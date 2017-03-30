《路透晚报》--3月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲议会称英国脱欧有条件，但并非无法挽回

欧洲议会称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。英国正式启动两年的脱欧程序之日公布的决议草案中，欧盟高级议员称可以达成过渡性协议来使脱欧顺利进行，但持续时间不应超过三年。英国首相特雷莎·梅周三已宣布，退欧没有回头路。

--东芝股东同意分拆芯片事业，为出售做好准备

日本东股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。在美国核业务分支西屋电气录得巨额亏损后，东芝计划出售芯片业务。西屋周三以美国破产法第11章申请破产保护。

--日本央行副总裁称不必购买美债，购买日债即可实现货币宽松

日本央行副总裁岩田规久男表示，目前不必购买美国公债，因能够通过购买日本公债实现充分的货币宽松。“我们可以在不购买美国公债的情况下实现2%的通胀率目标，并最终退出量化宽松计划，”岩田规久男对国会表示。

--南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息

消息人士称，南非执政的非洲人国民大会(非国大)领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。南非总统祖马打算撤换戈尔丹，并得到了非国大主席Baleka Mbete和副秘书长Jessie Duarte的支持。但非国大副主席Cyril Ramaphosa、秘书长Gwede Mantashe和财务主管Zweli Mkhize希望戈尔丹留任，并已告知祖马他们的看法。戈尔丹被投资者看做南非市场稳定的象征，他的去留问题导致兰特出现大幅波动。

--欧盟否决德意志交易所与伦敦证交所合并案

德意志交易所与伦敦证券交易所集团(LSE)的合并计划周三被欧盟监管机构否决，本次交易从而正式宣告结束。两家交易所合并将打造欧洲最大的股票交易所。但欧盟执委会予以反对，称该交易可能导致债券交易过程的垄断。此次交易是两家公司第五次尝试合并。

--浦项钢铁首报初步获利预估，料钢铁涨价推动Q1营业利润增82%

全球第四大钢铁生产商韩国浦项钢铁(POSCO)称，预估第一季营业利润有望跳增82%，超出分析师预期，因钢铁价格涨速跑赢原材料成本。这是浦项钢铁首次公布初步获利预估数据，其预计1-3月营业利润约为1.2万亿(兆)韩元(10.7亿美元)，路透所调查16位分析师对平均预估值为实现营业利润8,160亿韩元，该公司上年同期实现营业利润6,598亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：受日圆止跌影响收低，但半导体类股上涨

日本股市日经指数周四下跌，受日圆止跌影响；但半导体设备制造商上涨，追随纳斯达克市场隔夜的涨势。日经指数收低0.8%至19,063.22点。东证股价指数下跌0.94%至1,527.59点，JPX-日经400指数跌0.98%至13,651.02点。

--中国股市：沪综指收跌近1%，季末流动性紧张担忧加剧大盘走势疲弱

中国股市沪综指放量收跌近1%，连四日收跌。分析师指出，市场对季末流动性紧张的担忧加剧，今日大盘继续疲弱个股普跌，但主题投资概念股仍表现活跃。料短线指数在目前区域企稳后，会吸引部分抄底资金入场，清明节后资金将逐渐回流股市。沪综指收报3,210.24点，跌31.07点或0.96%，今日上海A股成交2,653亿元人民币，上日为2,451亿元。

--香港股市：收低，金融类股和腾讯带来压力

港股下滑，金融类股和指数权重股腾讯带来压力，中国大陆股票疲弱也损及人气。指标恒生指数跌0.4%至24,301.09点，恒生国企指数跌0.8%，报10,355.71点。

--汇市：德国地区性通胀数据打击欧元下跌，美元兑日圆走势困顿

欧元人气的波动连续第二天主导全球主要汇市，德国地区性通胀率初值疲弱，打击欧元兑美元跌至九日低点。美元多头仍在从对特朗普行情的信心骤降之中恢复，但美元兑日圆仍在111日圆之上难有进展。美元兑欧元在欧洲盘初上涨约0.2%，报1.0737。英镑兑美元跌0.1%至1.2414。

--债市：公债收益率触及新低，投资者对ECB解除刺激政策的预期减弱

多数欧元区公债收益率降至数周低点，因西班牙和德国萨克森州通胀数据弱于预期，削弱了投资者对于欧洲央行(ECB)可能较早解除刺激政策的预期。德国10年期公债收益率跌2个基点，至三周低点0.33%。西班牙10年期公债收益率一度短暂跌至一个月低点1.62%，欧元区其他公债收益率当日均小跌。

--国际油市：油价受利比亚供应中断提振曾上涨，但美国库存增加带来压力

油价小跌，虽利比亚的供给中断曾提振市场，不过美国原油库存扩增抑制涨幅。0859 GMT,近月布兰特原油合约报每桶52.19美元，下滑0.44%。美国原油期货价格跌0.13美元报每桶49.38美元。

--全球金市：金价因美元走强而小跌，但政治不确定性提供支撑

金价因美元走强而小跌，但围绕英国脱欧和法国总统选举的不确定性提供支撑。分析师表示，金价在未能向上突破1,260美元左右的200日移动均线之后，目前正在修正。0814GMT，现货金下跌0.15%至每盎司1,250.88美元；美国期金下跌0.31%至1,249.8美元。

--金属期市：伦铜下滑受美元走强影响，交易商寻求经济线索提供交投指引

伦敦期铜在淡静交投中下滑，因美国经济数据亮丽，令美元维持涨势。交易商等待更多美国及中国经济线索来提供交投指引。0812GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.44%报每吨5,881美元；上日涨0.6%，并触及3月20日以来高位5,927.50美元。上海期货交易所期铜上涨0.4%，报每吨47,460元人民币。(完)