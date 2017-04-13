《路透晚报》--4月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁

美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。这位未具名官员周三告诉路透,“可供采取的措施有很多，甚至可以对朝鲜采取实际上的贸易封锁。”美国政府官员表示，尚未对具体制裁目标做出最后决定。

中国外交部长王毅表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。

--世行维持亚洲发展中地区今年增长预测不变，央行政策存风险

世界银行维持东亚和太平洋发展中地区2017年经济增长预估不变，但表示该地区容易受到全球贸易急剧放缓或金融环境收紧的冲击。世界银行预测，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区2017年经济增长6.2%，较去年6.4%的增速有所放缓。世行预测2018年该地区增长进一步减慢至6.1%，去年10月时预测增长6.0%。世行维持对中国2017年和2018年的经济成长率预估在6.5%和6.3%不变。

--OECD支持日本维持量化宽松政策，但敦促警惕相关风险

经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。OECD略微上调日本2017年的经济增长预测，因为预期消费者支出、出口和资本支出都将好转。但OECD维持2018年增长放缓的预测不变，这突显出日本要取得持续增长所面临的困难。OECD称，为了改善这一状况，日本应当进一步上调最低工资，并提高中小企业的生产率。

--澳洲就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，央行警告房价泡沫风险

澳洲3月失业率持稳于13个月高位5.9%，符合市场预期。然而就业人数大增64,900人，增幅创1年半高位，且远超预期20,000人的增幅。这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。数据公布后，澳元兑美元跳升20个跳动点至0.7563。

澳洲央行在长达50页的半年度金融稳定报告中，强调了该国房地产市场价格飞涨的风险，警告称监管机构将考虑进一步收紧借贷规定，以防止由债务引发的房价泡沫。

--IEA月报称全球油市已经接近平衡

国际能源署(IEA)称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。IEA称，初步数据显示，3月经济合作暨发展组织(OECD)石油库存减少1,720万桶，第一季库存增加3,850万桶，或42.5万桶/日。“结果就是第一季全球库存可能略有增加，而不是预期的减少约20万桶/日，”IEA称。“可以很有信心地说，市场已非常接近平衡，而且随着更多数据的公布，情况会变得愈发清晰。即将到来的下半年会非常有意思。”

--韩国央行维持利率不变但政策立场转强，上调经济增长预估

韩国央行调高今年经济增长展望，并连续第10个月维持利率在纪录低位不变。央行总裁李柱烈政策立场变得更为强硬。韩国央行将今年国内生产总值(GDP)成长率预估从先前的2.5%上调至2.6%。目前预计今年通胀率为1.9%，高于1月时预估的1.8%。“考量未来成长及通胀走向，降息的必要性的确已经减弱，”李柱烈表示，“然而我们将维持宽松立场以支撑经济成长。”

韩国央行称，中国针对韩国部署萨德系统而采取的行动料将把韩国2017年GDP增幅拉低0.2个百分点。

--新加坡金管局维持货币政策不变，警告全球经济前景面临风险

新加坡金管局一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。金管局称，维持坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率为零，并维持政策区间的宽度与中点不变。之后坡元小幅上涨。

[市场摘要]

--日本股市：创四个月最低收盘位，日圆上涨损及出口和金融股

日本股市跌至四个月低位，此前美国总统特朗普称美元太强，导致日圆兑美元跳涨，伤及出口和金融股。日经指数收跌0.7%至18,426.84点，这是去年12月6日以来最低收盘水平。东证股价指数收低0.8%至1,468.31点。JPX日经400指数也跌0.8%至13,164.58点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，市场分歧较大短期氛围偏谨慎

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，近两日大盘出现反复拉锯，波动较大。雄安概念股昨日出现较大回调后，今日再度走强，粤港澳湾区板块亦表现突出，但近期经济数据密集公布，市场对下半年经济和通胀预期分歧较大，短期市场氛围偏谨慎。沪综指收报3,275.96点，涨2.13点或0.07%，今日上海A股成交2,231亿元人民币，上日为3,113亿元。沪深300指数收报3,514.57点，涨0.15%。

--香港股市：清淡交投中收跌，地缘政治担忧抑制投资者风险偏好

香港股市在清淡交投中收低，在地缘政治紧张局势升温之际，投资者不愿建仓。恒生指数跌0.2%，收报24,261.66点，恒生国企指数基本持平于10,204.34点。朝鲜半岛和中东的地缘政治风险抑制了投资者的风险偏好。韩国周四称，其认为美国若考虑对朝鲜实施打击，将事先征询韩国的意见。

--汇市：特朗普“美元太强”一席话，美元全面下挫

美元兑一篮子货币挫跌至两周低点，此前美国总统特朗普称美元过于强势，同时称他偏好利率维持在低档。在特朗普向华尔街日报表示“美元太强”且将损及美国经济之后，美元及美国公债收益率(殖利率)受到重创。0823GMT，美元指数 下跌0.55%，并可能遭遇三周多以来最大跌幅。美元兑日圆在亚洲时段触及五个月低位108.73，但稍后在109日圆附近持稳。美元/日圆本周以来已下跌2%。欧元兑美元跌0.16%至1.0647，距隔夜触及的六日高点1.0675不是很远。

--欧元债市：高评级欧元区公债收益率触及数月低点，受特朗普言论影响

欧元区一些高评级公债收益率(殖利率)跌至数月低点，此前美国总统特朗普称，他希望看到美国保持低利率。德国、荷兰和芬兰公债收益率跟随隔夜美债收益率下挫，触及至少年初以来的低点。德国10年期公债收益率触及1月初以来最低水准0.181%。荷兰10年期公债收益率触及五个月低点0.277%。芬兰10年期公债收益率自去年11月9日以来首次跌破0.30%。

--国际油市：油价变动不大，市场评估美国增产及OPEC减产效应

原油期货价格大致持平，市场正在评估美国产出增加、以及石油输出国组织(OPEC)和其他产油国减产的效应。0825GMT，布兰特原油期货微跌0.1%至每桶55.80美元，周三一度升至一个月高点56.65美元，之后回落。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.1%至每桶53.05美元。上日一度触及3月7日以来最高每桶53.76美元。

--全球金市：现货金触及五个月高位，受地缘政治紧张局势和美元下滑推动

黄金价格涨至五个月高位，因围绕美俄关系和朝鲜问题的紧张局势升温。此外，美国总统特朗普有关美元太强的言论打压美元走低，这亦提振金价。0826GMT，现货金报每盎司1,286.34美元，稍早曾触及11月10日以来的最高位1,287.98美元。美国期金升0.8%至每盎司1,288.30美元。

--金属期市：伦铜自三个月低点回升，因中国贸易数据乐观

伦敦期铜自三个月低点回升，此前中国公布乐观的3月贸易数据，并且交易商在复活节长周末之前平仓。中国2017年出口前景变得更加光明，因3月贸易数据好于预期，并且美国总统特朗普的反华言辞软化。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.2%至每吨5,695美元，缩减上日跌幅，上日跌逾2%至1月10日以来最低位。LME周五和下周一将因复活节假期休市。上海期交所主力期铜合约跌0.32%，报每吨46,480元人民币。