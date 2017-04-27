《路透晚报》--4月27日

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--特朗普向墨加两国领导人表示，美国不会废除NAFTA协定--白宫
白宫声明称，美国总统特朗普周三向加拿大和墨西哥两国领导人表示，他不会废除北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。
白宫方面表示，特朗普与墨西哥总统培尼亚和加拿大总理特鲁多通了电话，称不会很快废除NAFTA协定。据说谈话过程“愉快而富有成果”。
此前有白宫官员透露，特朗普及其顾问正在考虑发布行政命令，让美国退出与加拿大和墨西哥签订的NAFTA。
--日本央行维持政策不变，对经济看法为九年来最乐观
日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。
--欧洲央行料坚定维持政策不变，但可能为6月缩减刺激埋下伏笔
欧洲央行周四料坚定维持超宽松政策立场不变，但可能表示经济增长前景好转，为发出最早在6月最终削减刺激的信号埋下伏笔。
对分析师的访查显示，欧洲央行总裁德拉吉可能称通胀仍疲弱，薪资增长低迷以及前景不确定，因此现在若缩减刺激，可能导致欧洲央行多年来耗费大量火力的努力功亏一篑。
但德拉吉也可能认同欧元区经济增长势头稳健，消费者和企业信心大增，法国总统大选第一轮投票后政治风险消退。
--德意志银行第一季净利增长143%，得益于债券交易营收跳增
德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。主要创收业务--债券交易的营收第一季增长11%，得益于利率产品、大宗商品和外汇等的交易激增，而股票交易营收下降10%。
--瑞典央行维持指标回购利率在负0.50%不变，扩大公债购买规模
瑞典央行将指标回购利率维持在负0.50%不变，符合此前市场的预期。但央行表示将把公债购买规模扩大150亿瑞典克朗，并把可能升息的预计时间推迟到2018年中段。
--LG电子第一季获利创近八年高位，受家电和电视畅销推动
韩国LG电子表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。LG电子1-3月获利9,220亿韩元(8.16亿美元)，较上年同期增长82%，与4月稍早的预估一致；营收增长9.7%至14.7万亿韩元，也与稍早的预估一致。
--空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
空中客车称，第一季经调整后的营业利润减至2.4亿欧元(2.617亿美元)，营收增长7%至129.88亿欧元。
[市场摘要]
--日本股市：追随美股下跌，市场人气旺盛
日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。日经指数收跌0.2%，报19,251.87点；东证股价指数收跌0.05%，报1,536.67点。
--中国股市：沪综指连三日收升，短线抄底资金介入大盘大幅探底回升
沪综指收升，连三日上涨。分析师指出，大盘开盘后震荡走低，盘中一度跌破3,100点大关，随后在短线抄底资金的介入下出现技术性反弹，股指先抑后扬大幅回升，成交量有所放大。预计短期大盘将通过震荡整理的方式，在3,100点上方重新构筑震荡箱体。沪综指收报3,152.19点，涨11.34点或0.36%，今日上海A股成交2,355亿元人民币，上日1,969亿元。
--香港股市：恒指创下20个月收盘高位，受金融股涨势扶助 香港股市收在20个月高位，全球经济增长前景转佳加上对欧洲政治风险担忧的缓解，继续支撑投资者信心。恒生指数收高0.5%至24,698.48点，为2015年8月来最高收盘水准；恒生国企指数跌0.6%至10,261.25点。
--汇市：美元守住涨幅，特朗普讲话鼓舞加元和墨西哥披索反弹
美元兑日圆仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。0830GMT，欧元兑美元涨0.09%至1.0913；美元兑日圆涨0.26%至111.32；美元兑加元跌0.32%至1.3570加元。
--国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑犹存
油价下滑，全球市场供应过剩的总体人气带来压力，但交易员称油价似乎已在当前水平附近寻获支撑。0835GMT，布兰特原油期货跌0.52美元报每桶51.30美元，美国原油期货跌0.50美元至每桶49.12美元。
--欧元债市：公债收益率上升，央行看好经济令欧债投资者气馁
欧元区公债收益率(殖利率)小幅上升，外界预计欧洲央行的声明将与日本央行如出一辙，日本央行承认增长前景改善，意在为收紧货币政策铺平道路。指标德国10年期公债收益率早盘升2个基点至0.37%，向欧洲央行上次会议后触及的14个月高点0.51%回升。
--全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
金价微跌，全球冒险意愿降温，不过对特朗普税制改革计划的疑虑抑制了价格进一步下跌。0837GMT，现货金跌0.39%，至每盎司1,263.70美元。
--金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
伦敦期铜下滑，因特朗普政府的减税计划未能打动市场，市场焦点转向对于中国制造业成长的担忧。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜由下跌转为小涨0.11%至每吨5,721.50美元。上海期货交易所期铜收涨0.1%，报每吨46,290元人民币。(完)
(整理 侯雪苹；审校 张明钧)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。