《路透晚报》--4月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：特朗普称或与朝鲜有“重大、重大”冲突，但将寻求外交途径解决

美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。

特朗普对路透称，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。

特朗普淡化了美国政府可能停摆的严重性，在专访中告诉路透：“我们等着看情势变化。如果政府停摆，那也就是这样了。”

特朗普抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。

--OPEC希望石油库存进一步下降，正为取得共识而努力

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都在谈到延长减产时间问题时称，OPEC希望库存进一步下降，目前正努力确保各方能在5月份的决策会议上达成共识。

巴尔金都及其他OPEC成员国官员表示，在减产协议的帮助下，油市正在朝着供需平衡的方向迈进。

--瑞士央行总裁称，必要时可以进一步调降负利率及加强汇市干预

瑞士央行总裁乔丹周五表示，如果为了实施超宽松政策和抑制强势瑞郎，必要的话央行可能进一步调降负利率并加强汇率干预。乔丹指出，全球经济氛围已变得“十分正面”，但强调还存在明显的政治不确定性。

--英国及法国第一季GDP增幅不如预期；西班牙经济成长超乎期待

英国国家统计局公布第一季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.3%，为2016年第一季以来最低增幅，且低于路透调查预估的增长0.4%；与较上年同期则是增长2.1%，创2015年第二季以来最高增幅，但仍不及路透调查预估的增长2.2%。

法国统计局公布的初值数据显示，第一季度经济增长0.3%，较预期略缓，因疲弱的家庭支出抵消了企业投资激增的影响。另外该局公布的通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。

西班牙国家统计局发布的初值数据显示，该国经济在1-3月当季较前季增长0.8%，略高于路透调查预估的增长0.7%。2016年第四季经济增速为0.7%。第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。

--瑞银第一季业绩大放异彩远超预期；巴克莱第一季利润增逾一倍至17亿英镑

瑞银集团的理财业务实现久违重振，帮助该瑞士最大银行第一季度录得强劲业绩，创下金融危机以来同期第二佳绩。该行称，2017年第一季净利为13亿瑞郎(13.1亿美元)，高于路透访问的七位分析师预估均值9.19亿瑞郎，比最高的预估值都高。

英国银行集团巴克莱(Barclays)公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用；税前获利为17亿英镑(21.9亿美元)，高于上年同期的7.93亿英镑，也高于该行编制的分析师平均预估14.6亿英镑。

--夏普上财年亏损缩窄；索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%

日本夏普公布，截至3月止的一年亏损缩窄，因台湾富士康(鸿海)集团2317.TW削减成本的举措开始发挥作用。夏普称，年度净亏损为249亿日圆(2.2404亿美元)，远低于上年亏损的2,559.7亿日圆。

日本索尼称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。索尼预计该财年营业利润将增至5,000亿日圆(45亿美元)，上一财年营业利润为2,887亿日圆，基本符合本月稍早公布的修正后预估值。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收低，但当周创下12月初以来最大单周涨幅

日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。日经指数收低0.3%，报19,196.74点，但本周周线涨幅为3.1%；东证股价指数收跌0.3%，报1,531.80点。

--中国股市：沪综指缩量微收升四连涨，临近五一假期市场交投氛围偏淡

沪综指缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。沪综指收报3,154.66点，涨2.47点或0.08%，该指数本周累计下跌0.58%，本月累计下跌2.11%；今日上海A股成交1,830亿元人民币，上日2,355亿元。

--香港股市：小跌，脱离20个月高位 香港股市指标股指下滑，脱离上日触及的20个月高位。中国内地资金持续流入支撑了上日的港股市场。恒生指数跌0.3%至24,615.13点，恒生国企指数跌0.4%至10,219.89点。

--汇市：欧元走高，受到西班牙经济成长数据提振

欧元在欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。0839GMT，欧元兑美元涨0.17%至1.0891；美元兑日圆涨0.04%至111.29；欧元兑日圆涨0.24%至121.22。

--国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周

油价上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。0856GMT，布兰特原油期货涨0.42美元报每桶51.86美元，美国原油期货涨0.47美元至每桶49.44美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因GDP数据显示区内经济改善

欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。欧元区公债收益率普遍涨1-2个基点，10年期德债收益率涨2个基点报0.32%。

--全球金市：黄金价格或遭遇七周来最大单周跌幅，因投资者追逐风险

金价几无变动，但有可能创下七周以来最大单周跌幅，投资者纷纷追逐高风险资产，而不愿持有非生息资产黄金。0858GMT，现货金涨0.26%，至每盎司1,267.0美元。

--金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱

铜价温和走升，交易员称一些投资者积极逢低买入，不过同时警告整体行业氛围显示前景较弱。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.45%至每吨5,717.50美元。上海期货交易所期铜小涨0.04%，收报每吨46,330元人民币(6,719美元)。(完)