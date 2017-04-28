《路透晚报》--4月28日

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--独家：特朗普称或与朝鲜有“重大、重大”冲突，但将寻求外交途径解决
美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。
特朗普对路透称，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。
特朗普淡化了美国政府可能停摆的严重性，在专访中告诉路透：“我们等着看情势变化。如果政府停摆，那也就是这样了。”
特朗普抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
--OPEC希望石油库存进一步下降，正为取得共识而努力
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。
巴尔金都及其他OPEC成员国官员表示，在减产协议的帮助下，油市正在朝着供需平衡的方向迈进。
--瑞士央行总裁称，必要时可以进一步调降负利率及加强汇市干预
瑞士央行总裁乔丹周五表示，如果为了实施超宽松政策和抑制强势瑞郎，必要的话央行可能进一步调降负利率并加强汇率干预。乔丹指出，全球经济氛围已变得“十分正面”，但强调还存在明显的政治不确定性。
--英国及法国第一季GDP增幅不如预期；西班牙经济成长超乎期待
英国国家统计局公布第一季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.3%，为2016年第一季以来最低增幅，且低于路透调查预估的增长0.4%；与较上年同期则是增长2.1%，创2015年第二季以来最高增幅，但仍不及路透调查预估的增长2.2%。
法国统计局公布的初值数据显示，第一季度经济增长0.3%，较预期略缓，因疲弱的家庭支出抵消了企业投资激增的影响。另外该局公布的通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。
西班牙国家统计局发布的初值数据显示，该国经济在1-3月当季较前季增长0.8%，略高于路透调查预估的增长0.7%。2016年第四季经济增速为0.7%。第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。
--瑞银第一季业绩大放异彩远超预期；巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑
瑞银集团的理财业务实现久违重振，帮助该瑞士最大银行第一季度录得强劲业绩，创下金融危机以来同期第二佳绩。该行称，2017年第一季净利为13亿瑞郎(13.1亿美元)，高于路透访问的七位分析师预估均值9.19亿瑞郎，比最高的预估值都高。
英国银行集团巴克莱(Barclays)公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用；税前获利为17亿英镑(21.9亿美元)，高于上年同期的7.93亿英镑，也高于该行编制的分析师平均预估14.6亿英镑。
--夏普上财年亏损缩窄；索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
日本夏普公布，截至3月止的一年亏损缩窄，因台湾富士康(鸿海)集团2317.TW削减成本的举措开始发挥作用。夏普称，年度净亏损为249亿日圆(2.2404亿美元)，远低于上年亏损的2,559.7亿日圆。
日本索尼称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。索尼预计该财年营业利润将增至5,000亿日圆(45亿美元)，上一财年营业利润为2,887亿日圆，基本符合本月稍早公布的修正后预估值。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数微幅收低，但当周创下12月初以来最大单周涨幅
日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。日经指数收低0.3%，报19,196.74点，但本周周线涨幅为3.1%；东证股价指数收跌0.3%，报1,531.80点。
--中国股市：沪综指缩量微收升四连涨，临近五一假期市场交投氛围偏淡
沪综指缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。沪综指收报3,154.66点，涨2.47点或0.08%，该指数本周累计下跌0.58%，本月累计下跌2.11%；今日上海A股成交1,830亿元人民币，上日2,355亿元。
--香港股市：小跌，脱离20个月高位 香港股市指标股指下滑，脱离上日触及的20个月高位。中国内地资金持续流入支撑了上日的港股市场。恒生指数跌0.3%至24,615.13点，恒生国企指数跌0.4%至10,219.89点。
--汇市：欧元走高，受到西班牙经济成长数据提振
欧元在欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。0839GMT，欧元兑美元涨0.17%至1.0891；美元兑日圆涨0.04%至111.29；欧元兑日圆涨0.24%至121.22。
--国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
油价上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。0856GMT，布兰特原油期货涨0.42美元报每桶51.86美元，美国原油期货涨0.47美元至每桶49.44美元。
--欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因GDP数据显示区内经济改善
欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。欧元区公债收益率普遍涨1-2个基点，10年期德债收益率涨2个基点报0.32%。
--全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险
金价几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。0858GMT，现货金涨0.26%，至每盎司1,267.0美元。
--金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
铜价温和走升，交易员称一些投资者积极逢低买入，不过同时警告整体行业氛围显示前景较弱。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.45%至每吨5,717.50美元。上海期货交易所期铜小涨0.04%，收报每吨46,330元人民币(6,719美元)。(完)
(整理 侯雪苹；审校 张明钧)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。