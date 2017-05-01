《路透晚报》--5月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国4月出口同比增速远超预估，且为近六年来最快

韩国4月出口连续第六个月增长，且增幅大于预期，得益于其高科技记忆体芯片的市场需求强劲，同时也进一步巩固了对于全球经济全面复苏的看法。韩国4月对美国出口较上年同期增长3.9%，从3月下滑5.0%的跌势中反弹。韩国今年迄今对美国的出口波动相当剧烈，1月和3月出口由于经济复苏进程不稳而下滑。投资者将仔细审视出口目的地的情况，因为韩国出口商可能要面对美韩重新协商自贸协定的前景。美国总统特朗普上周表示，他希望修改该协定，或将其彻底废止。报告还显示，韩国4月对欧盟出口激增64.9%，扳回3月8.9%的降幅绰绰有余，且为2011年初以来的最快增速。

--日本4月制造业扩张速度较前月加快

调查数据显示，日本4月制造业活动扩张速度比前月加快，因出口订单增加，表明企业产出仍在成长，受益于海外需求。日本4月Markit/日经采购经理人指数(PMI)终值为52.7，略低于初值52.8，但仍高于前月的52.4。该指数连续第八个月高于枯荣线50。调查显示，4月新出口订单分项指数终值为53.3，低于初值的53.9，但高于前月的51.9，受来自东南亚的需求提振。投入价格大幅上涨，因原材料成本上升。受访者亦通过提高价格来保护利润率。

--国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门

美国国会谈判代表经过协商，在周日晚些时候就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。这项协议还必须得到参众两院的批准，而这有可能成为特朗普1月20日执政以来在国会通过的第一项重大立法。预计国会将很快通过该项立法。这项资金的用途涉及一系列联邦计划，包括机场、边境安全设施以及士兵的薪酬、医药研发、对外援助、空间探索和教育等。

--特朗普签署行政令，在需求低迷之际扩大海上油气钻探

美国总统特朗普签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。此项行政令将开放大西洋、太平洋和北冰洋的大块区域以及墨西哥湾海域。这项行政令除了要求制订新的五年钻探计划，也推翻了奥巴马对北极特定地区永久禁止钻探的决定。

--全球基金增持股票配比至15个月高点，看涨新兴市场

全球投资者4月股票配比升至15个月高点，不过因对美国总统特朗普政策疑虑升温，美股持仓反而缩减，改为增加新兴市场曝险。路透对欧洲、美国、英国和日本47位基金经理人和首席投资官月度资产配比调查显示，4月投资者全球投资分配中，整体股票持仓量增加1.1个百分点至46.8%，这是自2016年1月来最高水准。

--法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调

民调显示，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑中间派总统候选人马克龙和极右翼候选人勒庞这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。民调公司Ifop为法国星期日报(Le Journal du Dimanche)进行的调查显示，选战的两个关键战场分别为法国经济和边境问题。民调预测，身为前经济部长的马克龙将在5月7日以59-60%左右的选票赢得决胜选举。但勒庞最近也在发力，在过去一周扳回约五个百分点的支持率。

[市场摘要]

--日本股市：收涨0.6%至六周收盘高位，因利好财报提振科技股大涨

日本股市周一收涨至六周高点，因乐观企业财报激励东京电子和村田制作所大涨。日经指数收涨0.6%至19,310.52点，为3月21日以来最高收位。东证股价指数收涨0.5%，至1,539.77点。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市逢假期休市。

--汇市：美元指数由温和下跌转为小涨，欧洲通胀数据提振欧元

美元抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。0835GMT，美元指数涨0.06%报99.112。

--油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑

油价小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。0833GMT，美国原油期货跌0.25美元，报每桶49.08美元。布兰特原油最新近月7月合约跌0.31美元，至每桶51.74美元。

--欧元债市：伦敦市场逢金融假期休市。

--金市：金价下跌，因美国国会达成政府支出协议的消息推高美元

金价下跌，此前美元小涨，因美国国会谈判代表敲定一项支出计划，使联邦政府直到9月30日本财年结束前仍有资金可支用。0833GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,262.55美元。金价上周收低约1.2%，创3月10日当周以来最大单周跌幅。

--金属期市：伦敦市场逢金融假期休市。(完)