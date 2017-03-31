《路透晚报》--3月31日

资料图片：2003年11月，上海一家券商营业部内的投资者盯着屏幕上的股票信息。 REUTERS/Claro Cortes IV

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普发布贸易问题推文，为他与习近平的首次会晤定基调

美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首会晤定下紧张基调。特朗普称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰钜的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。中国外交部发言人陆慷未提供议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。

--特朗普将签署行政令进行贸易滥用研究，改善进口税征收状况

美国高级贸易官员称，总统特朗普将在周五签署行政令，旨在确定造成美国大规模贸易逆差的滥用行为，打击不对进口商品反倾销税及反补贴税进行支付的做法。美国商务部长罗斯称，这些命令中有一项要求商务部和美国贸易代表办公室回顾评估美国贸易逆差的成因；研究重点将放在对美国长期享有商品贸易顺差的国家。中国在研究名单中位居榜首，日本紧随其后。

--日本2月全国核心CPI创近两年来最快增速，失业率创逾12年最低

日本政府公布的数据显示，2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速，但距离2%的央行目标水准仍很远。

另有数据显示，日本2月失业率为2.8%，较上月下降0.2个百分点，并触及1994年6月以来最低水准。但2月家庭支出同比下降3.8%，市场预期中值为下降1.7%，凸显出民间消费的疲软。

政府公布的另一份数据显示，2月工业生产较前月增加2.0%，创八个月来最快增速，显示最终需求正在上升。

--德国3月失业人口降幅大于预期，失业率降至两德统一以来最低

德国联邦劳工局周五公布的数据显示，3月经季节调整的失业人数下降了3万人至255.6万人，降幅超过分析师预期的1万人；经调整的失业率由2月份的5.9%下降至5.8%，达到了1990年德国统一后的最低水平。

--英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。Nationwide表示，3月房价较前月下滑0.3%，2月时则为上涨0.6%；3月房价较上年同期增长3.5%，增幅为2015年8月来最低。

--Silver Lake和博通出价179亿美元购买东芝芯片业务--日经

日本经济新闻报导称，美国私募股权公司Silver Lake Partners LP和美国芯片商博通已经出价约2万亿(兆)日圆(179亿美元)购买东芝芯片业务。消息人士稍早对路透表示，约有10个潜在买家有意购买东芝NAND快闪记忆体(闪存)业务，包括西部数据(WD)、美光、韩国SK海力士以及一些金融投资者。日经报导称，东芝还询问潜在买家是否会再次出售购得的股份，并且希望在6月股东会议之前就出售芯片业务作出决定。

--南非总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任

南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹。祖马也表示，由Sfiso Buthelezi接任副财长，取代原任Mcebisi Jonas。南非新任部长和副部长将在周五1600GMT宣誓就职。

[市场摘要]

--日本股市：收低至逾七周最低收盘位，投资者在财年最后一天锁定获利

日本股市周五跌至逾七周最低收盘位，投资者在本财年最后一个交易日锁定获利，出口商等大型股等卖盘居前。

日经指数收跌0.8%至18,909.26点，创2月9日来最低收盘位。该指标股指周线下跌1.8%，月线下滑1.1%，季线下挫1.1%。东证股价指数下挫1.0%至1,512.60点，22亿股股票换手，为3月10日以来最大成交量。JPX-日经400指数跌0.9%至13,522.45点。

--中国股市：沪综指小幅收升终结四连跌，银行、电力股等成推动反弹主力

沪综指小幅收升，结束四连跌。分析师指出，军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看，大盘目前处于震荡箱体的底部区域，大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。

沪综指收报3,222.51点，涨12.27点或0.38%，本周该指数累计下跌1.44%，本月该指数累计下跌0.59%，本季度该指数累计上升3.83%。今日上海A股成交2,138亿元人民币，上日为2,653亿元。

--香港股市：小幅收低，尽管中国经济数据强劲

香港股市收低，因假日即将来临缺乏来自内地市场的资金流入，且投资者在季末平衡仓位。香港恒生指数收盘跌0.8%至24,111.59点。恒生国企指数跌0.8%报10,273.67点。

--汇市：美元微跌，一季度或创下一年来最差表现

美元微跌，但仍有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。整个一季度，美元指数累计下跌1.7%，为一年来最差季度表现。0846GMT，欧元/美元上涨0.17%至1.0692；美元/日圆微跌0.04%至111.85。

--债市：欧洲央行料将缩减购债规模，二线国家开始颤抖

有初步迹象显示，随着欧洲央行即将缩减购债计划，欧元区最弱的几个成员国将受创最重。包括葡萄牙和意大利在内的南欧成员国公债收益率(殖利率)周五微涨。德国10年期公债收益率持平于0.33%，表现优于低评级债券。

--国际油市：油价三连涨后受获利了结影响下滑，但50美元上方料有支撑

油价下滑，因交易商在三日连涨后了结获利。在石油输出国组织(OPEC)带头的减产协议可能延长的预期提振下，油价此前三连涨。0842GMT，布兰特原油期货下跌0.29美元，报每桶52.67美元；美国原油期货下滑0.18美元至50.17美元。

--全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑

金价持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。0839GMT，现货金近持平于每盎司1,242.36美元，3月料收低约0.5%，为今年来首次月线下跌。不过现货金料创下去年第一季以来最佳季度表现，季线上涨约8%。

--金属期市：期铜下滑，但本季度料因供应受阻而续涨

伦敦期铜下跌，但料连续第二个季度上涨，因铜矿供应受阻，而中国工业生产提升，且投资者买入料将在4月当季推高铜价。0841 GMT，伦铜跌1.1%至每吨5,893美元，但铜价第一季料涨6.5%。上海期交所期铜小涨0.6%至每吨47,750元人民币(6,931美元)。(完)