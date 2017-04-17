《路透晚报》--4月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国副总统警告朝鲜小心，叙利亚与阿富汗行动彰显决心

美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。彭斯和韩国代总统黄教安还表示，通过推进部署萨德反导系统来加强针对朝鲜的防御。

--韩国检方指控朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿

韩国检方指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿。检方对辛东彬提出指控，但未对其拘押。检方在一份声明中指出，朴槿惠与崔顺实遭控合谋收受乐天集团的70亿韩元(616万美元)贿款。检方提到，朴槿惠同时遭控滥用职权，并胁迫大企业向非营利机构提供资金。乐天否认与朴槿惠或与她有关系的人进行不法交易以取得好处。

--极左翼候选人梅朗雄举行大型集会，法国大选进入冲刺阶段

法国极左翼总统候选人梅朗雄举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离4月23日第一轮选举还有一周时间。民调显示，中间派马克龙、极右翼勒庞、保守派菲永和梅朗雄难分高下。民调预计，马克龙或在5月7日的对决中战胜勒庞。勒庞和梅朗雄都提出如果欧盟改革失败，则将就法国是否退出欧盟进行公投。

--中国蚂蚁金服提高报价，以12亿美元拿下美国速汇金

中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。

交易还需获得美国外资审议委员会(CFIUS)的批准，CFIUS之前阻挠了中资企业在美国的几宗交易，外界认为该部门将是蚂蚁金服面临的一大障碍。

--TOCOM敦促投资者提早平仓4月合约，因库存很低

东京商品交易所(TOCOM)已要求持有4月份未平仓合约的投资者，赶在4月24日之前结算，因目前TOCOM库存很低，以至于有可能发生价格突然波动的风险。TOCOM核可的交割仓库中，天然橡胶库存降至逾六年最低，此前泰国1月的洪水影响了产出，而且中国市场价格较高吸引日本供给外流。

--高田援助谈判延长，同时破产风险隐现

据了解进展的人士透露，日本安全气囊制造商高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。美国汽车零部件供应商百利得(KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本是高田优先考虑的竞标方。消息人士称，谈判至少要持续到5月底；百利得和贝恩资本依然在开展尽职调查。百利得去年被中国均胜电子收购。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静

日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户则买入中小盘股。日经指数收高0.1%至18,355.26点，盘中曾低见18,224.68点。东证股价指数涨0.5%至1,465.69点。

--中国股市：沪综指连二日收跌，雄安新区等热点板块全面回落

沪综指连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据优于预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。沪综指收报3,222.17点，跌23.90点或0.74%，今日上海A股成交2,270亿元人民币，上日为2,239亿元。

--香港股市：逢假期休市。

--汇市：美元兑日圆触及五个月低点，因朝鲜情势愈显紧张

美元兑日圆跌至五个月低位，因朝鲜紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。日圆兑其他货币也维持全线坚挺的势头，欧元和英镑兑日圆均触及五个月低点。0810GMT，欧元/美元涨0.27%至1.0638，美元/日圆跌0.29%至108.29。

--国际油市：油价下跌，受朝鲜情势和美国活跃钻机数增加影响

原油期货价格下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力。市场还在消化朝鲜周日导弹试射失败的消息。0813GMT，指标布兰特原油期货下跌0.45美元至每桶55.44美元；美国原油下跌0.43美元至每桶52.75美元。

--全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温

金价触及五个月高位，受朝鲜地缘政治紧张情势升温影响，投资者青睐避险资产。0815GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。美国期金上涨0.2%至1,290.90美元。

--金属期市：上海期铝飙升，因中国削减产能且经济数据强劲

上海期交所期铝价格涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。上海期交所期铝收高2.3%至每吨14,485元人民币，盘中一度涨至五个月最高14,995元人民币。上海期铜涨0.7%至每吨46,480元人民币；期锌收高1.4%至每吨21,860元人民币。伦敦金属交易所(LME)因复活节假期休市。(完)