盟执委会予以反对，称该交易可能导致债券交易过程的垄断。此次交易是两家公司第五次尝试合并。
--浦项钢铁首报初步获利预估，料钢铁涨价推动Q1营业利润增82%
全球第四大钢铁生产商韩国浦项钢铁(POSCO)称，预估第一季营业利润有望跳增82%，超出分析师预期，因钢铁价格涨速跑赢原材料成本。这是浦项钢铁首次公布初步获利预估数据，其预计1-3月营业利润约为1.2万亿(兆)韩元(10.7亿美元)，路透所调查16位分析师对平均预估值为实现营业利润8,160亿韩元，该公司上年同期实现营业利润6,598亿韩元。
[市场摘要]
--日本股市：受日圆止跌影响收低，但半导体类股上涨
日本股市日经指数周四下跌，受日圆止跌影响；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。日经指数收低0.8%至19,063.22点。东证股价指数下跌0.94%至1,527.59点，JPX-日经400指数跌0.98%至13,651.02点。
--中国股市：沪综指收跌近1%，季末流动性紧张担忧加剧大盘走势疲弱
中国股市沪综指放量收跌近1%，连四日收跌。分析师指出，市场对季末流动性紧张的担忧加剧，今日大盘继续疲弱个股普跌，但主题投资概念股仍表现活跃。料短线指数在目前区域企稳后，会吸引部分抄底资金入场，清明节后资金将逐渐回流股市。沪综指收报3,210.24点，跌31.07点或0.96%，今日上海A股成交2,653亿元人民币，上日为2,451亿元。
--香港股市：收低，金融类股和腾讯带来压力
港股下滑，金融类股和指数权重股腾讯带来压力，中国大陆股票疲弱也损及人气。指标恒生指数跌0.4%至24,301.09点，恒生国企指数跌0.8%，报10,355.71点。
--汇市：德国地区性通胀数据打击欧元下跌，美元兑日圆走势困顿
欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。美元多头仍在从对特朗普行情的信心骤降之中恢复，但美元兑日圆仍在111日圆之上难有进展。美元兑欧元在欧洲盘初上涨约0.2%，报1.0737。英镑兑美元跌0.1%至1.2414。
--债市：公债收益率触及新低，投资者对ECB解除刺激政策的预期减弱
多数欧元区公债收益率降至数周低点，因西班牙和德国萨克森州通胀数据弱于预期，削弱了投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期。德国10年期公债收益率跌2个基点，至三周低点0.33%。西班牙10年期公债收益率一度短暂跌至一个月低点1.62%，欧元区其他公债收益率当日均小跌。
--国际油市：油价受利比亚供应中断提振曾上涨，但美国库存增加带来压力
油价小跌，虽利比亚的供给中断曾提振市场，不过美国原油库存扩增抑制涨幅。0859 GMT,近月布兰特原油合约报每桶52.19美元，下滑0.44%。美国原油期货价格跌0.13美元报每桶49.38美元。
--全球金市：金价因美元走强而小跌，但政治不确定性提供支撑
金价因美元走强而小跌，但围绕英国脱欧和法国总统选举的不确定性提供支撑。分析师表示，金价在未能向上突破1,260美元左右的200日移动均线之后，目前正在修正。0814GMT，现货金下跌0.15%至每盎司1,250.88美元；美国期金下跌0.31%至1,249.8美元。
--金属期市：伦铜下滑受美元走强影响，交易商寻求经济线索提供交投指引
伦敦期铜在淡静交投中下滑，因美国经济数据亮丽，令美元维持涨势。交易商等待更多美国及中国经济线索来提供交投指引。0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.44%报每吨5,881美元；上日涨0.6%，并触及3月20日以来高位5,927.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.4%，报每吨47,460元人民币。(完)
(整理 孙茉莉; 审校 张明钧)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。