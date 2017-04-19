《路透晚报》--4月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅称，提前举行大选可避免与退欧谈判收尾阶段撞期

英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。

--美国财长努钦称，特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价

金融时报援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街日报的表态，当时特朗普表示美元“过强”。

--中国央行适当放松跨境资金管理，收付1:1限制不再严格执行--消息

中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。消息人士指出，对跨境人民币支付不再严格管理，取消了限额，但还是会进行监控，由严格管理转为软性管理。路透已就此联系中国央行，但暂未获得其立即置评。

--大众汽车第一季营业利润跳增，主因大众品牌战绩明显好转

德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心“大众”品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。大众周二提前公布的主要财报数据显示，3月末止的三个月，集团营业利润为44亿欧元(47亿美元)，高于上年同期的34亿美元。大众汽车股价周二收涨4.42%至136.95欧元。当日泛欧STOXX 600指数收低1.11%。

--政策支持力度虽减弱，但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划

尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。车企高管称，长远看中国料将坚持推广电动车，他们必须现在就投资研发电动车以做好准备。大众、通用和福特均计划在中国推出多款绿色能源车。

[市场摘要]

--日本股市：几近收平，因地缘政治紧张局势打击市场人气

日本股市周三几乎收平，盘中走势震荡，由于地缘政治紧张令市场人气受损，投资者不愿持有较大仓位。日经指数小涨0.07%至18,432.20点，东证股价指数微跌0.01%至1,471.42点。

--中国股市：沪综指再收创逾两个月新低，利空因素汇集令短期风险集中释放

沪综指连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。

沪综指收报3,170.69点，跌26.02点或0.81%，此前收盘低点为2017年2月8日的3,166.98点；今日上海A股成交2,255亿元人民币，上日为2,117亿元。

--香港股市：连跌第三日，受全球股市走软和内地股市跌势影响

香港股市连续第三日下滑，跟随全球股市走软，因围绕法国大选和朝鲜紧张情势的担忧，削弱了投资者对风险资产的买兴。中国内地股市连跌四日亦损及人气。恒生指数收低0.4%报23,825.88点。恒生国企指数跌0.6%，报9,983.73点。多数板块收低。

--汇市：欧元触及三周高位，英镑接近六个月高点

欧元触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。英镑周二创下2008年以来第二大的单日涨幅，成为市场焦点，而周三主要货币市场波动最为剧烈者则是澳元，澳元兑美元下跌0.7%，因铁矿石价格重挫。欧元兑美元日内仅小幅上涨至1.0737。美元指数仍接近三周低点，英镑兑美元仍较周二所及10月3日以来最高位1.2908低不到0.01美元。

--国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡

油价持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。0826GMT，布兰特原油期货报每桶54.87美元，接近上日收盘价。美国原油期货亦几近持平于52.40美元。

--欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响

德国长期公债收益率周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。德国30年期和10年期公债的利差已经收紧至71.8个基点，为2月初以来最窄。高评等欧债收益率周三大体未变，法国10年期公债收益率则下滑2个基点至0.88%。

--全球金市：金价因获利了结而微幅下滑，但地缘政治风险提供支撑

金价因温和获利了结而下滑，但有关朝鲜(北韩)的地缘政治忧虑以及法国总统大选之前的紧张情绪为避险资产提供了支撑。0827 GMT，现货金跌0.5%，每盎司报1,281.95美元。美国期金下滑0.76%，每盎司报1,284.3美元。

--金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧

伦铜弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。0829GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.4%至每吨5,650.50美元。上海期货交易所期铜跌幅缩窄至1%，收报每吨45,840元人民币(6,660美元)，此前一度低见45,110元人民币。(完)