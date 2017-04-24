《路透晚报》--4月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国航母打击群驶向朝鲜半岛水域，中国呼吁各方克制

中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。

日本周日表示，已经派遣两艘驱逐舰加入卡尔文森号航母打击群的军事演练。韩国表示，也在就进行海军联合军演进行磋商。

朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。

--马克龙闯过法国总统大选首轮投票，欧洲金融市场反应热烈

法国与德国公债间利差大举收窄，且欧洲股指期货大幅跳升，此前中间派候选人马克龙在法国总统大选首轮投票中取得胜利，引发避险资产平仓潮。

反映欧元预期波动性的市场指标下挫，显示市场对两周后法国第二轮总统选举投票可能产生惊人结果的押注消散。根据路透数据，欧元一个月波动率从周五尾盘的12.85%跌至8.4%，创下有史以来最大单日跌幅。

此外，马克龙胜选后，欧元区货币市场行情已反映欧洲央行升息的机率上升。日期在明年3月8日欧洲央行政策会议的银行间远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)约在负30个基点，相较于即期利率负36个基点，高出约6个基点。

其他金融资产表现亦很大程度受到法国总统大选影响，其他市场行情参阅下方市场摘要。

--德国4月Ifo企业景气判断指数强于预期，触及近六年最高

经济研究机构Ifo称，德国4月Ifo企业景气判断指数上升至112.9，3月上修后为112.4。 这显示德国4月企业信心好于预期，达到近六年最高水准，表明企业高管对于该国经济现状更为乐观。该指数创下2011年7月以来最高，强于路透调查所预估的112.5。

--MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量，今年纳入希望上升

投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。纽约指数服务商MSCI明晟将在6月宣布，是否将人民币计价的中国大陆上市股票或者A股纳入其新兴市场指数。

--OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士

知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。周五在维也纳的会议中也检视了减产协议的执行情况。消息人士说，3月份的减产执行率为98%。

--美国考虑与欧盟磋商自贸协定，德国总理默克尔备感振奋

德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。默克尔在第70届汉诺威工业展开幕时表示，德国反对保护主义及贸易壁垒，将继续致力于与其他国家达成类似欧盟与加拿大所签署的贸易协定。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数上涨，因法国总统大选首轮投票后日圆走软

日本股市日经指数周一触及近三周高点，法国中间派总统候选人马克龙赢得周末首轮投票，离总统宝座更进一步，促使投资者风险偏好整体改善。日经指数收高1.4%，报18,875.88点；东证股价指数收涨1%，报1,503.19点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%至逾三个月新低，不确定性风险加大避险情绪升温

沪综指收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位震荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。沪综指收报3,129.53点，跌43.62点或1.37%，创近四个半月最大单日跌幅；今日上海A股成交1,977亿元人民币，上日1,840亿元。

--香港股市：收高，受中间派候选人马克龙赢得法国大选首轮投票的提振

香港股市收高，因围绕法国大选政治风险的担忧缓解，此前市场看好的法国中间派总统候选人马克龙赢得第一轮投票。恒生指数涨0.4%至24,139.48点；恒生国企指数涨0.6%至10,107.63点。

--汇市：欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散

欧元欧洲盘初跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。0833GMT，欧元/美元涨1.27%至1.0862；美元兑日圆涨0.94%至110.10；欧元兑日圆涨2.23%至119.59。

--国际油市：油价收复失地，但市场依然承压

油价上周大跌后收复失地，受石油输出国组织(OPEC)将把减产协议延长至2017年年底的预期推动，但美国钻探活动升温限制油价涨势。0839GMT，布兰特原油期货上涨0.48美元报每桶52.44美元，美国原油期货涨0.43美元至每桶50.05美元。

--欧元债市：法国公债收益率降至数月低点，欧洲央行利率前景打击德债

法国总统大选第一轮选举结果令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。法国10年期公债收益率跌逾10个基点至三个多月低位0.74%；德国10年期公债的收益率跳升10个基点至一个月高位0.37%。

--全球金市：金价下滑，法国总统大选结果重振风险偏好

金价跌逾1%至近两周最低位，之前法国中间派候选人马克龙在总统大选首轮投票中胜出，提振股市并引发避险资产黄金的卖盘。0843GMT，现货金跌0.95%，至每盎司1,271.86美元。

--金属期市：上海期铜收涨，其他金属期货下跌

上海期铜收盘上涨，盘中大部分时间都在上下波动，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.67%至每吨5,660.5美元。沪铜收涨0.23%，报每吨45,910元人民币(6,667美元)。(完)