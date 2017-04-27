《路透晚报》--4月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普向墨加两国领导人表示，美国不会废除NAFTA协定--白宫

白宫声明称，美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。

白宫方面表示，特朗普与墨西哥总统培尼亚和加拿大总理特鲁多通了电话，称不会很快废除NAFTA协定。据说谈话过程“愉快而富有成果”。

此前有白宫官员透露，特朗普及其顾问正在考虑发布行政命令，让美国退出与加拿大和墨西哥签订的NAFTA。

--日本央行维持政策不变，对经济看法为九年来最乐观

日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

--欧洲央行料坚定维持政策不变，但可能为6月缩减刺激埋下伏笔

欧洲央行周四料坚定维持超宽松政策立场不变，但可能表示经济增长前景好转，为发出最早在6月最终削减刺激的信号埋下伏笔。

对分析师的访查显示，欧洲央行总裁德拉吉可能称通胀仍疲弱，薪资增长低迷以及前景不确定，因此现在若缩减刺激，可能导致欧洲央行多年来耗费大量火力的努力功亏一篑。

但德拉吉也可能认同欧元区经济增长势头稳健，消费者和企业信心大增，法国总统大选第一轮投票后政治风险消退。

--德意志银行第一季净利增长143%，得益于债券交易营收跳增

德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。主要创收业务--债券交易的营收第一季增长11%，得益于利率产品、大宗商品和外汇等的交易激增，而股票交易营收下降10%。

--瑞典央行维持指标回购利率在负0.50%不变，扩大公债购买规模

瑞典央行将指标回购利率维持在负0.50%不变，符合此前市场的预期。但央行表示将把公债购买规模扩大150亿瑞典克朗，并把可能升息的预计时间推迟到2018年中段。

--LG电子第一季获利创近八年高位，受家电和电视畅销推动

韩国LG电子表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。LG电子1-3月获利9,220亿韩元(8.16亿美元)，较上年同期增长82%，与4月稍早的预估一致；营收增长9.7%至14.7万亿韩元，也与稍早的预估一致。

--空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标

全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。

空中客车称，第一季经调整后的营业利润减至2.4亿欧元(2.617亿美元)，营收增长7%至129.88亿欧元。

[市场摘要]

--日本股市：追随美股下跌，市场人气旺盛

日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。日经指数收跌0.2%，报19,251.87点；东证股价指数收跌0.05%，报1,536.67点。

--中国股市：沪综指连三日收升，短线抄底资金介入大盘大幅探底回升

沪综指收升，连三日上涨。分析师指出，大盘开盘后震荡走低，盘中一度跌破3,100点大关，随后在短线抄底资金的介入下出现技术性反弹，股指先抑后扬大幅回升，成交量有所放大。预计短期大盘将通过震荡整理的方式，在3,100点上方重新构筑震荡箱体。沪综指收报3,152.19点，涨11.34点或0.36%，今日上海A股成交2,355亿元人民币，上日1,969亿元。

--香港股市：恒指创下20个月收盘高位，受金融股涨势扶助 香港股市收在20个月高位，全球经济增长前景转佳加上对欧洲政治风险担忧的缓解，继续支撑投资者信心。恒生指数收高0.5%至24,698.48点，为2015年8月来最高收盘水准；恒生国企指数跌0.6%至10,261.25点。

--汇市：美元守住涨幅，特朗普讲话鼓舞加元和墨西哥披索反弹

美元兑日圆仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。0830GMT，欧元兑美元涨0.09%至1.0913；美元兑日圆涨0.26%至111.32；美元兑加元跌0.32%至1.3570加元。

--国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑犹存

油价下滑，全球市场供应过剩的总体人气带来压力，但交易员称油价似乎已在当前水平附近寻获支撑。0835GMT，布兰特原油期货跌0.52美元报每桶51.30美元，美国原油期货跌0.50美元至每桶49.12美元。

--欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁

欧元区公债收益率(殖利率)小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。指标德国10年期公债收益率早盘升2个基点至0.37%，向欧洲央行上次会议后触及的14个月高点0.51%回升。

--全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑

金价微跌，全球冒险意愿降温，不过对特朗普税制改革计划的疑虑抑制了价格进一步下跌。0837GMT，现货金跌0.39%，至每盎司1,263.70美元。

--金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓

伦敦期铜下滑，因特朗普政府的减税计划未能打动市场，市场焦点转向对于中国制造业成长的担忧。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜由下跌转为小涨0.11%至每吨5,721.50美元。上海期货交易所期铜收涨0.1%，报每吨46,290元人民币。(完)