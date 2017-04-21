《路透晚报》--4月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--PMI显示欧元区经济第二季伊始持续强劲增长

企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。

德国民间部门4月成长速度放缓，因服务业成长减速，但制造业活动依旧居高不下，这暗示德国经济的成长势头可能将延续至第二季。德国4月综合PMI初值从3月的57.1降至56.3。

法国4月企业活动创下近六年来最快增速，超过预期，在总统大选举行前没有迹象表明经济活动降温。法国4月综合PMI初值升至57.4，为2011年5月以来的最高位。

--马克龙料在首轮投票中胜出，勒庞支持率进一步落后--民调

Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。BFM TV电视和L'Express杂志进行的调查显示，若马克龙和勒庞双双进入第二轮投票，马克龙料以65%对35%的票数击败勒庞。

--英国第一季零售销售创下七年来最大降幅，消费者受通胀打击

英国2017年前三个月零售销售创下七年来最大降幅，因去年英国公投退欧之后物价不断上涨，令消费者受到打击。英国国家统计局周五公布，第一季零售销售量萎缩1.4%，2016年最后三个月则是成长0.8%。该数据可能让许多分析师更加相信经济主要动力--家庭支出如今正在放缓。数据公布后，英镑兑美元和欧元均下滑。

--日财相麻生称不担心特朗普有关美元“太强”的言论

日本财务大臣麻生太郎表示，他认为美国总统特朗普最近有关“美元太强”的言论不是什么大问题，因为美国财长努钦后来澄清说，特朗普并无意口头打压美元。麻生还表示，20国集团(G20)财金领袖再次确认上个月在德国会议上作出的汇率承诺，这对日本而言是个“巨大的成就”。

--乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导

据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。报导援引未署名消息人士称，乐天购物、乐天制果、乐天七星饮料和乐天食品这四家公司的董事会最早下周开会讨论这个问题。报导称，四家公司每个将一分为二，这样八家公司中的四个将并入一个控股公司。

--美联储因德意志银行违反外汇规定向其开出1.566亿美元罚单

美联储周四对德意志银行开出1.566亿美元罚单，因其违反外汇规定并触犯沃克尔规则。美联储在公告中称，德意志银行未能发现并阻止其交易员使用聊天室与竞争对手沟通的行为。据知情人士透露，德意志银行仍面临纽约州金融局对其自动交易平台程序是否操纵汇率的调查。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1%至一周半高位，但富士胶片挫低

日本股市周五升至一周半高点，因全球投资者押注美国税改正在获得动能。但富士胶片挫低，因会计调查令公司推迟发布财报。日经指数上涨1.0%至18,620.75点，为4月11日以来最高收盘位。日经指数本周上涨1.6%，为六周以来首次录得周线涨幅。

--中国股市：沪综指缩量近收平，市场热点散乱金融股再度护盘

沪综指缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。

沪综指收报3,173.15点，涨1.05点或0.03%，该指数全周累计下跌2.25%；今日上海A股成交量较上日减逾一成半。

--香港股市：收盘下跌交投清淡，关注法国总统大选首轮投票

香港股市小跌，交投清淡，在法国周日举行总统大选首轮投票之前，投资人于场边观望。指标恒生指数及恒生国企指数双双下跌0.1%，分别收报24,042.02点及10,050.02点。

--汇市：欧元在三周高点下方持稳，投资者聚焦法国大选

欧元在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日法国大选的第一轮投票，主要候选人目前难分轩轾，结果难料。交易员称，法国采购经理人指数(PMI)初值向好，加上民调显示中间派候选人马克龙仍占据领先优势，再次安抚了投资者紧张的神经。0844GMT，欧元/美元上涨0.06%至1.0720，美元/日圆跌0.23%至109.06。

--国际油市：油价小涨，但仍可能录得一个月来最大单周跌幅

油价小幅走高，但预计仍将录得一个月来最大单周跌幅，因市场怀疑石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议能否使供应过剩的油市恢复平衡。0846 GMT，近月布兰特原油期货持平，报每桶52.99美元，但周线料下跌5%，为3月10日当周以来最大单周跌幅。西德克萨斯中质油(WTI)近月期货报每桶50.69美元，微涨0.02美元，周线料跌4.5%，也是3月10日以来最大单周跌幅。

--全球金市：现货金持稳，投资者在法国大选前夕变得谨慎

黄金价格持稳，避险需求依旧，投资者关注即将到来的法国总统大选首轮投票。0848 GMT，现货金微升0.01%至每盎司1,281.48美元，六周以来料将首次录得周线跌幅。美国期金下滑0.05%至每盎司1,283.1美元。

--金属期市：期锌引领中国金属期货几乎全线上涨，仅期锡表现落后

期锌引领上海基本金属期货几乎全线上涨，受隔夜伦敦市场强力上涨和股市上扬支撑。交易商称，中国工业大宗商品前景整体人气乐观亦产生推动作用。上海期交所主力期锌攀升逾3%，达到每吨21,860元人民币(3,175美元)。沪铜收涨1.3%，报每吨46,030元人民币。

0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌跌0.72%至每吨2,613美元。LME三个月期铜上涨0.53%，报每吨5,653美元。(完)