《路透晚报》--4月18日

2017年4月18日，美国副总统彭斯（左）与日本首相安倍晋三在东京举行会晤。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国副总统彭斯访问日本，寻求加强贸易关系

美国副总统彭斯与日本的会谈周二拉开序幕，白宫希望为美国商品打开大门，并吸引日本提供基础设施投资；而在朝鲜紧张局势升温之际，彭斯试图安抚美国关键盟友。

彭斯还表示，应对朝鲜的所有选项都在考虑范围之内，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。彭斯与日本首相安倍晋三都认为，需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。

--日本政府提名两位通胀派经济学家加入央行政策委员会

日本政府提名民间经济学家片冈刚士和三菱东京日联银行董事铃木人司加入央行政策委员会，接替7月任期届满的木内登英和佐藤健裕。片冈刚士被视为激进货币宽松政策的支持者。这次提名暗示，反对央行总裁黑田东彦大规模刺激计划的委员将减少。

--澳洲央行会议记录：决策受就业低迷和楼市过热掣肘

澳洲央行本月稍早决定维持利率不变，因不得不在就业市场低迷与家庭债务增加之间取得平衡，这凸显出该央行在政策上面临的困境。4月央行会议记录显示，就业和楼市是决策者优先考虑的事项。“委员会认为，未来数月就业市场和楼市形势需密切观察，”长达六页的会议记录末尾新增了这样一句话。澳洲央行对楼市的担忧让金融市场相信，该央行不会继续降息，即便就业市场疲弱。

--韩国大宇造船债转股方案获债权人通过，将释放26亿美元救助资金

全球最大造船厂--韩国大宇造船几乎获得债权人一致同意，将他们的债权转为股份。一名韩国产业银行高管称，目前债权人接受了债转股的方案，在法院同意之后，韩国产业银行和韩国进出口银行将在4月底或5月初向该公司提供最多2.9万亿韩元资金。

--特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人

美国总统特朗普将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。两位在白宫给记者做简报的官员说，特朗普也将利用“买美国货、聘用美国人”的命令，以寻求改变政府采购案惯例，在联邦政府合约中增加购买美国产品。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，因美元和美国股市攀升

日股日经指数周二收高，脱离近期所及的五个月低位，从美股反弹和日圆走软中获得指引。日经指数收涨0.4%至18,418.59点。东证股价指数上升0.4%至1,471.53点。JPX-日经400指数涨0.3%至13,187.25点。

--中国股市：沪综指收创逾两个月新低，金融板块拖累大盘震荡下行

沪综指收创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘承接昨日跌势，低开后窄幅震荡，尾盘出现小幅跳水。雄安新区概念炒作持续消耗市场存量资金，而受银行监管加强影响，今日银行、保险及券商等金融股遭受一定抛压对大盘造成拖累，市场整体处于震荡走跌趋势中。

沪综指收报3,196.71点，跌25.46点或0.79%，此前收盘低点为2017年2月10日的3,196.70点；今日上海A股成交2,117亿元人民币，上日为2,270亿元。

--香港股市：创四个月最大单日跌幅，受朝鲜局势和中国经济忧虑拖累

香港股市收在一个月低点，录得四个月来最大单日百分比跌幅，投资者从假日中归来，对朝鲜紧张局势升级予以回应。对中国经济复苏可持续性的担忧也打击人气，金融和资源类股领跌。恒生指数跌1.4%，收报23,924.54点，恒生国企指数下跌1.6%至10,043.52点。

--汇市：美元/日圆脱离五个月低位，但美日贸易问题仍带来压力

美元/日圆持稳，对于美国可能抱怨日本操纵汇率的担忧，被美国财长努钦支持强势美元的言论所抵消。外界对朝鲜局势以及法国大选的担忧也抑制美元/日圆。0843GMT，欧元/美元涨0.08%至1.0648，美元/日圆涨0.04%至108.93。

--国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高

油价在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。0822GMT，布兰特原油期货跌0.3美元至每桶55.06美元，美国原油期货跌0.27美元，报每桶52.38美元。

--欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时

法国公债收益率上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。法国10年期公债收益率早盘上涨2.5个基点，报0.93%。德国10年期公债收益率小跌至0.18%，距离上周五触及的逾三个月低位0.16%不远。

--全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑

金价持稳，受到围绕朝鲜的地缘政治紧张局势支撑。金价之前从上日触及的五个月高位回落。0825 GMT，现货金微升0.04%至每盎司1,284.76美元，美国期金跌0.4%，报1,286.60美元。

--金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅

上海期铝回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下波动。沪铜收低1.6%至每吨45,850元人民币，沪锌跌2%，每吨报21,400元人民币。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨后逆转走势，0827GMT时下跌0.62%，至每吨5,656.5美元。(完)