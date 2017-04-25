《路透晚报》--4月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜进行大规模实弹演习，美国潜艇造访韩国--报道

据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习。随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。

据韩联社报道称，朝鲜周二似乎在其东海岸城市元山附近部署了大量远程炮兵部队，进行大规模实弹演习。

在美国密歇根号战舰(USS Michigan)造访韩国之际，美国一航母打击群正驶往朝鲜半岛海域，同时来自韩国、日本和美国的朝鲜核问题特使在东京会面，就朝鲜拒绝放弃核计划问题进行讨论。

--日本央行正进行货币刺激退场策略模拟--副总裁岩田规久男

日本央行副总裁岩田规久男表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。岩田规久男在议会表示，日本央行不希望公开模拟退场策略一事，因为目前距离2%物价目标仍远，这会造成市场混淆。

--美国将对加拿大软木材课征20%反补贴税--美商务部长

美国商务部长罗斯称，商务部将对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税，让两国长期来的一项贸易争端为之升级。此前罗斯在接受路透电话访问时表示，这项关税将影响到总值50亿美元的加拿大软木产品。

--欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议

欧盟外交人士称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。英国首相特雷莎·梅将银行业和其它金融服务业作为与欧盟贸易协议谈判的优先事项。

--SK海力士第一季营业利润和营收均创纪录，因芯片需求强劲

全球第二大记忆体芯片(晶片)制造商--韩国SK海力士称第一季营业利润较上年同期增加逾三倍，因记忆体芯片需求强劲，这是其有纪录以来最高季度获利水准，并超过已然很高的市场预期。

SK海力士称，1-3月季度营业利润增加339%，至2.5万亿(兆)韩元(22亿美元)；第一季营收较上年同期增长72%，至6.3万亿韩元，亦为纪录高位。

--日本自民党二号人物将出席一带一路峰会，暗示关系改善

日本执政党--自民党干事长二阶俊博表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。

但安倍的一名顾问表示，日本对中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)仍然保持谨慎。亚投行的成立，在一定程度上是为了给一带一路计划提供资金。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.1%，三周来首次站在19,000点关口上方

日本股市日经指数周二重新夺下19,000点关口，这是三周来的首次，受海外股市上涨以及朝鲜未在建军节进行导弹试验的释然情绪激励。日经指数收高1.1%，报19,079.33点；东证股价指数收涨1.1%，报1,519.21点。

--中国股市：沪综指缩量收升，雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理

沪综指缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。沪综指收报3,134.57点，涨5.04点或0.16%，今日上海A股成交1,740亿元人民币，上日1,977亿元。

--香港股市：恒指涨1.3%创近六周最佳单日表现，归功法国大选乐观气氛

香港股市取得近六周最大单日百分比涨幅，追随区域股市涨势，受法国总统大选首轮投票结果利好市场的乐观气氛带动。恒生指数涨1.3%至24,455.94点；恒生国企指数涨1.6%至10,272.07点。

--汇市：欧元徘徊在五个月高位下方，加元受挫跌至四个月低点

欧元向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。0831GMT，欧元/美元涨0.16%至1.0884；美元兑日圆涨0.58%至110.39；欧元兑日圆涨0.74%至120.15。

--国际油市：油价连跌六日后小涨，但交易商对减产行动失去信心

油价收复了一些失地，中止之前连续六个交易日的下滑态势。但市场仍然承压，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将能控制住供应过剩。0855GMT，布兰特原油期货上涨0.21美元报每桶51.81美元，美国原油期货涨0.17美元至每桶49.40美元。

--欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率

法国债市延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。法国10年期公债收益率跌1个基点至三个半月新低0.746%，略低于周一触及的0.756%。法国与德国公债之间的利差降至41个基点左右，这是去年11月初以来的最窄水准。

--全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅

金价小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。0841GMT，现货金跌0.38%，至每盎司1,270.33美元。

--金属期市：铜价扳回跌幅上涨，受亚洲股市劲扬的提振

铜价在亚洲扳回稍早跌幅上涨，受该地区股市的强劲表现推动。股市上涨提振投资者对工业金属等景气循环类资产的兴趣。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.66%至每吨5,692.5美元。上海期货交易所主力期铜合约结算价涨0.04%，至每吨46,030元人民币。(完)