《路透晚报》--4月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱

在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。

朝鲜周三表示，领导人金正恩已督导该国“史上最大”规模的实弹演习，纪念建军85周年，这场在朝鲜东海岸进行的演习，展示了300门大口径自走炮的火力。

--特朗普暂且不争边境筑墙费用，美国政府周末关门风险减退

总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。特朗普周一说他愿意等到共和党为10月1日开始的财年起草预算案时，再寻求修建边境墙的费用。他的此番转变，消除了一个关键争议点。

--瑞信将供股筹资40亿瑞郎补强资本实力，以迎头赶上对手

瑞士信贷表示，将通过供股筹资约40亿瑞郎(40亿美元)，努力弥补与竞争对手在财务实力上的差距。瑞信称，这一决定应该能消除对于集团资本实力的任何担忧。瑞信管理层也同时放弃了将部分瑞士业务公开上市的替代计划。

--澳洲一季度整体CPI升至2014年以来最高，但核心通胀仍低于目标

澳洲第一季消费者通胀率超过2%，为2014年以来首次，因汽油、医疗和教育费用上涨，这暗示当前经济周期中的通缩威胁可能已经过去。澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季上升0.5%，较上年同期上升2.1%，为2014年以来最快增速，这令市场有些欣慰。澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%，CPI加权中值较上年同期上升1.7%。

--墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判

墨西哥政府表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。墨西哥外长Luis Videgaray说，该国正密切关注特朗普政府税改计划是否将包括对墨国劳工汇回国内的款项课税，或者对墨西哥产品课征关税。

--LG显示器第一季营业利润创纪录，得益于大尺寸面板需求

全球最大的液晶显示器(LCD)制造商--韩国LG显示器称，第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508亿美元)，远高于上年同期的395亿韩元，并超过市场预期，受大尺寸电视面板需求提振。LG显示器第一季营收较上年同期增长17.9%至7.1万亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬

日本股市日经指数周三收在一个月高点，受日圆走贬及纳斯达克指数触及纪录高位提振。日经指数收涨1.1%，报19,289.43点；东证股价指数收涨1.2%，报1,537.41点。

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，资金调仓换股市场热点现切换迹象

沪综指小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。沪综指收报3,140.85点，涨6.28点或0.20%，今日上海A股成交1,969亿元人民币，上日1,740亿元。

--香港股市：收创一个月高位，追随全球股市上涨势头

香港股市涨至逾一个月最高位，追随亚洲其他市场涨势，因风险人气改善且美股隔夜大涨。恒生指数涨0.5%至24,578.43点，创3月21日以来最高位；恒生国企指数涨0.4%至10,317.63点。

--汇市：澳元触及两周低点，因澳洲核心通胀率疲软

澳元和新西兰元下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。0830GMT，欧元兑美元跌0.18%至1.0905；美元兑日圆涨0.14%至111.23；澳元兑美元跌0.48%至0.7499。

--国际油市：油价重拾跌势，因美国原油库存增加且全球供应充裕

油价重拾跌势，因数据显示美国原油库存上升，其他地区的原油供应也创纪录，这令石油输出国组织(OPEC)削减供应并收紧市场的能力受到质疑。0833GMT，布兰特原油期货跌0.05美元报每桶52.05美元，美国原油期货跌0.06美元至每桶49.50美元。

--欧元债市：公债收益率上涨，市场关注特朗普税改和欧洲央行政策动向

欧元区公债收益率小涨，市场急切期待美国总统特朗普公布税改计划，因这可能重振通货再膨胀押注。德国10年期公债收益率涨1.5个基点，至0.38%。欧元区多数公债收益率涨1-2个基点不等。

--全球金市：金价跌至两周低点，因风险胃纳改善且股市反弹

金价跌至两周低点，因对美国经济的乐观看法重现令投资者选择股票等更具风险的资产，此外法国的政治不确定性消退， 亦削弱对避险资产的需求。0836GMT，现货金转为小涨0.1%，至每盎司1,264.31美元，早前则一度跌至 1,260.90美元的4月11日以来最低水平。

--金属期市：伦敦期铜持稳于一周高点附近，因美元兑欧元下滑

伦敦期铜持稳于一周高位附近，因法国大选第一轮投票后美元兑欧元下跌，使大宗商品对于持有其它货币的买家来说更为便宜。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.12%至每吨5,699.0美元。上海期货交易所期铜涨0.8%，至每吨46,230元人民币(6,711美元)。(完)