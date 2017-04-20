《路透晚报》--4月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国中间派总统候选人马克龙勉强领先，极右翼勒庞强化欧元怀疑论调

法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞的阵营不断提升欧元怀疑论调。备受关注的Cevipof民调显示，在周日首轮投票之前，马克龙及勒庞的支持率都有所滑落，保守派候选人菲永和极左翼梅朗雄仍紧追不舍，抢夺进入第二轮投票的资格。

--美国研究下一步行动，朝鲜警告“不要惹我们”

美国国务卿蒂勒森称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法；众议院议长莱恩称，施压办法中必须包括军事选项。而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。韩国代总统黄教安周四在与官员的会议上一再要求军队和安全部门保持警惕。

--特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载

每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。报导指出，特雷莎·梅的其它竞选承诺可能还包括退出欧盟单一市场和欧洲法庭。

--日本不会进行“直升机撒钱”，必须加税减支改善财政--财相

日本财务大臣麻生太郎表示，日本糟糕的财政问题没有快速解决办法，打消了央行将通过“直升机撒钱”，或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。他还表示，经济和民间消费显现复苏的初步迹象，为日本上调已延期两次的消费税铺平道路。

数据显示，日本3月出口较上年同期增长12.0%，创逾两年来最快增速，汽车零配件和钢铁出口增长，表明海外需求增加有助于提振日本缓慢的经济增长。

--沙特和科威特发出明确信号，减产协议或延长至下半年

海湾地区主要产油国沙特和科威特发出了迄今为止最为明确的信号，即石油输出国组织(OPEC)计划将与非OPEC国家达成的原油限产协议继续实施到今年下半年。沙特能源部长法力赫表示，产油国之间对于限产协议应该继续实施的共识正在加强，不过还没有正式达成协议。科威特石油部长马尔祖克也表示，预计会看到减产协议继续实施。马尔祖克称，如果OPEC和非OPEC产油国决定延长减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。

--新西兰第一季通胀率升至五年高位2.2%，但不太可能影响央行立场

新西兰统计局公布，第一季CPI较上年同期上升2.2%，意外创出五年来的最高涨幅，但不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。通胀上升主要是因为原油与食品价格上涨及烟酒加税等因素的暂时性影响。数据公布后，新西兰元兑美元从约0.7000美元涨至0.7042美元。

[市场摘要]

--日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎

日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。日经指数收跌0.01%，报18,430.49点；东证股价指数涨0.09%，报1,472.81点。

--中国股市：沪综指微收升结束四连跌，反弹乏力大盘料继续调整

沪综指微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。沪综指收报3,172.10点，涨1.41点或0.04%，今日上海A股成交2,199亿元人民币，上日为2,255亿元。

--香港股市：反弹收高，但法国总统大选和朝鲜局势抑制涨幅

香港股市随全球股市温和反弹，但周末法国总统大选不确定性和朝鲜紧张局势令涨幅受抑。油价走低亦拖累能源类股。恒生指数涨1.0%，报24,056.98点；恒生国企指数涨0.7%，报10,056.17点。

--汇市：美元指数下跌，欧元在法国大选前持坚

美元兑一篮子主要货币小跌，因欧元在法国总统大选首轮投票之前走强，而且英镑人气本周有所改善。欧元在欧洲盘初上涨0.33%至1.0748美元，创三周来新高。美元指数下跌0.35%，至三周低位99.393。

--国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场

油价继上日大跌后收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将会延长。0833GMT，布兰特原油期货上涨0.39美元报每桶53.32美元，美国原油期货涨0.18美元至每桶50.62美元。

--欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安

法国公债收益率小幅下滑，稍晚的公债标售就在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。法国10年期公债收益率下滑1个基点至0.88%，距离周三触及的三个月低点不远。德国10年期公债收益率涨2.5个基点，至一周半高位0.23%。

--全球金市：金价持稳，对朝鲜和法国的担忧推高避险需求

金价持坚，围绕朝鲜问题及法国总统大选的紧张情绪推高了避险需求。0836 GMT，现货金上涨0.09%，至每盎司1,280美元。

--金属期市：伦铜徘徊在2017年低点上方，中国库存充足令市场承压

伦敦期铜上涨，但并未远离年内低点。中国3月精炼铜产出大幅攀升，突显出这个全球最大铜消费国的库存充裕。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.25%至每吨5,625.5美元。沪铜缩减跌幅，收低0.2%报每吨45,560元人民币(6,616美元)。(完)